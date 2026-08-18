Για πρώτη φορά το νέο πρωτότυπο της Ford που θα αγωνιστεί στο Λε Μαν το 2027 βρέθηκε στην πίστα, με τον ήχο του να το κάνει να ξεχωρίζει.

Η οικογένεια του WEC μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το 2027, με τη Ford να εντάσσεται στην κατηγορία Hypercar με το δικό της πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Βασισμένο στο σετ κανονισμών LMDh, θα σημάνει την επιστροφή των Αμερικανών στο κορυφαίο επίπεδο αγώνων αντοχής δείχνοντας πως το πάθος για το μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν έχει όρια.

Το Hypercar της Ford πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στην πίστα του Πολ Ρικάρ, με την αμερικανική φίρμα να δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες δράσης, ενώ ο ήχος του εντυπωσιάζει. Η δοκιμή στο Le Castellet ακολουθεί το αρχικό shakedown που ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου. Η ομάδα ολοκλήρωσε ένα απαιτητικό πρόγραμμα ελέγχου και ενεργοποίησης όλων των επιμέρους ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων, τα οποία λειτούργησαν απροβλημάτιστα ενόψει των εκτεταμένων δοκιμών πίστας που θα συνεχιστούν αυτή και την επόμενη εβδομάδα.

Σασί ORECA και V8 κινητήρας 5,4 λίτρων

Το πρωτότυπο, το οποίο εμφανίστηκε στην πίστα με ειδικό καμουφλάζ, βασίζεται σε σασί της ORECA και παίρνει κίνηση από έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 5,4 λίτρων, βασισμένο στην οικογένεια Coyote. Η κατασκευή του εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ford για τη διεκδίκηση της πέμπτης γενικής νίκης στην ιστορία της στις 24 Ώρες Λε Μαν, καθώς και του παγκόσμιου τίτλου κατασκευαστών στην κατηγορία Hypercar.

Το τεστ στη νότια Γαλλία, σε απόσταση αναπνοής από τις εγκαταστάσεις της ORECA, ήρθε ως συνέχεια εντατικών δοκιμών σε προσομοιωτή, δυναμόμετρα και της πρώτης επιτυχημένης εκκίνησης του V8 κινητήρα στο πλαίσιο δοκιμών τον προηγούμενο μήνα.

🔥 El Hypercar de Ford giró por primera vez en el circuito de Paul Ricard con Matt Campbell y Logan Sargeant al volante.



🔜 La marca continúa con los ensayos para su regreso al WEC en 2027.#WEC #Ford pic.twitter.com/25xeWFIyVm August 17, 2026

Το πρόγραμμα εξέλιξης και η εξαμελής ομάδα οδηγών

Στο αρχικό στάδιο του shakedown συμμετείχαν οι Ματ Κάμπελ, Μάικ Ροκενφέλερ και Τομ Μπλόμκβιστ, ενώ στο σημερινό πρώτο τεστ πίστας το τιμόνι μοιράστηκαν ο Κάμπελ με τον Λόγκαν Σάρτζεντ.

Ενόψει της επίσημης ομολογκασιόν και του ντεμπούτου της το 2027, η Ford Racing σχεδιάζει εκτεταμένες δοκιμές σε πίστες όλης της Ευρώπης. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και οι έξι επίσημοι εργοστασιακοί οδηγοί της Hypercar ομάδας: οι Μάικ Ροκενφέλερ, Σεμπ Πριόλ και Λόγκαν Σάρτζεντ, καθώς και οι Ματ Κάμπελ, Τομ Μπλόμκβιστ και Νικ Γέλολι.

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