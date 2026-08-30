Παρακολουθήστε ολόκληρη τη μάχη των Hypercars και των LMGT3 αγωνιστικών αυτοκινήτων από τον ιδιαίτερα συναρπαστικό αγώνα του WEC στο Σάο Πάουλο.

Το WEC διανύει μια εξαιρετική σεζόν στο 2026, με τον ανταγωνισμό να είναι στα ύψη. Σε κάθε αγώνα η δράση και το θέαμα καθηλώνει το κοινό, με τις μάχες να κρατάνε μέχρι και τον τερματισμό. Αυτό συνέβη και στον αγώνα του Σάο Πάουλο, όπου μετά από 6 απαιτητικές ώρες, η BMW έφτασε στη νίκη, τη δεύτερη για τη φετινή χρονιά.

Η μάχη εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές να είναι στη μάχη για την πρώτη θέση, με τα αποτελέσματα να βάζουν «φωτιά» στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Και στα δύο πρωταθλήματα η μάχη προς ώρας είναι ανάμεσα στις Toyota και BMW, όμως με τέσσερις αγώνες για το φινάλε όλα είναι δυνατά.

Δείτε τον αγώνα του Σάο Πάουλο

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο τον αγώνα διάρκειας 6 ωρών στο Σάο Πάουλο, ο οποίος είχε άπλετη δράση, ανατροπές, δράμα, μάχες και τον παράγοντα στρατηγική που έκρινε τη νίκη.