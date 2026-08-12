Ο Νικόλας Τομπάζης τονίζει πως υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στους κανονισμούς για τον μηχανισμό ADUO, όμως όχι δομικά λάθη.

Ο μηχανισμός ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πολιτικά θέματα στο paddock της Formula 1 κατά το πρώτο μισό της σεζόν του 2026. Θεσπισμένος ως δίχτυ ασφαλείας για κατασκευαστές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, επιτρέπει επιπλέον ευκαιρίες εξέλιξης στη μονάδα ισχύος.

Ωστόσο, η εφαρμογή του στην πράξη μετατράπηκε σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Ο Τότο Βολφ της Mercedes F1 είχε προειδοποιήσει από τον χειμώνα ότι ο μηχανισμός δεν πρέπει να εξελιχθεί σε εργαλείο τεχνητής προσπέρασης στη δυναμική, την ώρα που η κατάταξη της FIA προκάλεσε εκπλήξεις, φέρνοντας τη Red Bull Ford Powertrains στην κορυφή με τον ισχυρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μετρήσεις του ADUO βασίζονται αποκλειστικά στον κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) και όχι στη συνολική μονάδα ισχύος. Παράλληλα διατυπώθηκαν υπόνοιες ότι κατασκευαστές όπως η Mercedes και η Ferrari διαχειρίστηκαν στρατηγικά την απόδοσή τους στους πρώτους αγώνες για να εξασφαλίσουν επιπλέον tokens εξέλιξης.

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Η θέση της FIA και η ακρίβεια των μετρήσεων

Απέναντι στις ενστάσεις και τα αιτήματα της Red Bull για επαλήθευση των αποτελεσμάτων, ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, ξεκαθάρισε ότι οι μετρήσεις της Ομοσπονδίας είναι απόλυτα ακριβείς. Ο Έλληνας τεχνικός, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ο μηχανισμός χρειάζεται βελτιώσεις μελλοντικά. Ο Τομπάζης αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα των ισορροπιών στη Formula 1:

«Στη F1 φαίνεται ότι σχεδόν τα πάντα είναι πολύ ευαίσθητα. Επομένως, είναι πολύ σπάνιο να έχεις 11 ομάδες και πέντε ή έξι κατασκευαστές κινητήρων να λέτε: "Φανταστικά, συμφωνούμε όλοι". Τα πάντα είναι ευαίσθητα επειδή όλοι είναι τόσο ανταγωνιστικοί και εστιασμένοι στη σχετική τους θέση σε σύγκριση με τους άλλους. Οπότε ναι, ήταν μια αρκετά μεγάλη πρόκληση. Η μέτρησή μας, κατά τη γνώμη μου, έχει αποδειχθεί πολύ ακριβής. Με αυτό δεδομένο, λειτούργησαν όλα ρολόι; Όχι, επειδή προφανώς ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος. Χρειάζεται να σκεφτούμε βελτιώσεις για το μέλλον; Ναι, θα έλεγα πως ναι».

Η επόμενη μέρα του ADUO

Μία από τις βασικές επικρίσεις αφορά την πιθανότητα στρατηγικής εκμετάλλευσης του μηχανισμού από ορισμένους κατασκευαστές. Σε περίπτωση που καθυστερήσουν εσκεμμένα τη χρήση των tokens τους θα μπορούσαν θεωρητικά να κρατήσουν ανταγωνιστές τους σε πλεονεκτική θέση αναβάθμισης. Ο Τομπάζης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο μηχανισμός θα αναθεωρηθεί για να γίνει πιο λειτουργικός:

«Πιστεύω ότι ο μηχανισμός λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Επίσης, για να τον κάνουμε λιγότερο χρονοβόρο και λιγότερο αμφιλεγόμενο, πρέπει να κάνουμε ορισμένα βήματα βελτίωσης. Δεν νομίζω πάντως ότι θα συνέφερε κάποιον να βρίσκεται πάντα κάτω από τη μέγιστη ισχύ του απλώς για να παίρνει περισσότερες ευκαιρίες, διότι τότε ποιο είναι το νόημα των ευκαιριών αν δεν είναι τελικά για να βρεθείς στην κορυφή;».

Η οπτική της Honda για το ADUO

Για την Aston Martin και τη Honda, την ομάδα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο αρχικό έλλειμμα ισχύος, ο μηχανισμός ADUO λειτουργεί ως το βασικό εργαλείο για τη κάλυψη της διαφοράς. Ο αρχιμηχανικός της Honda, Σιντάρο Οριχάρα, σχολίασε την αποτελεσματικότητα του μέτρου:

«Νομίζω ότι τα νούμερα που λάβαμε από τη FIA φαίνονται σωστά. Θα έλεγα ότι αυτός ο αριθμός είναι δίκαιος. Και επίσης, χάρη στο ADUO, εργαζόμαστε τώρα σκληρά για να εξελίξουμε τον κινητήρα μας. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πούμε αν ο μηχανισμός ADUO λειτουργεί σωστά ή όχι. Αλλά, τουλάχιστον για τη Honda, έχουμε τη μέγιστη ευκαιρία να εξελίξουμε τον κινητήρα μας. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουμε πράγματα παρακολουθώντας πώς λειτουργεί ο μηχανισμός για τη Formula 1 συνολικά. Πρέπει να είναι δίκαιος για όλους τους κατασκευαστές».

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