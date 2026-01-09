Το αμιγώς ηλεκτρικό Suzuki e Vitara θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας από τον Μάρτιο, σε πολλές εκδόσεις με προσιτό κόστος.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki είναι γεγονός. Το Suzuki e Vitara το γνωρίσαμε σε μια πολύ σύντομη δοκιμή επί ελληνικού εδάφους λίγο πριν το τέλος του 2025 και πλέον η αντιπροσωπεία ανακοίνωσε επίσημα τον τμοτάλογο όλων των εκδόσεών του.

Το Vitara στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Το e Vitara αφήνει πίσω τους σχεδόν οτιδήποτε γνωρίζαμε αισθητικά από το υπάρχον Vitara, η παραγωγή του οποίου συνεχίζεται κανονικά. Το εντελώς νέο μοντέλο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα ενός SUV. Το αμάξωμα ξεχωρίζει με μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες και η εργονομική διάταξη της κονσόλας δημιουργούν μια ευχάριστη και σύγχρονη εικόνα.

Δικίνητο, τετρακίνητο, με μικρή και μεγάλη μπαταρία

Το e Vitara βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για BEV, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό. Το

σύστημα BEV ενσωματώνει τον eAxle και μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις, και αξιοπιστία. Η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Το e Vitara προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Το σύστημα θερμικής

διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Εκτεταμένη εγγύηση για απόλυτη σιγουριά

Το νέο e Vitara συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, καθώς και 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

Εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές

Το e Vitara διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670 ευρώ για το 2WD GL 49 kWh και φτάνουν τα 38.670 ευρώ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος. Πιο συγκεκριμένα:

e VITARA 2WD GL 49 kWh 144 PS: 29.670 ευρώ

e VITARA 2WD GL 61 kWh 174 PS: 32.670 ευρώ

e VITARA 2WD GLX 61 kWh 174 PS: 35.670 ευρώ

e VITARA 4WD GL 61 kWh 184 PS: 35.670 ευρώ

e VITARA 4WD GLX 61 kWh 184 PS: 38.670 ευρώ

Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ, αλλά εν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση. Τα πρώτα οχήματα είναι ήδη διαθέσιμα προς επίδειξη σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης του δικτύου Suzuki στην Ελλάδα, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 3499940.