Ford Sfakianakis: Γεμίστε ένα Ford για καλό σκοπό

Η Ford Sfakianakis σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην «FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων 2026»

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, οι έμποροι της Ford σε όλο τον κόσμο ενώνονται για να στηρίξουν τις τοπικές κοινότητες μέσω της «FORD - Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συλλογής Τροφίμων», μιας κομβικής δράσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνικής πρωτοβουλίας Ford Building Together.

Η παγκόσμια αυτή δράση αναδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι έμποροι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι συνεργάτες συσπειρώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, δημιουργώντας ουσιαστικό και άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ford Sfakianakis προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, για τη συλλογή δωρεών τροφίμων που θα υποστηρίξουν άμεσα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Πελάτες, εργαζόμενοι και μέλη της κοινότητας μπορούν να επισκεφθούν το κατάστημα της Ford Sfakianakis στο Περιστέρι και να προσφέρουν μη ευπαθή τρόφιμα, συμβάλλοντας με μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη στην ενίσχυση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. «Στη Ford Sfakianakis, είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος του Ford Building Together, επειδή φέρνει κοντά εμπόρους σαν εμάς για να δηλώσουμε παρόντες και να προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας στην τοπική μας κοινότητα.»

Ford Building Together: Μαζί για τις κοινότητες

Το Ford Building Together είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της Ford που επικεντρώνεται στη δημιουργία και την ενδυνάμωση κοινοτήτων μέσα από ουσιαστικές, τοπικές δράσεις.

Για περισσότερα από 123 χρόνια, η Ford και το δίκτυο των εμπόρων της στέκονται δίπλα στις κοινότητες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους, υποστηρίζοντας αξιόπιστους συνεργάτες και δημιουργώντας μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο.

Μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τράπεζες τροφίμων, οι έμποροι της Ford μετατρέπονται σε σημεία υποστήριξης της κοινότητας, αποδεικνύοντας πως απλές ενέργειες, όπως μια δωρεά τροφίμων, μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική όταν πραγματοποιούνται συλλογικά.

Η «FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Χιλιάδες έμποροι σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε μικρές πράξεις αλληλεγγύης να μετατρέπονται σε ουσιαστική αλλαγή μεγάλης κλίμακας.

Η Ford Sfakianakis δίπλα στην τοπική κοινωνία

Για τη Ford Sfakianakis, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της απέναντι στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου. «Στοχεύουμε να είμαστε κάτι περισσότερο από μια εμπορία αυτοκινήτων — ένας χώρος όπου η κοινότητα συγκεντρώνεται για να βοηθήσει και να υποστηριχθεί. Όταν οι έμποροι στηρίζουν τις κοινότητές τους, το αποτέλεσμα είναι ισχυρό.»

Σας περιμένουμε να γίνετε μέρος της προσπάθειας. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητά μας.

Σημείο Συλλογής Τροφίμων

Ford Sfakianakis

Λ. Κηφισού 146-148, Περιστέρι

Τηλ. 210 5786710

