Οδηγήσαμε το Volkswagen Amarok στο Μαρόκο

Στις δύσκολες συνθήκες της βόρειας Αφρικής, το Volkswagen Amarok αντεπεξήλθε με εντυπωσιακή πιστότητα.

Δεν επρόκειτο για μια ακόμη τυπική δημοσιογραφική παρουσίαση του Volkswagen Amarok. Η Volkswagen Commercial Vehicles και η Kosmocar μας φιλοξένησαν στο βόρειο Μαρόκο, με αφετηρία την Ταγγέρη, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: ελάχιστα μέρη μπορούν να συνδυάσουν μέσα σε μία ημέρα αυτοκινητόδρομους, ορεινές διαδρομές με σκληρούς χωματόδρομους, κοίτες ποταμών και απομονωμένες περιοχές όπου η έννοια της περιπέτειας αποκτά πραγματικό νόημα. Μεταξύ μας, ωστόσο, θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει και την Ελλάδα.

Γιατί όμως όλα τα παραπάνω, για ένα μοντέλο που δεν είναι καν νέο στη γκάμα της γερμανικής μάρκας; Διότι η Volkswagen θέλει να αναδείξει το διπλό χαρακτήρα του: ως ενός οχήματος «αγροτικού», που μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο, να αντέξει στις δυσμενέστερες συνθήκες και να ρυμουλκήσει βαριά τρέιλερ, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει τον ιδανικό σύντροφο για πολυήμερα ταξίδια στη φύση και δραστηριότητες overlanding. Αυτό ακριβώς κληθήκαμε να διαπιστώσουμε στην πράξη.

Κάθε αρχή και εύκολη

Στην μεγάλη έκθεση της μάρκας στην Ταγγέρη, μας περίμεναν οι εκδόσεις PanAmericana , εξοπλισμένες με τον εξακύλινδρο σε διάταξη V κινητήρα 3.0 TDI, ο οποίος αποδίδει ισχύ 240 ίππων και 600 Nm ροπή, ενώ συνδυάζεται με το 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και το μόνιμο σύστημα τετρακίνησης 4MOTION. Ο V6, ο οποίος αποτελεί κορυφαίο κινητήριο σύνολο του μοντέλου, ταιριάζει ιδανικά στον premium χαρακτήρα που επιδιώκει να αναδείξει η Volkswagen.

Η διαδρομή που ακολουθήσαμε μετά την παραλαβή των αυτοκινήτων ήταν νοτιοανατολικά, προς τις πλαγιές της οροσειράς Ριφ. Τα πρώτα χιλιόμετρα ήταν ιδανικά για να γνωρίσουμε την πολιτισμένη πλευρά του Amarok. Στον αυτοκινητόδρομο το μεγάλο pick-up συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα πολυτελές SUV παρά σαν επαγγελματικό όχημα. Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι περιορίζονται σημαντικά και ο V6 λειτουργεί σχεδόν ανεπαίσθητα στις χαμηλές στροφές. Το δεκατάχυτο αυτόματο κιβώτιο αλλάζει σχέσεις με τέτοια ομαλότητα ώστε πολλές φορές χρειάζεται να κοιτάξει κανείς τον πίνακα οργάνων για να διαπιστώσει ότι η επόμενη σχέση έχει ήδη επιλεγεί.

Παρά τις μεγάλες διαστάσεις του, το Amarok αποπνέει μια αίσθηση στιβαρότητας χωρίς να κουράζει τον οδηγό. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, η ορατότητα εξαιρετική και το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι περιμένει κανείς από ένα pick-up με πλαίσιο τύπου σκάλας.

Καθώς αφήνουμε πίσω μας τις μεγάλες λεωφόρους, το τοπίο αλλάζει γρήγορα. Οι φαρδιοί δρόμοι δίνουν τη θέση τους σε στενές επαρχιακές διαδρομές που διασχίζουν μικρά χωριά, ελαιώνες και εκτάσεις με φελλόδεντρα. Οι συνεχείς υψομετρικές μεταβολές προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία να αξιολογηθεί η ελαστικότητα του V6. Η μέγιστη ροπή εμφανίζεται από πολύ χαμηλά, επιτρέποντας στο Amarok να επιταχύνει με χαρακτηριστική άνεση ακόμη και όταν οι ανηφόρες γίνονται ιδιαίτερα απαιτητικές.

Δεν είναι όμως μόνο οι επιδόσεις που εντυπωσιάζουν. Η ρύθμιση της ανάρτησης αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας. Εκεί όπου παραδοσιακά τα pick-up αντιδρούσαν απότομα στις εγκάρσιες ανωμαλίες, το Amarok καταφέρνει να απορροφά τις περισσότερες κακοτεχνίες του οδοστρώματος με τρόπο που θυμίζει περισσότερο μεγάλο SUV. Ακόμη και χωρίς φορτίο στην καρότσα, οι αναπηδήσεις είναι αισθητά περιορισμένες, γεγονός που κάνει πολύωρα ταξίδια σημαντικά πιο ξεκούραστα. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα της δοκιμής είχαν προαιρετικό κιτ αύξησης της διαδρομής της ανάρτησης και της απόστασης από το έδαφος.

Εδώ ανοίγεται ένας νέος ορίζοντας

Όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο που θα μας φιλοξενούσε, μας περίμενε μια έκπληξη. Η Volkswagen είχε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα περιπέτειας γύρω από το Amarok. «Βαριά» εξοπλισμένες εκδόσεις με σκηνές οροφής, αναδιπλούμενες τέντες, συστήματα αποθήκευσης πολλαπλών επιπέδων στην καρότσα, ψυγεία ταξιδιού, φορητές κουζίνες, αναδιπλούμενα τραπέζια και ειδικές βάσεις μεταφοράς εξοπλισμού, μας περίμεναν παραταγμένα για να τα περιεργαστούμε. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: το Amarok δεν σταματά εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος· εκεί ουσιαστικά ξεκινά η πραγματική αποστολή του.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν οι άνθρωποι της Volkswagen εξηγούν ότι μεγάλο μέρος αυτού του εξοπλισμού διατίθεται ως εργοστασιακό ή εγκεκριμένο αξεσουάρ μέσω του επίσημου δικτύου, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να διαμορφώσει το όχημά του ανάλογα με τις ανάγκες του. Δεν πρόκειται για λύσεις που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες εξερευνητές, αλλά σε κάθε οδηγό που επιθυμεί να ταξιδεύει μακριά από οργανωμένα κάμπινγκ και ξενοδοχεία, έχοντας μαζί του όλες τις βασικές ανέσεις.

Για ανθρώπους όπως εμείς που δεν έχουμε άμεση επαφή με αυτή την πλευρά της αυτοκίνησης, οι λύσεις ενδιαίτησης σε ένα και μόνο αυτοκίνητο φαντάζουν εντυπωσιακές. Μέσα στα 5,35 μέτρα του μήκους του Amarok χωράει κυριολεκτικά ένα σπίτι, που προσφέρει μάλιστα ενεργειακή και εφοδιαστική αυτονομία όχι απλώς για μια ημερήσια εξόρμηση, αλλά για πολλές ημέρες «εκτός δικτύου». Ανάλογα εντυπωσιακά είναι φυσικά και τα κόστη ενός πλήρους εξοπλισμού.

Piece of cake και στα δύσκολα

Η επόμενη ημέρα του ταξιδιού μας περιλαμβάνει το κυρίως «πιάτο» της διαδρομής, ήτοι μετάβαση από το οριακά πολιτισμένο ασφάλτινο οδικό δίκτυο προς την καρδιά της οροσειράς Ριφ, εκεί όπου θα αρχίσει να αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας του Amarok.

Μόλις αφήνουμε την άσφαλτο, το τοπίο αλλάζει απότομα. Οι σκληροί χωματόδρομοι, οι απότομες κλίσεις και οι πέτρες αρχίζουν να καθορίζουν τη διαδρομή. Είναι το σημείο όπου η θεωρία παραχωρεί τη θέση της στην πράξη. Όσα προηγήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο και στους επαρχιακούς δρόμους είχαν ήδη αναδείξει την πολιτισμένη πλευρά του Amarok. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα να αποδείξει ότι παραμένει ένα αυθεντικό pick-up.

Οι άνθρωποι της Volkswagen είχαν σχεδιάσει μια διαδρομή που δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «επίδειξη». Δεν υπήρχαν τεχνητά εμπόδια ή ειδικά διαμορφωμένες πίστες. Αντίθετα, επιλέχθηκαν πραγματικοί αγροτικοί δρόμοι, περάσματα που χρησιμοποιούν καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής, απότομα βραχώδη ανηφορικά κομμάτια, ξεροπόταμοι με μεγάλες πέτρες και στενά μονοπάτια όπου η σωστή τοποθέτηση των τροχών ήταν πολλές φορές σημαντικότερη από τη δύναμη του κινητήρα.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι μια παρατεταμένη ανηφόρα με σαθρό υπόστρωμα. Η πρόσφυση μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς οι τροχοί περνούν από χώμα σε χαλίκι και στη συνέχεια σε γυμνό βράχο. Με την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος οδήγησης και ενεργοποιημένο το ενδιάμεσο κιβώτιο «αργών» σχέσεων, το Amarok ανεβαίνει με χαρακτηριστική ευκολία. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να πιέζει υπερβολικά το γκάζι. Η άφθονη ροπή του V6 επιτρέπει αργή αλλά σταθερή πρόοδο, ενώ η ηλεκτρονική διαχείριση της πρόσφυσης κατανέμει τη δύναμη εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλά ανηφορικά σημεία που κατεβήκαμε για να φωτογραφίσουμε, μας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να περπατήσουμε λόγω του σαθρού εδάφους και της κλίσης. Ωστόσο το Amarok δεν έδινε την αίσθηση ότι πιέζεται. Σε αυτό, προφανώς, τεράστια ήταν και η συμβολή των εξειδικευμένων All Terain T/A ελαστικών της BFGoodrich, σε διαστάσεις 225/70/18.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι τόσο οι δυνατότητες του συστήματος τετρακίνησης όσο η αίσθηση ελέγχου που προσφέρει στον οδηγό. Το μεγάλο μεταξόνιο, που στην άσφαλτο χαρίζει σταθερότητα, εκτός δρόμου δεν περιορίζει την ευελιξία όσο θα περίμενε κανείς. Το τιμόνι παραμένει ακριβές, η ορατότητα προς το εμπρός μέρος είναι εξαιρετική χάρη στο ψηλό κάθισμα και οι κάμερες περιμετρικής θέασης αποδεικνύονται πραγματικά χρήσιμες όταν οι πέτρες πλησιάζουν επικίνδυνα τους τροχούς.

Σε αρκετά σημεία της διαδρομής η κάθοδος αποδεικνύεται δυσκολότερη από την ανάβαση. Οι έντονες κλίσεις απαιτούν απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύστημα Hill Descent Control. Με ελάχιστες παρεμβάσεις από τον οδηγό, το Amarok διατηρεί σταθερή χαμηλή ταχύτητα, φρενάροντας αυτόνομα κάθε τροχό όταν χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό, ακόμη και για όσους δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Ο υπέροχος κόσμος του δύο σε ένα

Αυτό που αμέσως έρχεται στο μυαλό μας, είναι που μπορεί να φτάσει με αυτό το αυτοκίνητο ένας λάτρης των εξορμήσεων στη φύση, με δεδομένα τα προαιρετικά στοιχεία που προσφέρει τόσο η Volkswagen, όσο και ανεξάρτητοι κατασκευαστές για τη μετατροπή του Amarok σε κινητό σπίτι. Από αυτά τα στοιχεία εξοπλισμού που ήδη αναφέραμε, δεν λείπουν φυσικά οι ειδικές βάσεις μεταφοράς για ποδήλατα βουνού, σανίδες, καγιάκ, εφεδρικά δοχεία καυσίμου, φτυάρια, εργαλεία διάσωσης και πρόσθετος φωτισμός LED για νυχτερινή χρήση. Όλος αυτός ο εξοπλισμός δεν παρουσιάζεται ως υπερβολή, αλλά ως μέρος μιας νέας φιλοσοφίας που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια: της αυτόνομης εξερεύνησης, όπου το όχημα αποτελεί ταυτόχρονα μέσο μετακίνησης και χώρο διαβίωσης.

Στη συνέχεια της διαδρομής μας εκτός δρόμου σκόνη γίνεται πυκνή, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι αναρτήσεις δοκιμάζονται ασταμάτητα. Παρά τις συνεχείς καταπονήσεις, το Amarok διατηρεί εντυπωσιακή στιβαρότητα. Δεν εμφανίζονται τριγμοί, οι αναρτήσεις απορροφούν τις συνεχείς ανωμαλίες με συνέπεια και η καμπίνα παραμένει ήσυχη, στοιχείο που επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο που παρατηρήσαμε είναι ότι με τα παράθυρα κλειστά και ενεργοποιημένο τον κλιματισμό, το εσωτερικό του αυτοκινήτου παραμένει βιώσιμο και καθαρό, παρότι το κομβόι των 6-7 αυτοκινήτων δημιουργεί συνθήκες σκόνης επιπέδου Ράλλυ Ακρόπολις.

Οι συζητήσεις στις στάσεις περιστρέφονται γύρω από μία κοινή διαπίστωση. Το Amarok έχει απομακρυνθεί αισθητά από την εικόνα του παραδοσιακού επαγγελματικού pick-up. Διατηρεί την αντοχή, τις δυνατότητες φόρτωσης (976 κιλά είναι το ωφέλιμο της έκδοσης Style) και τη μεγάλη ικανότητα ρυμούλκησης (έως 3.500 κιλά με φρένα και 750 κιλά χωρίς φρένα), όμως ταυτόχρονα προσφέρει επίπεδο άνεσης, ποιότητας κύλισης και τεχνολογίας που το φέρνει πολύ κοντά στα σύγχρονα premium SUV.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές όταν επιστρέφουμε στην άσφαλτο. Ύστερα από ώρες οδήγησης σε πέτρες, αυλάκια και χωματόδρομους, το Amarok συνεχίζει να κινείται με την ίδια ηρεμία στον επαρχιακό δρόμο, χωρίς να αφήνει την αίσθηση ότι προηγήθηκε σκληρή καταπόνηση. Αυτή η διττή προσωπικότητα είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημά του.

Αυτή ακριβώς την ισορροπία καταφέραμε να ζήσουμε στο Μαρόκο. Σε δύο μόνο ημέρες το Amarok κάλυψε εκατοντάδες χιλιόμετρα σε κάθε είδους διαδρομή, απέδειξε τις εκτός δρόμου δυνατότητές του χωρίς επιδείξεις εντυπωσιασμού και παρουσίασε μια ολόκληρη φιλοσοφία υπαίθριας διαβίωσης που ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα του.

Φεύγοντας από το Μαρόκο, δεν μένει στη μνήμη μόνο η εικόνα ενός ισχυρού pick-up που σκαρφαλώνει με άνεση σε βραχώδεις πλαγιές. Παραμένει κυρίως η αίσθηση ότι η Volkswagen κατάφερε να εξελίξει το Amarok σε κάτι περισσότερο από ένα επαγγελματικό εργαλείο. Το μετέτρεψε σε ένα ολοκληρωμένο όχημα περιπέτειας, ικανό να συνδυάζει τεχνολογία, ποιότητα, άνεση και πραγματικές δυνατότητες εξερεύνησης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι

Και ολίγα πρακτικά ζητήματα

Παρότι εμείς οδηγήσαμε μόνο την έκδοση με τον κινητήρα V6 diesel, το μοντέλο διατίθεται στην Ελλάδα και με τον δίλιτρο diesel των 205 ίππων ισχύος, στην έκδοση Life (από 50.500ευρώ). Η αμέσως επόμενες τρεις εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρονται αποκλειστικά με τον τρίλιτρο diesel και είναι οι Style (από 57.900 ευρώ), η PanAmericana που οδηγήσαμε (από 65.500 ευρώ), ενώ η κορυφαία έκδοση από άποψη κόστους και πληρότητας εξοπλισμού είναι η Aventura, με τιμή από 66.500 ευρώ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και την κορυφαία προσφορά 5ετούς εγγύησης ή για 100.000 χιλιόμετρα, η οποία αναβαθμίζει συνολικά την αξία του μοντέλου και εξασφαλίζει απόλυτη ηρεμία και σιγουριά σε κάθε κάτοχο.