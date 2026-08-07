BMW i3: Ακόμα δεν την είδανε κι όμως την παραγγείλανε

Ισχυρή η ζήτηση για τη νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, της οποίας η κατασκευή ξεκινά με ταυτόχρονη αύξηση του ρυθμού παραγωγής της στο εργοστάσιο του Μονάχου.

Η μαζική παραγωγή της νέας BMW i3 ξεκίνησε στο εργοστάσιο του Μονάχου. Η νέα BMW i3 είναι διαθέσιμη για παραγγελία από τα μέσα Ιουνίου και η ισχυρή ζήτηση έχει οδηγήσει σε ταχεία αύξηση της παραγωγής. Μετά από τέσσερα χρόνια εντατικού μετασχηματισμού – που περιλάμβανε την κατασκευή ενός νέου τμήματος αμαξωμάτων και ενός νέου χώρου συναρμολόγησης με εγκαταστάσεις logistics – η νέα BMW i3 σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου στην επιτυχημένη πορεία του εργοστασίου του BMW Group στο Μόναχο.

Προεταοιμασία για το μέλλον

Από το 2027, το εργοστάσιο του Μονάχου θα παράγει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα μοντέλα της Neue Klasse, διασφαλίζοντας τη μελλοντική βιωσιμότητα του εργοστασίου για τις επόμενες δεκαετίες. Το Μόναχο συνδέεται στενά με την BMW Σειρά 3 από το 1975. Έκτοτε, περισσότερα από εννέα εκατομμύρια αντίτυπα της Σειράς 3 έχουν εξέλθει από τη γραμμή παραγωγής του κύριου εργοστασίου. Η εγκατάσταση μετασχηματίστηκε ριζικά για τις ανάγκες της Neue Klasse, ενώ η παραγωγή συνεχιζόταν κανονικά με έως και 1.000 οχήματα την ημέρα. Σε μια έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του εργοστασίου, κατασκευάστηκαν ένα νέο τμήμα αμαξωμάτων και μια υπερσύγχρονη γραμμή συναρμολόγησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων logistics.

Το BMW iFACTORY

Το BMW iFACTORY αποτελεί το όραμα για την παραγωγή του μέλλοντος, με έμφαση στην αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, τα εργοστάσια της εταιρείας εφαρμόζουν παγκοσμίως λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του BMW Group και διασφαλίζοντας την αξιόπιστη παραγωγή και παράδοση οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Το όραμα έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής στο εργοστάσιο του Μονάχου.

Η νέα μονάδα παραγωγής του BMW Group στο Irlbach-Straßkirchen (Κάτω Βαυαρία), που βρίσκεται περίπου 90 λεπτά από το Μόναχο, σύμφωνα με την προσέγγιση «local for local», θα προμηθεύει το εργοστάσιο του Μονάχου και άλλες εγκαταστάσεις στη Γερμανία με μπαταρίες υψηλής τάσης έκτης γενιάς. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο εργοστάσιο στο Irlbach-Straßkirchen θα συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγή μοντέλων της Neue Klasse, όπως η νέα BMW i3.

Ο ηλεκτροκινητήρας Gen6 για την BMW i3 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Steyr της Αυστρίας. Με την προσθήκη του πρώτου ηλεκτροκινητήρα στο χαρτοφυλάκιό του, το εργοστάσιο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως παράδειγμα της τεχνολογικής δεκτικότητας του BMW Group. Όλα τα βασικά εξαρτήματα του ενσωματωμένου ηλεκτρικού συστήματος κίνησης – από τον ρότορα και τον στάτορα έως τον μετατροπέα ισχύος και το κιβώτιο – θα κατασκευάζονται στην ίδια εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν νέες γραμμές παραγωγής και υπερσύγχρονα ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Τέλος, Το χυτήριο αλουμινίου στο εργοστάσιο του BMW Group στο Landshut προμηθεύει το Steyr με το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα.