Το εμβληματικό μοντέλο πόλης της ιταλικής μάρκας γίνεται ακόμα πιο προσβάσιμο, συνοδευόμενο από 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση καιόφελος που φτάνει έως τα 1.800 ευρώ.

Το πλέον αναγνωρίσιμο και στιλάτο αυτοκίνητο πόλης, το Fiat 500 Hybrid, διατίθεται στην ελληνική αγορά με νέες προωθητικές ενέργειες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του. Η απόκτηση του ιταλικού μοντέλου γίνεται πλέον πιο εύκολη, με το όφελος για τους αγοραστές να αγγίζει έως και τα €1.800.

Στο τεχνικό σκέλος, το 500 Hybrid κινείται από τον υβριδικό κινητήρα FireFly 1,0 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 65 ίππους. Το μηχανικό σύνολο συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Stop&Start, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή αποδοτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις εντός αστικού ιστού.

Οι εκδόσεις εξοπλισμού και οι τιμές

Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει επιλογές σε αμάξωμα Hatchback και Cabrio, χωρισμένες στα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima. Η εισαγωγική έκδοση Pop ξεκινά από τις €18.990. Αμέσως μετά, η πλούσια έκδοση Icon κοστίζει €19.990 για το Hatchback αμάξωμα, ενώ η κορυφαία έκδοση la Prima διαμορφώνεται στις €22.490.

Για όσους επιλέξουν την ανοιχτή εκδοχή Cabrio, η οποία διαθέτει ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, οι τιμές ορίζονται στις €21.790 για το επίπεδο εξοπλισμού Icon και στις €24.290 για την έκδοση la Prima.

Πλούσιος εξοπλισμός και 8ετής εγγύηση

Από την έκδοση Icon, το 500 Hybrid προσφέρει κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αισθητήρες φώτων/βροχής, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, cruise control και θύρες USB Type A & C. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σταθερής γυάλινης ηλιοροφής.

Η κορυφαία έκδοση la Prima προσθέτει ζάντες 17 ιντσών, full LED προβολείς, λεπτομέρειες χρωμίου, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και παρμπρίζ, βάση επαγωγικής φόρτισης smartphone, κάμερα οπισθοπορείας, σκούρα φιμέ πίσω κρύσταλλα και ειδικές επενδύσεις στο ταμπλό. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται σε επτά αποχρώσεις (Ocean Green, Sun of Italy, Rose Gold, Torino Blue, Ice White χωρίς χρέωση, Onyx Black και Red Passion) και καλύπτονται από 8ετή μεταβιβάσιμη εργοστασιακή εγγύηση (ή 120.000 χλμ.).