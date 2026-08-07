Hennessey Blackbird: Το τελευταίο «αναλογικό» hypercar

Χωρίς καμία ψηφιακή οθόνη στο εσωτερικό και κανένα σύστημα ADAS, το νέο hypercar Hennessey Blackbird φιλοδοξεί να είναι η επιτομή της ανόθευτης αίσθησης οδήγησης.

Η Hennessey Special Vehicles αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο Hennessey Blackbird, ένα υπεραυτοκίνητο ταξιδιού εμπνευσμένο από την αεροδιαστημική, με ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Δημιουργημένο για οδηγούς που εκτιμούν το συναίσθημα, την εμπλοκή και την χρηστικότητα σε μεγάλες αποστάσεις, το νέο μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην κομψότητα και την αναλογική αλληλεπίδραση.

Εμπνευσμένο από το θρυλικό αεροσκάφος Lockheed SR-71 Blackbird, το νέο υπεραυτοκίνητο της Hennessey αποτελεί μια αυθεντική εναλλακτική λύση στα ολοένα και πιο σύνθετα, ψηφιοποιημένα και υβριδικά σύγχρονα υπεραυτοκίνητα.

Τα πάντα αναλογικά -όσο γίνεται

Το Blackbird είναι το τρίτο υπεραυτοκίνητο που αναπτύχθηκε από την Hennessey Special Vehicles μετά τα Venom GT και Venom F5, αλλά ο στόχος του δεν είναι ο ίδιος. Ενώ το Venom F5 εξερευνά τα απώτατα όρια της ταχύτητας, της ισχύος και της επιτάχυνσης, το Blackbird είναι χτισμένο γύρω από την ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ οδηγού, μηχανής και δρόμου: ατμοσφαιρική τροφοδοσία, εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση στους πίσω τροχούς, ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα και ταμπλό χωρίς οθόνες.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος ατμοσφαιρικός V8 6,2 λίτρων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ilmor Engineering. Η Hennessey στοχεύει σε 800 - 850 ίππους ισχύος και δυνατότητα λειτουργίας πάνω από 9.000 σ.α.λ. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα θα επιτυγχάνεται σε 2,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα θα ανέρχεται στα 320 χλμ/ώρα. Ένας ολοκαίνουργιος, ειδικά κατασκευασμένος, πλήρως ανθρακονημάτινος κλωβός της Hennessey, αμάξωμα από ανθρακονήματα, στόχος βάρους μικρότερου από 1.370 κιλά, προσαρμοζόμενη ανάρτηση, ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 δίνουν στο Blackbird την τεχνική αρτιότητα που ταιριάζει με τον αναλογικό του χαρακτήρα.

Το νέο hypercar της Hennessey ωστόσο έχει διττό ρόλο; ικανό για κορυφαία επίδοση σε πίστα, αλλά και ιδανικό για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων. Το Blackbird έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει χιλιάδες χιλιόμετρα σε μια ημέρα. Προσφέρει περισσότερο χώρο στην καμπίνα από το Venom F5, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, εξαιρετικά προσεγμένο NVH, τέσσερις ποτηροθήκες, διακριτική ενσωμάτωση συσκευών και χωρητικότητα αποσκευών στο εμπρός καπό για δύο χειραποσκευές πλήρους μεγέθους, καθώς και επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος και στην καμπίνα.

Εσωτερικό που κόβει την ανάσα

Στο εσωτερικό, το Blackbird ακολουθεί μια φιλοσοφία που δεν αφήνει χώρο για τίποτα ψηφιακό: καμία οθόνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, καμία ψηφιακή οθόνη, κανένα κουμπιά στο τιμόνι και ένα μεγάλο αναλογικό κεντρικό στροφόμετρο ως οπτικό και συναισθηματικό επίκεντρο της καμπίνας. Η συνδεσιμότητα διατηρείται και προετοιμάζεται για το μέλλον μέσω κρυφής τεχνολογικής ενσωμάτωσης, διατηρώντας τη λειτουργικότητα χωρίς να επιτρέπει στην τεχνολογία να κυριαρχεί στην εμπειρία.

Αυτή η σκόπιμα χωρίς ψηφιακά στοιχεία προσέγγιση αποσκοπεί στην προστασία του χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το Blackbird έχει σχεδιαστεί για να γίνει αυτόματα ένα future classic, παραμένοντας ξεχωριστό μέσω των αναλογιών, των υλικών, της κατασκευής και της κορυφαίας αίσθησης των μηχανολογικών συστημάτων που συνεργάζονται.

Όσοι πρόλαβαν...

Περιορισμένο σε 71 αντίτυπα παγκοσμίως, με τιμή που ξεκινά από τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων, το Blackbird θα αρχίσει να παραδίδεται στους πελάτες του την περίοδο 2029-2030. Πάνω από τα δύο τρίτα της παραγωγής έχουν ήδη διατεθεί πριν από την δημόσια πρεμιέρα του στις 14 Αυγούστου στο The Quail, στην Καλιφόρνια.