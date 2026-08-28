Το αειθαλές γερμανικό μοντέλο παραμένει μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, με τιμή από 24.900 ευρώ, πλούσιο εξοπλισμό και πολύ χαμηλή κατανάλωση.

Σε μια εποχή που η πλειονότητα των κατασκευαστών έχει αποσύρει τους πετρελαιοκινητήρες από τις επιλογές τους, το ανανεωμένο Opel Astra επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία diesel παραμένει επίκαιρη. Για τους οδηγούς που καλύπτουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, η επιλογή ενός πετρελαιοκίνητου οχήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα ορθολογική απόφαση - έως μονόδρομο σε πολλές περιπτώσεις. Και υπό αυτό το πρίσμα, το Opel Astra 1.5 D τοποθετείται ως το νεότερο και ταυτόχρονα πιο προσιτό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά.

Η προσιτή τιμή αγοράς συνοδεύεται από ένα πλήρες επίπεδο εξοπλισμού ήδη από τη βασική έκδοση. Η Opel προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που διακρίνεται για τη γερμανική ποιότητα κατασκευής, τη σύγχρονη τεχνολογία υποβοήθησης και μια οδική συμπεριφορά που το κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας των μικρομεσαίων hatchback.

Νέο πρόσωπο

Η έκτη γενιά του Astra συμπληρώνει τέσσερα χρόνια παρουσίας στην αγορά και η Opel προχώρησε σε μια στοχευμένη ανανέωση στα σημεία, διατηρώντας τη γνώριμη και επιτυχημένη σιλουέτα του μοντέλου. Οι σχεδιαστικές επεμβάσεις εστιάζονται κυρίως στο εμπρός τμήμα, όπου το μόνιμα φωτιζόμενο λογότυπο «Blitz» ενσωματώνεται στον νοητό σταυρό «Opel Compass», προσδίδοντας μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα. Ο επανασχεδιασμένος εμπρός προφυλακτήρας, οι νέες ζάντες αλουμινίου και οι επιπλέον χρωματικές επιλογές στην παλέτα φρεσκάρουν την εξωτερική εμφάνιση. Η σημαντικότερη τεχνολογική αναβάθμιση αφορά την υιοθέτηση των προηγμένων προβολέων Intelli-Lux HD Light, οι οποίοι προέρχονται από το μεγαλύτερο Grandland και ενσωματώνουν συνολικά 51.200 ανεξάρτητα στοιχεία LED.

Το σύστημα φωτισμού αξιοποιεί τα δεδομένα μιας εμπρόσθιας κάμερας για να προσαρμόζει τη δέσμη φωτός με απόλυτη ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνει τα σημεία όπου κινούνται προπορευόμενα ή αντίθετα οχήματα, διατηρώντας παράλληλα τον μέγιστο φωτισμό στο υπόλοιπο περιβάλλον. Επιπλέον, αναγνωρίζει τις πινακίδες οδικής σήμανσης και μειώνει αυτόματα την ένταση του φωτός πάνω τους, προστατεύοντας τον οδηγό από ανεπιθύμητες αντανακλάσεις. Πρόκειται για μια τεχνολογία που συναντάται σε οχήματα μεγαλύτερων κατηγοριών.

Ψηφιακό εσωτερικό με έμφαση στην εργονομία και στην άνεση

Στο εσωτερικό της καμπίνας δεσπόζει η σχεδιαστική φιλοσοφία Pure Panel, η οποία αποτελείται από δύο ψηφιακές οθόνες 10 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα ψυχαγωγίας. Η ανανεωμένη εκδοχή φέρει σημαντικά αναβαθμισμένο λογισμικό, προσφέροντας ταχύτερη απόκριση στις εντολές, πιο ευκρινή γραφικά και απλοποιημένη πλοήγηση στα επιμέρους μενού. Η Opel διατήρησε φυσικούς διακόπτες και μπουτόν για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού και του συστήματος ήχου, εξασφαλίζοντας κορυφαία εργονομία κατά την οδήγηση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο ταμπλό και τις θύρες περιλαμβάνουν μαλακά αφρώδη πλαστικά και επενδύσεις υψηλής ποιότητας, ενώ ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία «Greenovation», καθότι προέρχονται από 100% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Οι εσωτερικοί χώροι φιλοξενούν με άνεση τέσσερις ενήλικες επιβάτες, χάρη στο μεταξόνιο των 2.675 χιλιοστών. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα καθίσματα Intelli-Seats που ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Διαθέτουν μια ειδική εγκοπή στο κέντρο της έδρας, η οποία εκτονώνει την πίεση που ασκείται στον κόκκυγα και περιορίζει την κόπωση σε διαδρομές μεγάλης διάρκειας. Στην έκδοση GS, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο γερμανικό οργανισμό AGR. Προσφέρουν δέκα διαφορετικές ρυθμίσεις, ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, επεκτεινόμενο στήριγμα για τους μηρούς και ρυθμιζόμενα προσκέφαλα σε ύψος και μήκος. Η θέση οδήγησης παρέχει εξαιρετική περιφερειακή ορατότητα και ευρείες ρυθμίσεις για κάθε σωματότυπο. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 422 λίτρων με πλήρως εκμεταλλεύσιμο τετραγωνισμένο σχήμα. Με την αναδίπλωση της πίσω σειράς καθισμάτων, ο διαθέσιμος όγκος φόρτωσης διευρύνεται στα 1.339 λίτρα, καλύπτοντας αυξημένες οικογενειακές ανάγκες.

Πετρελαιοκινητήρας 1.5 BlueHDi: Απόδοση και χαμηλή κατανάλωση

Κάτω από το εμπρός κάλυμμα φιλοξενείται ο τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας πετρελαίου των 1.498 κ.εκ. του ομίλου Stellantis. Το μηχανικό αυτό σύνολο αποδίδει 130 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 300 Nm μόλις από τις 1.750 σ.α.λ., ενώ συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων με δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών μέσω χειριστηρίων (paddles) στο τιμόνι. Η λειτουργία του κινητήρα διακρίνεται για τον πολιτισμένο χαρακτήρα της, καθώς οι κραδασμοί και ο χαρακτηριστικός θόρυβος των πετρελαιοκινητήρων παραμένουν απομονωμένοι από την καμπίνα. Η διαθέσιμη ροπή από τις χαμηλές στροφές προσφέρει άμεση απόκριση στο γκάζι. Η πυκνή κλιμάκωση του κιβωτίου 8 σχέσεων διατηρεί τις στροφές λειτουργίας χαμηλά, εξασφαλίζοντας ομαλή επιτάχυνση υπό όλες τις συνθήκες φορτίου. Στον τομέα των επιδόσεων, η διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 10,6 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 209 χλμ./ώρα. Αν και οι τιμές αυτές εστιάζουν στην ισορροπημένη καθημερινή μετακίνηση, το μηχανικό σύνολο προσφέρει την απαραίτητη δύναμη για ασφαλείς προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Το κύριο πλεονέκτημα του 1.5 BlueHDi είναι η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 5,4-5,6 λίτρα/100 χλμ. σε μικτές συνθήκες οδήγησης, νούμερο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για ένα όχημα βάρους 1.438 κιλών. Εντός του αστικού ιστού, η κατανάλωση διατηρείται λίγο κάτω από τα 7,0 λίτρα/100 χλμ. Στον ανοιχτό δρόμο και με ταχύτητες ταξιδιού 120-130 χλμ./ώρα, η κατανάλωση υποχωρεί εύκολα στα 4,3-4,5 λίτρα/100 χλμ. Σε αυτές τις συνθήκες, με την 8η σχέση επιλεγμένη στο κιβώτιο, ο κινητήρας περιστρέφεται στις 1.900 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας αθόρυβη λειτουργία. Παράλληλα, στο πρόγραμμα οδήγησης Eco ενεργοποιείται η τεχνολογία ελεύθερης κύλισης (coasting). Σε ταχύτητες άνω των 30 χλμ./ώρα, το κιβώτιο αποσυμπλέκεται αυτόματα όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να ρολάρει και περιορίζοντας περαιτέρω την κατανάλωση.

Οδική συμπεριφορά και ποιότητα κύλισης

Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης βασίζεται σε γόνατα MacPherson στον εμπρός άξονα και ημιάκαμπτο άξονα στον πίσω. Η ρύθμιση είναι ελαφρώς σφιχτή, προσφέροντας σωστό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Αν και οι έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος γίνονται αισθητές στους πίσω επιβάτες, η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις περισσότερες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων και διατηρεί υψηλό επίπεδο άνεσης. Η ηχομόνωση της καμπίνας προστατεύει τους επιβάτες από τους αεροδυναμικούς θορύβους και τους θορύβους κύλισης, καθιστώντας τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ιδιαίτερα ξεκούραστα. Το περιβάλλον παραμένει ήσυχο ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες ταξιδιού. Όταν ο ρυθμός οδήγησης αυξηθεί, το Astra διατηρεί την τροχιά του με ουδέτερες αντιδράσεις. Οι κλίσεις στις στροφές είναι περιορισμένες, ενώ το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει καλή αίσθηση βάρους — ειδικά στη λειτουργία Sport — προσφέροντας επαρκή πληροφόρηση στον οδηγό. Το σύστημα πέδησης με τέσσερα δισκόφρενα παρέχει σταθερή επιβράδυνση και άμεση απόκριση στο πεντάλ. Τα ελαστικά προσφέρουν υψηλά περιθώρια πρόσφυσης. Σε συνθήκες οριακής ολίσθησης, το σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP) παρεμβαίνει προοδευτικά για να επαναφέρει την τροχιά του οχήματος. Το προφίλ των ελαστικών συμβάλλει στην απόσβεση των κραδασμών χωρίς να επηρεάζει την ακρίβεια των χειρισμών.

Το Opel Astra diesel διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Astra, Edition και GS. Η βασική έκδοση κοστίζει 24.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής έκπτωσης των 1.000 ευρώ της αντιπροσωπείας) και περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος, LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, θερμαινόμενους καθρέπτες, τα καθίσματα Intelli-Seats και το ψηφιακό πάνελ Pure Panel. Η έκδοση Edition τιμολογείται στα 26.200 ευρώ, προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία άνεσης. Η κορυφαία έκδοση GS της δοκιμής διαμορφώνεται στα 28.400 ευρώ και περιλαμβάνει σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρα βροχής, Adaptive Cruise Control, διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με λειτουργία μνήμης, εσωτερικό φωτισμό LED και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Το ανανεωμένο Opel Astra 1.5 D προβάλλει με σαφήνεια τα πλεονεκτήματα της πετρελαιοκίνησης. Για τους οδηγούς που πραγματοποιούν συχνές μετακινήσεις στον αυτοκινητόδρομο, το γερμανικό hatchback συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, υψηλή ποιότητα κατασκευής και σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας. Με αρχική τιμή 24.900 ευρώ και ολοκληρωμένο εξοπλισμό, αποτελεί μια από τις πιο συμφέρουσες και ορθολογικές επιλογές στην κατηγορία του.