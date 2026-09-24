Renault 8 Gordini Concept: Η επιστροφή ενός θρύλου στην ηλεκτρική εποχή

Το Renault 8 Gordini επιστρέφει ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό, διθέσιο concept car 270 ίππων, με σχεδίαση που συνδέει τον μύθο του γαλλικού «Gorde» με τη σημερινή αγωνιστική αισθητική της Renault.

Η Renault αξιοποιεί ξανά την πλούσια ιστορία της, αυτήν τη φορά φέρνοντας στο προσκήνιο το Renault 8 Gordini. Το νέο Renault 8 Gordini Concept αποτελεί μια σχεδιαστική άσκηση με πολύ καθαρή ταυτότητα: χαμηλό, φαρδύ, ηλεκτρικό και με αναφορές σε ένα αυτοκίνητο που έβαλε μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων οδηγών στον κόσμο των επιδόσεων.

Το αρχικό Renault 8 Gordini παρουσιάστηκε το 1964 με κινητήρα 95 ίππων τοποθετημένο πίσω και πίσω κίνηση. Ήταν ένα μικρό, απαιτητικό και γρήγορο αυτοκίνητο για τα μέτρα της εποχής του, που απέκτησε σχεδόν μυθική θέση στη γαλλική αγωνιστική κουλτούρα. Η Renault το περιγράφει ως «εκπαιδευτικό αυτοκίνητο» για μια ολόκληρη γενιά οδηγών, ανάμεσα στους οποίους και ο Jean Ragnotti. Πίσω από το όνομα βρισκόταν ο Amédée Gordini, ο άνθρωπος που απέκτησε το προσωνύμιο «ο μάγος» για την ικανότητά του να μετατρέπει ταπεινούς κινητήρες σε σύνολα με πραγματικό αγωνιστικό χαρακτήρα. Η διπλή λευκή λωρίδα του R8 Gordini έμελλε να γίνει το στοιχείο που αναγνώριζες από μακριά, πολύ πριν οι εκδόσεις GTI μετατρέψουν τις προσιτές επιδόσεις σε ολόκληρη κατηγορία αυτοκινήτων.

Ηλεκτρικό, διθέσιο με 270 ίππους

Το Renault 8 Gordini Concept έχει μήκος 4,12 μ., πλάτος 1,88 μ. και ύψος 1,27 μ. Είναι σαφώς πιο επιθετικό από το τετράθυρο R8 του παρελθόντος: πρόκειται για ένα δίθυρο coupé με τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 20 ιντσών πίσω, έντονους θόλους, χαμηλή οροφή και αναλογίες που παραπέμπουν περισσότερο σε σύγχρονο rally car παρά σε ιστορική αναβίωση.

Η κίνηση προέρχεται από ηλεκτροκινητήρα 270 ίππων. Η Renault δεν ανακοινώνει μπαταρία, αυτονομία ή επιδόσεις, καθώς πρόκειται για concept. Η πίσω σχεδίαση υπενθυμίζει τη θέση του κινητήρα και την πίσω κίνηση του πρωτότυπου Gordini, παρότι το νέο μοντέλο μεταφέρει την ιδέα του σε μια εντελώς διαφορετική ηλεκτρική αρχιτεκτονική.

Η σχεδίαση

Η Renault αποφεύγει την κατά λέξη αναπαραγωγή του παλιού αυτοκινήτου. Το Renault 8 Gordini Concept είναι προϊόν αποκλειστικά του Renault Design και προέκυψε από εσωτερικό διαγωνισμό, στον οποίο κατατέθηκαν περισσότερα από 300 σκίτσα. Δύο προτάσεις εξελίχθηκαν σε μακέτες κλίμακας 2:5 και ο τελικός σχεδιασμός συνδύασε στοιχεία και από τις δύο.

Η αισθητική περιγράφεται από τη Renault ως «café racer»: αφαίρεση περιττών στοιχείων, καθαρές επιφάνειες και υλικά που φαίνονται όσο χρειάζεται. Η παλιά χρωμιωμένη πλαϊνή διακόσμηση μετατράπηκε σε ενσωματωμένη γραμμή του αμαξώματος, ενώ οι γραμμές διαχωρισμού περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Ακόμη και το εμπρός καπό δεν έχει εμφανές περίγραμμα ανοίγματος και μπορεί να αφαιρεθεί ως ενιαίο τμήμα, κατά το πρότυπο αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Οι έξι στρογγυλοί προβολείς, οι ορθογώνιοι θόλοι των τροχών, οι καθρέφτες σε σχήμα κελύφους, οι γρίλιες στο εμπρός και πίσω μέρος και το ανάγλυφο της κεντρικής γραμμής συνδέουν το concept με το αρχικό R8 Gordini. Η χαρακτηριστική διπλή λευκή λωρίδα δεν τοποθετείται απλώς πάνω στο αμάξωμα: λειτουργεί ως άξονας που οργανώνει οπτικά τις επιφάνειες, τις γρίλιες και τα πίσω φωτιστικά σώματα.

Καμπίνα φτιαγμένη για τον οδηγό

Στο εσωτερικό κυριαρχούν το βουρτσισμένο αλουμίνιο, η Alcantara και δύο bucket καθίσματα με μπλε κοτλέ ύφασμα στο κέντρο τους - μια σύγχρονη αναφορά στα απλά καθίσματα του ιστορικού μοντέλου. Τα στρογγυλά όργανα είναι ψηφιακές οθόνες, ενώ ένα κόκκινο κουμπί χρονομέτρου στο κέντρο του ταμπλό αποτελεί την πιο άμεση αγωνιστική λεπτομέρεια της καμπίνας.

Το Renault 8 Gordini Concept θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της Renault στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026. Στη συνέχεια θα ενταχθεί στη συλλογή της Renault ενόψει του ανοίγματος του μουσείου Renault Collections στο Flins, το οποίο αναμένεται να είναι προσβάσιμο στο κοινό σε περίπου 15 μήνες.