Χάμιλτον: «Η F1 χρειάζεται μεγαλύτερους, όχι μικρότερους αγώνες»

Ο Λιούις Χάμιλτον διαφωνεί με τη μείωση της απόστασης των GP από το 2027, υποστηρίζοντας ότι η Formula 1 πρέπει να αυξήσει τη σωματική και πνευματική πρόκληση για τους οδηγούς αντί να τη μειώσει.

Η Formula 1 θα αλλάξει από το 2027 τη μικρότερη τυπική απόσταση αγώνα, από τα παραδοσιακά 305 στα 290 χιλιόμετρα. Η επιλογή συνδέεται με τους νέους κανονισμούς και την ανάγκη να περιοριστεί το βάρος των μονοθεσίων, καθώς η αύξηση της ισχύος του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ροής καυσίμου κατά 5% θα απαιτούσε, διαφορετικά, μεγαλύτερα ρεζερβουάρ.

Ο Λιούις Χάμιλτον, όμως, δεν βλέπει λογική σε αυτή την κατεύθυνση. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θεωρεί ότι, σε μια εποχή όπου τα μονοθέσια και τα ελαστικά επιτρέπουν συχνά αγώνες με περιορισμένη στρατηγική πολυπλοκότητα, η F1 θα έπρεπε να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Οι αγώνες είναι πιο εύκολοι από ποτέ»

«Δεν γνωρίζω πραγματικά τίποτα για την απόφαση ή τους λόγους που επικαλούνται, αλλά πιστεύω ότι οι αγώνες πρέπει να είναι μεγαλύτεροι, επειδή είναι σωματικά πιο εύκολοι από ποτέ», δήλωσε ο Χάμιλτον στο περιθώριο του GP Αζερμπαϊτζάν.

Ο οδηγός της Ferrari συνέδεσε την άποψή του με τη σημερινή συμπεριφορά των ελαστικών και τη στρατηγική διάσταση των Grand Prix: «Η μείωση της απόστασης δεν νομίζω ότι βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Αν σκεφτείς αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε τις C3, C4 και C5 της Pirelli, που μπορούν ουσιαστικά να καλύψουν την απόσταση ενός αγώνα. Υπάρχουν πολλοί αγώνες με μία μόνο στάση. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό - είναι απαιτητικό, αλλά τα ελαστικά κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν όλο και περισσότερο. Υπήρξαν πολλοί αγώνες στους οποίους θα ήθελα να έχουμε περισσότερους γύρους».

Κατά τον Χάμιλτον, η F1 οφείλει να προβάλλει τους οδηγούς ως αθλητές που δοκιμάζουν διαρκώς τα όριά τους: «Αυτό που θα ζητούσα, για να είμαι ειλικρινής, είναι μεγαλύτερους αγώνες. Υποτίθεται ότι αυτό είναι το άθλημα με τις μεγαλύτερες σωματικές και πνευματικές απαιτήσεις. Υπάρχουν αγώνες με αφόρητη ζέστη και οι οδηγοί βρίσκονται στο όριο, όπως στη Σιγκαπούρη. Η Μαλαισία θα είναι τρελή φέτος. Εκεί θέλεις να βλέπεις τους αθλητές στο απόλυτο όριο της απόδοσής τους, να πιέζουν πραγματικά το σώμα τους περισσότερο, επειδή αυτό είναι το νόημα του αθλήματος: να ανεβάζεις το επίπεδο και να σπρώχνεις τα όρια. Η μείωση των αγώνων δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα για μένα».

Γιατί μειώνεται η απόσταση

Η μείωση κατά 15 χιλιόμετρα θα σημαίνει, στα περισσότερα σιρκουί, περίπου τρεις λιγότερους γύρους. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος οι οδηγοί να μείνουν από καύσιμο, χωρίς να χρειαστεί να αυξηθεί η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ και, κατ’ επέκταση, το βάρος των νέων μονοθεσίων.

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν υψηλότερη συμμετοχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η μέγιστη ροή καυσίμου θα αυξηθεί κατά 5%. Ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ θα έδινε λύση, αλλά θα αναιρούσε έναν από τους βασικούς στόχους του νέου τεχνικού πλαισίου: τη διατήρηση του βάρους σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Η θέση του Χάμιλτον βάζει στο τραπέζι μια ουσιαστική αντίθεση για το 2027: η Formula 1 θέλει ελαφρύτερα και αποδοτικότερα μονοθέσια, αλλά ο Βρετανός υποστηρίζει ότι η αναζήτηση τεχνικής αποδοτικότητας δεν πρέπει να αποδυναμώσει τη δοκιμασία που συνιστά ένα Grand Prix.

Επιστροφή στη Μαλαισία

Ο επόμενος αγώνας μετά το Μπακού θα διεξαχθεί στη Μαλαισία, η οποία επιστρέφει στο πρόγραμμα της Formula 1 για πρώτη φορά από το 2017 ως GP Μπαχρέιν λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Χάμιλτον, που έχει αγωνιστεί εκεί τόσο με τη McLaren όσο και με τη Mercedes και έχει κερδίσει μία φορά, το 2014, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την επιστροφή στη Sepang: «Πάντα αγαπούσα να πηγαίνω στην Κουάλα Λουμπούρ και έχω πολλές εξαιρετικές εμπειρίες εκεί με την προηγούμενη ομάδα μου. Η πίστα είναι φοβερή και προσφέρει καλούς αγώνες. Όταν αποφασίζουμε ποιες πίστες θα έχουμε μέσα στη χρονιά, αυτό πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας: θέλουμε καλούς αγώνες για τους φιλάθλους, όχι αγώνες όπου δεν βλέπεις προσπεράσματα. Χαιρετίζω απόλυτα την επιστροφή της. Περιμένω με ανυπομονησία να επιστρέψω. Είναι ξανά μια εξαιρετικά ζεστή πίστα, ένας αγώνας με τεράστιες σωματικές απαιτήσεις, και ανυπομονώ γι’ αυτή την πρόκληση».

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