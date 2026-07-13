Σε έναν ακόμη επικό αγώνα στο 2026, η BMW έκανε μία τρομερή εμφάνιση και κέρδισε για δεύτερη φορά στο WEC, έχοντας έντονο ανταγωνισμό.

Οι 6 Ώρες Σάο Πάουλο, ο τέταρτος αγώνας του WEC για το 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα συναρπαστικός, με τη νίκη να κρίνεται στα τελευταία λεπτά. Σε πλήρη αντίθεση με το 2025, όπου η Cadillac κυριάρχησε απόλυτα, η φετινή αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μια απρόβλεπτη μάχη στρατηγικής, χωρίς κανένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας και με 11 αυτοκίνητα να τερματίζουν στον ίδιο γύρο.

Το θρίλερ της κορυφής ανάμεσα σε BMW και Ferrari

Οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Ραφαέλε Μαρσιέλο και Ντρις Βανθούρ είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, οδηγώντας τη #15 BMW M Hybrid V8. Ωστόσο, στην προτελευταία ώρα, ένα οδηγικό λάθος του Βανθούρ, ο οποίος βγήκε εκτός πίστας, έδωσε το «δώρο» της πρωτοπορίας στη #51 Ferrari 499P του Τζέιμς Καλάντο. Η Ferrari έδειξε να «ζωντανεύει» στο δεύτερο μισό του αγώνα όταν έπεσε η θερμοκρασία πίστας, παρά το γεγονός ότι ο Καλάντο είχε νωρίτερα μια έξοδο στις μπαριέρες με κρύα ελαστικά, οδηγώντας για ένα ολόκληρο stint με ένα κομμάτι από διαφημιστική πινακίδα κολλημένο στο μπροστινό μέρος του Hypercar του.

Η γερμανική ομάδα είχε όμως ένα «κρυφό όπλο»: καλύτερη διαχείριση καυσίμου. Έχοντας περισσότερη βενζίνη στο ρεζερβουάρ, η BMW κατάφερε να παρατείνει το stint της κατά 12 ολόκληρα λεπτά παραπάνω από τη Ferrari, κάνοντας ένα πολύ πιο σύντομο pit stop στο φινάλε.

Αυτό επέτρεψε στον Βανθούρ να επιστρέψει στην πρωτοπορία και να αντέξει μέχρι το τέλος, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού μόλις 2,2 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Ferrari των Τζέιμς Καλάντο, Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι και Αντόνιο Τζοβινάτσι.

Charles Milesi giving it his ALL to put Alpine into P1 🔥



But Dries Vanthoor was not backing down amongst LMGT3 traffic. What a battle!

#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/axPJPOh3nc July 12, 2026

Ανατροπές, ποινές και η «καταστροφή» της Toyota

Η Cadillac απέτυχε να εκμεταλλευτεί το «lockout» της πρώτης σειράς της εκκίνησης. Το #12 V-Series.R των Ουίλ Στίβενς και Νόρμαν Νάτο τερμάτισε τρίτο, έχοντας χάσει χρόνο από ένα κολλημένο μπουλόνι στο πρώτο pit stop, ένα τετ-α-κε του Nato και μια ποινή 5 δλ για επαφή με ένα από τα GT3 Lexus. Η έτερη Cadillac (#38) των Ερλ Μπάμπερ, Σεμπαστιέν Μπουρντέ και Τζακ Έιτκεν τερμάτισε στην 4η θέση.

ANOTHER incident for #12 Cadillac!



Norman Nato is spun out by the #83 Ferrari, flat-spotting his brand new tyres. #WEC #6HSaoPaulo #Cadillac @CadillacVSeries. pic.twitter.com/mO2ywCapme — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Την πεντάδα έκλεισε η satellite Ferrari (#83) της AF Corse με τους Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Γε Γεφέι και Φιλ Χάνσον. Ο Κουμπίτσα δέχθηκε ένα ανέλπιστο «δώρο» 20 λεπτά πριν το τέλος, όταν η BMW #20 του Ρόμπιν Φριντζ και η εργοστασιακή Ferrari #50 του Αντόνιο Φουόκο συγκρούστηκαν στο Senna S. Ο Φουόκο έπεσε τελικά 7ος, ενώ ο Φριντζ δέχθηκε ποινή 5 δευτερόλεπτων μετά τον αγώνα, υποχωρώντας στην 8η θέση. Αυτή η ποινή αποδείχθηκε καταστροφική, καθώς κόστισε στους Φριντζ και Ραστ την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών, όπου πλέον ισοβαθμούν στους 75 βαθμούς με το πλήρωμα του #7 της Toyota.

Αντίθετα, ο αγώνας εξελίχθηκε σε απόλυτο εφιάλτη για την εργοστασιακή Toyota. Λιγότερο από έναν μήνα μετά τη νίκη της στο Λε Μαν, η ιαπωνική ομάδα έφυγε από τη Βραζιλία με μηδέν βαθμούς. Το #7 TR010 των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Φρις περιορίστηκε στη 12η θέση λόγω έλλειψης ρυθμού και μία ποινή διέλευσης, ενώ το #8 Toyota υπέστη σοβαρή ζημιά στην ανάρτηση μετά από σύγκρουση του Μπρέντον Χάρτλεϊ με το #17 Genesis του Αντρέ Λότερερ, τερματίζοντας στην 17η θέση με 23 γύρους καθυστέρηση.

Στην 6η θέση μπροστά από τις Ferrari #50 και BMW #20 τερμάτισε η #007 Aston Martin, που είχε ένα καλό αγώνα, όντας 35 δευτερόλεπτα πίσω από την 1η θέση. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #009 Aston Martin και το #35 Alpine.

Άγριες μάχες και νίκη της Corvette στην LMGT3

Στην κατηγορία LMGT3 έγινε «πόλεμος» με ρόδα-ρόδα μονομαχίες. Τη νίκη πανηγύρισε η #34 Corvette Z06 GT3.R της Racing Team Turkey by TF Sport με τους Σάλιχ Γιόλουτς, Πίτερ Ντέμπσεϊ και Τσάρλι Ίστγουντ να κάνουν έναν εκπληκτικό αγώνα. Παρά ένα «αργό» κλατάρισμα που ανάγκασε την ομάδα να τροποποιήσει το τελευταίο pit stop, ο Ίστ γουντ διαχειρίστηκε άψογα τη διαφορά μέχρι την καρό σημαία.

This is what we love to see!! 👏

Incredible racing in the LMGT3 field!



3 hours to go - watch live on https://t.co/w6RMSwCPPk #WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/AxkA5Qsj3w — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η #69 BMW M4 GT3 της WRT μετά από μια εντυπωσιακή προσπέραση του Νταν Χάρπερ στον Σεμπάστιαν Πρίο της Proton Ford Mustang 24 λεπτά πριν το τέλος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Porsche της Manthey (#92).

CORVETTE take the LMGT3 win at the chequered flag! 🏁 🦅



Six hours of racing and the #34 conquers all!#WEC #6HSaoPaulo #Corvette @OfficialTFSport pic.twitter.com/WTEDjBUA1E — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Το WEC ανανεώνει πλέον το ραντεβού του για το Lone Star Le Mans στο Circuit of the Americas στο Όστιν του Τέξας, στις 6 Σεπτεμβρίου.

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