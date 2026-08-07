Το πρόγραμμα «Ducati Raise the Bar» επικεντρώνεται στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων της Ιταλίας ενέκρινε τη Συμφωνία Ανάπτυξης για το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της Ducati, συνολικού ύψους 121 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ιταλός Υπουργός Αδόλφο Ούρσο εξουσιοδότησε τον οργανισμό Invitalia για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στη θωράκιση και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Το βιομηχανικό πρόγραμμα, με την ονομασία «Ducati Raise the Bar», εστιάζει στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και την περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης προϋπολογισμού άνω των 99 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη διεύρυνση της γκάμας μοτοσικλετών μέσω καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών.

Κρατική ενίσχυση 33,5 εκατομμυρίων

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, το Υπουργείο Επιχειρήσεων χορηγεί μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ύψους 33,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η κρατική αυτή ενίσχυση υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του εγχειρήματος για την περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια, που αποτελεί την «καρδιά» της περίφημης ιταλικής Motor Valley.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη τη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κατασκευάστριας από το Μπόργκο Πανιγκάλε στη διεθνή σκηνή της μοτοσικλέτας.