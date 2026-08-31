Ο Λιούις Χάμιλτον και η Scuderia Ferrari θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και η ανανέωση του επτάκις πρωταθλητή της Formula 1 θεωρείται θέμα χρόνου.

Η ανανέωση συμβολαίων στη Formula 1 είναι τις μόδας τις τελευταίες εβδομάδες. Το πρώτο ηχηρό «μπαμ» έγινε με την επέκταση της συνεργασίας του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing πριν το GP Ολλανδίας. Το δεύτερο… μπαμ έγινε πριν από δύο ημέρες όταν η McLaren Racing ανακοίνωσε πως ο Λάντο Νόρις υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Και μάλλον οι ανακοινώσεις δεν τελειώνουν εδώ. Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες από το paddock, η Ferrari είναι έτοιμη να ανακοινώσει πως ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Λιούις Χάμιλτον.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η παραμονή για το 2027 είναι ήδη δεδομένη

Η αρχική ανακοίνωση της Ferrari, τον Φεβρουάριο του 2024, περιέγραφε τη συμφωνία με τον Χάμιλτον απλώς ως πολυετή, χωρίς να αποκαλύπτει την ακριβή διάρκειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion, η τότε συμφωνία προέβλεπε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών.

Ο ίδιος ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε τον Μάιο ότι θα συνέχιζε να αγωνίζεται με τη Ferrari και την επόμενη χρονιά. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα είναι οδηγός της Ferrari το 2027», ανέφερε ο Γάλλος στο περιθώριο του GP Μ. Βρετανίας.

Το νέο πολυετές συμβόλαιο

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες φήμες ο Χάμιλτον έβαλε την υπογραφή του σε επέκταση της συνεργασίας του με τη Ferrari. Δεν πρόκειται για κάποια ενεργοποίηση οψιόν της τρέχουσας συμφωνίας, αλλά ένα νέο συμβόλαιο που θα κρατήσει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο Μαρανέλο μέχρι το 2028.

Το χρονικό σημείο δεν είναι τυχαίο, μιας και βρισκόμαστε στην εβδομάδα αγώνα του Grand Prix Ιταλίας, το σπίτι της Ferrari. H ιταλική ομάδα παραδοσιακά ανακοινώνει οδηγούς στο περιθώριο του τριημέρου στη Μόντσα, θέλοντας να στρέψει την προσοχή όλων πάνω της με μία ιδιαίτερα δυνατή επικοινωνιακά κίνηση.

Ο Χάμιλτον μετρά ήδη μία νίκη με τη Scuderia στο 2026, έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην αγωνιστική αναγέννησή της έπειτα από ένα κακό 2025. Ο Βρετανός σε πολλές περιπτώσεις έχει δηλώσεις πως θέλει να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στη Formula 1 και ψάχνει το 8ο πρωτάθλημά του με την κόκκινη αγωνιστική φόρμα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.