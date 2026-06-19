Το δεύτερο μοντέλο της ολοκαίνουργιας αρχιτεκτονικής Neue Klasse της γερμανικής μάρκας ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας.

Η BMW Hellas ανακοίνωσε την έναρξη των παραγγελιών για τη νέα BMW i3 50 xDrive στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το δεύτερο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse μετά την iX3 και αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της Σειράς 3, η οποία αποτελεί τον πυρήνα των πωλήσεων της εταιρείας εδώ και δεκαετίες. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στους επίσημους εμπόρους από το φθινόπωρο του 2026, όμως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τώρα να προχωρήσουν σε παραγγελία της πλούσιας έκδοσης λανσαρίσματος First Edition.

Η έλευση της i3 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της γερμανικής μάρκας, καθώς εισάγει τεχνολογίες που θα καθορίσουν την επόμενη γενιά των οχημάτων της. Η σχεδίαση του αμαξώματος υιοθετεί μια νέα φιλοσοφία 2,5 όγκων, η οποία δίνει έμφαση στις κλασικές αναλογίες ενός σπορ σεντάν με μακρύ μεταξόνιο και κοντούς προβόλους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα έναν ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας που περιορίζεται στο Cd 0,21.

Μεγάλη αυτονομία και τεχνολογία φόρτισης 800V

Στον τομέα του συστήματος κίνησης, το γερμανικό μοντέλο ενσωματώνει την έκτη γενιά της τεχνολογίας eDrive. Η μπαταρία υψηλής τάσης χρησιμοποιεί νέες κυλινδρικές κυψέλες και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh, με τη δομή της να είναι ενσωματωμένη απευθείας στο αμάξωμα ως δομικό στοιχείο. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει στην έκδοση First Edition να προσφέρει αυτονομία που κυμαίνεται από 758 έως 906 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ η βασική έκδοση που θα ακολουθήσει θα φτάνει έως και τα 912 χιλιόμετρα.

Η χρήση δικτύου 800V επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορους χρόνους αναπλήρωσης της ενέργειας, καθώς η i3 υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 400 kW. Σε ιδανικές συνθήκες, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από το 10% στο 80% σε 21 λεπτά, ενώ μόλις δέκα λεπτά σύνδεσης σε ταχυφορτιστή αρκούν για την προσθήκη 423 χιλιομέτρων αυτονομίας. Για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), η έκδοση First Edition εξοπλίζεται στάνταρ με το σύστημα AC Charging Professional ισχύος 22 kW.

Υψηλή ισχύς και ψηφιακό Panoramic Vision

Η BMW i3 50 xDrive διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, οι οποίοι εξασφαλίζουν ηλεκτρική τετρακίνηση. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 469 ίππους (345 kW) και η μέγιστη ροπή φτάνει τα 645 Nm. Οι προδιαγραφές αυτές επιτρέπουν στο σεντάν των 2.205 κιλών να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα.

Ο συντονισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών γίνεται μέσω του Heart of Joy, ενός νέου κεντρικού υπολογιστή που διαχειρίζεται το σύστημα κίνησης και τη συμπεριφορά του οχήματος. Στο εσωτερικό, η παραδοσιακή διάταξη των οργάνων έχει αντικατασταθεί από το BMW Panoramic Vision, το οποίο προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ. Το σύστημα συμπληρώνεται από ένα 3D Head-Up Display και το ανανεωμένο iDrive, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων για τη διαχείριση των λειτουργιών μέσω φυσικής ομιλίας.

Οι τιμές της νέας BMW i3 στην Ελλάδα

Η έκδοση λανσαρίσματος BMW i3 50 xDrive First Edition είναι διαθέσιμη με τιμή εκκίνησης τις 75.293 ευρώ στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνοντας ΦΠΑ 24%. Ο εξοπλισμός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι ιδιαίτερα πλούσιος, καθώς περιλαμβάνει το πακέτο M Sport με αεροδυναμικά βοηθήματα και αναβαθμισμένα φρένα, το σύστημα φωτισμού Iconic Glow για τη μάσκα, ηχοσύστημα Harman Kardon, πολυλειτουργικά καθίσματα και τη σουίτα υποβοήθησης οδηγού Symbiotic Drive με Motorway Assistant για αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.

Η βασική έκδοση της BMW i3 50 xDrive, η οποία θα ενταχθεί κανονικά στην αγορά από το φθινόπωρο του 2026, θα προσφέρεται με αρχική τιμή 65.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στελέχη της γερμανικής εταιρείας, το μοντέλο αυτό αποτελεί ορόσημο για το BMW Group, καθώς τοποθετείται σε μια κατηγορία με υψηλό όγκο πωλήσεων παγκοσμίως και αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των premium ηλεκτρικών οχημάτων.