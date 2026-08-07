Ο Μάρκο Μπετζέκι επέστρεψε από τον τραυματισμό του και συνέτριψε το ρεκόρ γύρου, οδηγώντας το 1-2 της Aprilia στις χρονομετρημένες δοκιμές, ενώ ο Μπανάια έμεινε εκτός Q2.

Ο Μάρκο Μπετζέκι πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στις χρονομετρημένες δοκιμές του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στο Σίλβερστον. Επιστρέφοντας στη δράση μετά τον τραυματισμό του στην κλείδα, ο Ιταλός αναβάτης διέλυσε το ρεκόρ γύρου της πίστας, σταματώντας το χρονόμετρο στο απίστευτο 1:56.280.

Η επίδοση του αναβάτη της Aprilia ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ (1:57.233) που κατείχε ο Φάμπιο Κουαρταραρό από πέρυσι. Παράλληλα, σηματοδότησε μια ημέρα απόλυτης κυριαρχίας για το εργοστάσιο του Νοάλε, καθώς τέσσερις μοτοσυκλέτες της βρέθηκαν στην πρώτη πεντάδα.

MIND-BLOWING 🤯🤯🤯



BEZZECCHI GOES ALMOST A SECOND QUICKER THAN LAST YEAR'S RECORD 🚨#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/R8jo6u6QIX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2026

Ολοκληρωτική υπεροχή της Aprilia

Πίσω από τον Μπετζέκι πλασαρίστηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia με διαφορά 0,335 δευτερολέπτων, σφραγίζοντας το εντυπωσιακό 1-2 της ιταλικής εταιρείας. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με τη μοτοσυκλέτα της VR46 Ducati, αποτελώντας τη μόνη εκπροσώπηση της εταιρείας από το Μπόργκο Πανιγκάλε στο Top 5.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, σημείωσε τον τέταρτο χρόνο με την εργοστασιακή RS-GP, ενώ ο εκπληκτικός Άι Ογκούρα έκλεισε την πεντάδα. Ο Ιάπωνας αναβάτης της Trackhouse ήταν μάλιστα ο πρώτος στην ιστορία της πίστας που «έσπασε» το φράγμα του 1:57 λίγο πριν το φινάλε, πριν τον ξεπεράσουν στη συνέχεια οι ομόσταβλοί του.

Πτώση και περιπέτειες για τον Μπανιάια

Η μάχη για την απευθείας πρόκριση στο Q2 είχε μεγάλους πρωταγωνιστές αλλά και ηχηρά θύματα. Τα αδέλφια Μάρκεθ ακολούθησαν στην έκτη και έβδομη θέση, με τον Μαρκ Μάρκεθ να προηγείται του Άλεξ Μάρκεθ. Την δεκάδα της πρόκρισης συμπλήρωσαν ο Χουάν Μιρ με Honda, ο Τζακ Μίλερ με την Pramac Yamaha και ο Πέδρο Ακόστα με KTM, ο οποίος κατάφερε να κρατηθεί στη δεκάδα παρά την πτώση που είχε στο φινάλε.

Αντίθετα, η ημέρα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Πέκο Μπανιάια. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati είχε πτώση στη στροφή Stowe πέντε λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στη 13η θέση. Έτσι, θα αναγκαστεί να περάσει από τη διαδικασία του Q1, μαζί με ονόματα όπως οι Μπραντ Μπίντερ, Ενέα Μπαστιανίνι και Λούκα Μαρίνι.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου θα αρχίσουν στις 13:50 και ο αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

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