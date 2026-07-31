Η Ferrari Luce αποδεικνύει γιατί δεν πρέπει να κρίνεις ένα βιβλίο μόνο από το εξώφυλλο

Το διαδίκτυο «δίκασε» την ηλεκτρική Ferrari όταν παρουσιάστηκε, αλλά οι πρώτες δοκιμές στο δρόμο αποκαλύπτουν ένα μηχανολογικό αριστούργημα με την αυθεντική «ψυχή» του Μαρανέλο.

Όταν η Ferrari αποκάλυψε την ολοκαίνουργια Luce, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της, το διαδίκτυο «έσπεσε», αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήλπιζαν στο Μαρανέλο. Το κύμα κριτικής ήταν πρωτοφανές. Οι φίλοι των παραδοσιακών supercar στάθηκαν αμείλικτοι απέναντι στη μινιμαλιστική σχεδίαση, θεωρώντας ότι το 4θυρο ηλεκτρικό GT στερείται την επιθετική αισθητική ταυτότητα της μάρκας.

Τα social media κατακλύστηκαν από meme, με συγκρίσεις που έφταναν από το Nissan Leaf και το Toyota Prius μέχρι το Fiat Multipla. Παράλληλα, η απουσία του βρυχηθμού ενός ατμοσφαιρικού V12 και η αστρονομική τιμή των 600.000+ ευρώ έκαναν πολλούς να προεξοφλήσουν ότι η ιταλική εταιρεία υπέπεσε σε ένα τεράστιο στρατηγικό ατόπημα.

Η απάντηση ήρθε στο δρόμο

Η στιγμή της αλήθειας, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Με την άρση του δημοσιογραφικού εμπάργκο για τις πρώτες δοκιμές των πρωτοτύπων τελικού σταδίου, οι πρώτες εντυπώσεις του ειδικού Τύπου ήρθαν να ανατρέψουν πλήρως το αρνητικό κλίμα. Η Luce μπορεί να μην μοιάζει με τις κλασικές Ferrari που έχουμε συνηθίσει, αλλά οδηγικά είναι 100% μια αυθεντική δημιουργία του Μαρανέλο.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο και βαρύτερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, ζυγίζοντας σχεδόν 2,2 τόνους, η οδική του συμπεριφορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η χαμηλή τοποθέτηση του κέντρου βάρους και η εξελιγμένη ανάρτηση καταφέρνουν να εξαφανίσουν τον όγκο του οχήματος στις στροφές.

Πώς ένα ηλεκτρικό «θηρίο» 2,2 τόνων μαθαίνει να «χορεύει»

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άνγκους ΜακΚένζι από το MotorTrend: «Αν και είναι η πιο βαριά Ferrari που κατασκευάστηκε ποτέ, η Luce σχεδόν χορεύει στον δρόμο. Έχει μια απολαυστικά φυσική απόκριση, είναι αέρινη στις αλλαγές κατεύθυνσης και εξαιρετικά ισορροπημένη σε όλες τις φάσεις της στροφής. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, γραμμικό και η πληροφόρηση από στεφάνη είναι απλά κορυφαία».

Την ίδια ενθουσιώδη εικόνα μεταφέρει και ο Τζέισον Μπάρλοου του Top Gear, εστιάζοντας στην ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό sedan πλαγιολισθαίνει: «Ντριφτάρει σαν μια πραγματική Ferrari. Είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσο καλή είναι». Στα πλάνα της δοκιμής, το αυτοκίνητο δείχνει να ελέγχεται με μοναδική ακρίβεια, μαζεύοντας την ουρά του με την ίδια ευκολία που το κάνει μια κεντρομήχανη κατασκευή».

Ναι, κάνει θόρυβο και έχει paddles

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της Ferrari ήταν ο ήχος. Αντί να χρησιμοποιήσει ψεύτικα, τεχνητά MP3 sound effects όπως άλλοι κατασκευαστές, τοποθέτησε ένα επιταχυνσιόμετρο υψηλής ακρίβειας στο inverter του πίσω ηλεκτροκινητήρα. Αυτό καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τους φυσικούς κραδασμούς και τις συχνότητες του μοτέρ, τις ενισχύει και τις μεταφέρει στην καμπίνα. Ο οδηγός δεν ακούει απλώς έναν ήχο, αλλά λαμβάνει πραγματική μηχανολογική πληροφόρηση, αντιλαμβανόμενος ακριβώς τη στιγμή που οι πίσω τροχοί αρχίζουν να χάνουν την πρόσφυση.

Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι η λειτουργία του δεξιού paddle στο τιμόνι. Ενώ το αριστερό ρυθμίζει την ανάκτηση ενέργειας, το δεξί αυξάνει σταδιακά τη διαθέσιμη ροπή. Κάθε πάτημα προσφέρει μια επιπλέον ώθηση δύναμης, εξομοιώνοντας την αίσθηση των αλλαγών σχέσεων ενός θερμικού supercar και προσφέροντας μια πολύ πιο συμμετοχική εμπειρία οδήγησης.

Πουλάει «σαν ζεστό ψωμί»

Η Ferrari έθεσε ως αρχικό στόχο την πώληση 500 μονάδων για τη φετινή χρονιά. Παρά την τιμή που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε σε λιγότερο από δύο μήνες.

Όσοι βιάστηκαν να καταδικάσουν τη Luce από τις φωτογραφίες, ξέχασαν ότι η Ferrari στον πυρήνα της ύπαρξής της έχει κάτι στο οποίο δεν συμβιβάζεται ποτέ: την οδηγική απόλαυση. Η Luce αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να έχει συναίσθημα, αρκεί να ξέρεις πώς να την απολαύσεις και να βγάλεις τις παρωπίδες.