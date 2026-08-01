Το ιαπωνικό SUV των 258 ίππων ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας με τιμή από 42.850 ευρώ.

Η Mazda AutoOne ανακοίνωσε την άφιξη του ολοκαίνουργιου Mazda CX-6e στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της ιαπωνικής εταιρείας. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV συνδυάζει τη σχεδιαστική γλώσσα Kodo με προηγμένη τεχνολογία και την παραδοσιακή οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai.

Σχεδίαση Kodo

Σχεδιαστικά, το CX-6e αποτελεί την πιο προοδευτική έκφραση της φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion, ακολουθώντας το θέμα "Soulful Futuristic Modern". Εξωτερικά ξεχωρίζει από τη φωτιζόμενη μάσκα, τις αεροδυναμικές λεπτομέρειες, τους έντονους ώμους και τη ρευστή σιλουέτα του. Η παλέτα περιλαμβάνει επτά αποχρώσεις, με πρωταγωνιστή τη νέα απόχρωση Nightfall Violet.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα υιοθετεί την ιαπωνική φιλοσοφία "Ma" (η ομορφιά του κενού χώρου), εστιάζοντας στην ηρεμία και την καθαρότητα των γραμμών. Το μεταξόνιο των 2.902 mm εξασφαλίζει άνετους χώρους για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 468 λίτρα και φτάνει έως τα 1.434 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, διατίθεται εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 80 λίτρων.

Smart Cockpit με οθόνη 26 ιντσών

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του μοντέλου εκφράζεται μέσω του "smart cockpit", στο οποίο δεσπόζει μια οθόνη αφής 26 ιντσών με dual-split λειτουργία. Το σύστημα συμπληρώνεται από μεγάλο Head-Up Display, φωνητικό χειρισμό σε εννέα γλώσσες, gesture control, καθώς και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Επιπλέον, η εφαρμογή Mazda6e & CX-6e App προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης και Bluetooth key sharing.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Mazda CX-6e εξοπλίζεται με ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, που περιλαμβάνει Smart Brake Support, Blind Spot Monitoring, Cruising & Traffic Support, Emergency Lane Keeping και Mazda Radar Cruise Control. Ο εξοπλισμός προστασίας συμπληρώνεται από εννέα αερόσακους, σύστημα Child Presence Detection και δίκτυο καμερών, αισθητήρων και ραντάρ.

258 ίπποι, πίσω κίνηση και αυτονομία έως 484 χιλιόμετρα

Στο τεχνικό σκέλος, το CX-6e χρησιμοποιεί μπαταρία LFP χωρητικότητας 78 kWh, η οποία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Η ισχύς αγγίζει τα 190 kW (258 PS) και η ροπή τα 290 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.

Η αυτονομία του μοντέλου φτάνει έως και τα 484 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP. Σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε 24 λεπτά, ενώ διαθέτει και onboard φορτιστή 11 kW AC. Η οδική συμπεριφορά υποστηρίζεται από την πίσω κίνηση και τα προγράμματα οδήγησης Normal, Sport και Individual.

Η τιμή εκκίνησης του Mazda CX-6e στην Ελλάδα ορίζεται στις 45.850 ευρώ. Παράλληλα, με τη χρήση της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ, η αρχική τιμή διαμορφώνεται στις 42.850 ευρώ, τοποθετώντας το ανταγωνιστικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.