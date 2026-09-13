Η μεγάλη μάχη στο Grand Prix της Μαδρίτης!

Το πρωτάθλημα της Formula 1 παίρνει «φωτιά» και οι οδηγοί είναι έτοιμοι για άλλη μία μεγάλη «μάχη» στη Μαδρίτη.

Το grand prix στη Μόντσα την προηγούμενη εβδομάδα είχε έναν μεγάλο νικητή και αρκετούς χαμένους. Ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να εκκίνησε από τη 19η θέση, όμως οδήγησε υποδειγματικά και κατάφερε να πάρει μία πολύτιμη νίκη.

Ο πιλότος της Mercedes συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών με 267 βαθμούς, αρκετούς παραπάνω από τους 201 του ομόσταβλού Τζορτζ Ράσελ.

Ο νεαρός Ιταλός δείχνει πλέον ικανός να φτάσει στην κατάκτηση ενός, ιστορικού για τον ίδιο, πρωταθλήματος. Το να κερδίσει στη Μαδρίτη είναι σε απόδοση 2.75 στη Novibet.

Στη Mercedes το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από καλό, κάτι που δεν ισχύει σίγουρα για τη Ferrari. Μετά από ένα κακό τριήμερο στη Μόντσα, όπου κατέληξε με εγκατάλειψη του Λεκλέρ και την έκτη θέση του Χάμιλτον, η Scuderia θέλει να ανακάμψει.

Ο Βρετανός οδηγός βρίσκεται ακόμα στο κυνήγι του τίτλου, έχοντας 191 πόντους, αλλά θα πρέπει από εδώ και πέρα να είναι αλάνθαστος και να πάρει βοήθεια και από το μονοθέσιό του, κάτι που δεν συνέβη στην Ιταλία.

Απομένουν 10 αγώνες μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Μαδρίτη θα φιλοξενήσει και πάλι έναν αγώνα μετά από 45 χρόνια, σε μία νέα και διαφορετική πίστα.

Αυτό θα είναι πρωτόγνωρο και για τους οδηγούς που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε νέες συνθήκες. Ο Αντονέλι είναι το φαβορί αλλά οι Ράσελ, Νόρις και Χάμιλτον με την εμπειρία τους μπορούν να δουν πρώτοι την καρό σημαία. Το να ανέβει στο βάθρο ο Χάμιλτον βρίσκεται σε απόδοση 2.50 στη Novibet.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.