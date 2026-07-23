Mercedes-AMG GT 63 PRO: Το νέο Αυτοκίνητο Ασφαλείας της F1

Το νέο Safety Car κάνει ντεμπούτο στην Ουγγαρία για τα 30 χρόνια της Mercedes-AMG στη Formula 1, έχει 612 ίππους και για πρώτη φορά τετρακίνηση.

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Αυτοκινήτων Ασφαλείας της Formula 1 ξεκινά στο Grand Prix Ουγγαρίας, καθώς η Mercedes-AMG παρουσιάζει το νέο Official FIA F1 Safety Car. Πρόκειται για τη Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, η οποία διαδέχεται την GT Black Series και αποτελεί το 14ο κατά σειρά μοντέλο με το αστέρι που αναλαμβάνει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο.

Το ντεμπούτο του νέου μοντέλου στο Hungaroring έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 ετών συνεχούς παρουσίας της Mercedes-Benz και της Mercedes-AMG στην παροχή των Αυτοκινήτων Ασφαλείας της F1 (από το 1996). Για να τιμηθεί η επέτειος, το αυτοκίνητο φέρει μια ειδική επετειακή εμφάνιση σε μαύρο χρώμα με κόκκινες λεπτομέρειες, το λογότυπο του χορηγού CrowdStrike, καθώς και το σήμα των 30 ετών στο καπό, την οροφή και την πίσω αεροτομή.

V8 Biturbo 612 ίππων και για πρώτη φορά τετρακίνηση

Στην καρδιά του γερμανικού supercar χτυπά ο γνωστός 4.0-λιτρος V8 Biturbo κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 612 ίππους (450 kW) και 850 Nm ροπής, προσφέροντας τελική ταχύτητα που φτάνει στα 317 χλμ./ώρα. Η ισχύς μεταφέρεται μέσω του αγωνιστικού κιβωτίου AMG Speedshift MCT 9 σχέσεων. Ωστόσο, η μεγάλη τεχνολογική τομή για την ιστορία των Safety Car της Formula 1 είναι η πρώτη εφαρμογή του συστήματος πλήρως μεταβλητής τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+, το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Η οδική συμπεριφορά του οχήματος ενισχύεται από την ανάρτηση AMG Active Ride Control με ενεργή σταθεροποίηση κλίσεων, ενώ την επιβράδυνση αναλαμβάνει το κεραμικό σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης της AMG με εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός. Η κίνηση μεταφέρεται στην άσφαλτο μέσω των ειδικά εξελιγμένων ελαστικών Pirelli P Zero R (με γόμα δύο συστατικών που δοκιμάστηκε στο Nürburgring και το Nardò), ενώ ο κινητήρας καταναλώνει καύσιμο PETRONAS Primax Pro-Race M2 100 οκτανίων, το οποίο αποτελείται κατά 40% από βιώσιμα συστατικά (10% αιθανόλη και 30% eFuel).

Αεροδυναμική για πίστα και ειδικός εξοπλισμός από την FIA

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πίστας, η αεροδυναμική του μοντέλου έχει αναβαθμιστεί με νέο εμπρός splitter, πρόσθετα πτερύγια στον εμπρός προφυλακτήρα για επιπλέον κάθετη δύναμη, καθώς και τροποποιημένη πίσω αεροτομή με ενεργό πτερύγιο. Παράλληλα, τα συστήματα σηματοδοσίας LED (πορτοκαλί για απαγόρευση προσπέρασης, πράσινο για ελεύθερη προσπέραση) έχουν ενσωματωθεί απευθείας στην πίσω αεροτομή και στα φωτιστικά σώματα, διατηρώντας την αεροδυναμική αποδοτικότητα.

Στο εσωτερικό, το αυτοκίνητο διαθέτει πλήρη αγωνιστικό εξοπλισμό ασφαλείας της FIA: ρολ μπαρ, μπάκετ καθίσματα της RECARO με ζώνες 6 σημείων, τζάμια από Macrolon (πολυκαρβονικό) και μεγαλύτερες οθόνες/tablets της FIA για την άμεση επικοινωνία του οδηγού με την οργάνωση του αγώνα. Ο επίσημος οδηγός του Safety Car, Μπερντ Μαϊλάντερ, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη μεταφορά της δύναμης και την πρόσφυση που προσφέρει η τετρακίνηση, τονίζοντας ότι το αυτοκίνητο υπερέχει ιδιαίτερα στις στροφές και στις επιταχύνσεις.