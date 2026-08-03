Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage: Φόρος τιμής στο πρώτο supercar

Η ιταλική εταιρεία γιορτάζει τα 60 χρόνια της θρυλικής Miura με μια συλλεκτική έκδοση μόλις 99 μονάδων της υβριδικής Revuelto.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την παρουσίαση της εμβληματικής Miura του 1966, η Lamborghini αποκάλυψε τη Revuelto Miura 60° Homage. Πρόκειται για μια ειδική σειρά 99 συλλεκτικών αυτοκινήτων, τα οποία δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα εξατομίκευσης Ad Personam σε συνεργασία με το Centro Stile της εταιρείας.

Το νέο μοντέλο θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Lamborghini Lounge Monterey, στο πλαίσιο του Monterey Car Week. Η αρχέτυπη Miura, η οποία θεωρείται ευρέως ως το πρώτο super sports car στον κόσμο, απέδιδε στην πιο ισχυρή εκδοχή της 385 ίππους και ξεπερνούσε τα 290 χλμ./ώρα, θέτοντας τα θεμέλια για την κατηγορία των υπεραυτοκινήτων.

Ιστορικά χρώματα και ειδικές διχρωμίες

Η Revuelto Miura 60° Homage ενσωματώνει κλασικά σχεδιαστικά στοιχεία του ιστορικού μοντέλου στο υβριδικό V12 HPEV της φίρμας. Διατίθεται σε εννέα εξωτερικές αποχρώσεις εμπνευσμένες από την παλέτα της Miura: Rosso Arancio, Arancio, Giallo, Verde Scandal, Verde Metallic, Blu Tahiti, Blu Notte, Nero Noctis και Bianco Monocerus. Παράλληλα, προσφέρονται δύο αποκλειστικές διχρωμίες με το κάτω μέρος του αμαξώματος σε διαφορετική απόχρωση.

Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στον συνδυασμό Oro Elios με ζάντες Altanero Shiny Gold ή στον συνδυασμό Grigio Nimbus με ζάντες Altanero Matt Titanium Diamond. Την εξωτερική εικόνα συμπληρώνουν το λογότυπο Miura 60 στα μαρσπιέ, το μαύρο γυαλιστερό σήμα της Lamborghini στο πίσω μέρος, οι μαύρες δαγκάνες φρένων και οι ματ μαύρες εξατμίσεις.

Σαλόνι με αναφορές στο παρελθόν

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα φέρουν την επένδυση Classica Trim με το χαρακτηριστικό μοτίβο «cannelloni» που θυμίζει την καμπίνα της Miura του 1966. Δερμάτινη επένδυση καλύπτει επίσης το κεντρικό τούνελ, τα πάνελ των θυρών και το πίσω διαχωριστικό τμήμα του κινητήρα, ενώ ανάμεσα στα καθίσματα δεσπόζει το κεντημένο λογότυπο «Miura 60».

Κάθε αυτοκίνητο φέρει ειδική πλακέτα από ανθρακόνημα στην πλευρά του οδηγού με την επιγραφή «Miura 60° - Serie Speciale 1 di 99». Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Στέφαν Βίνκελμαν, σημείωσε πως η συγκεκριμένη έκδοση συνδέει την κληρονομιά της φίρμας με τις δυνατότητες εξατομίκευσης, προσφέροντας αυθεντικότητα και σπανιότητα στους συλλέκτες.

Υβριδική ισχύς 1.015 ίππων

Στο τεχνικό σκέλος, η Revuelto διατηρεί το Plug-in υβριδικό σύστημα (HPEV), το οποίο συνδυάζει τον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,5 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Η συνολική απόδοση φτάνει τους 1.015 ίππους και τα 807 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα.