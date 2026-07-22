Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Χανγκάρορινγκ της Ουγγαρίας.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1. Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix Ουγγαρίας το τριήμερο 24-26 Ιουλίου, ένας από τους αγαπημένους οδηγών και θεατών, ένας αγώνας που έχει αποκτήσει πλούσια ιστορία και έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές δράσης.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Χανγκάρορινγκ για τον 11ο αγώνα της σεζόν και τελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα της Ουγγαρίας

Ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1986. Η διαδρομή για πολλούς είναι το «Μονακό δίχως μπαριέρες», λόγω των κλειστών στροφών του και των μικρών ευθειών. Η διαδρομή στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4.381 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 70 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 8. Νικητής το 2025 ήταν ο Λάντο Νόρις, έπειτα από μία εντυπωσιακή μάχη με τον Όσκαρ Πιάστρι. Tο ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον με το 1:16,627 από το 2020.

Ένας κρίσιμος για το πρωτάθλημα αγώνας

Η πίστα της Ουγγαρίας διαφέρει πολύ από αυτή του Βελγίου στο Σπα, με τις απαιτήσεις από τα μονοθέσια να αλλάζουν πλήρως. Οι κινητήρες δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο, με την αεροδυναμική και μηχανική απόδοση να έχουν πρωταρχικό ρόλο.

Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες ανάμεσα στα μονοθέσια, με τις ομάδες να εστιάζουν στο τέλειο στήσιμο. Ο Κίμι Αντονέλι έχει προβάδισμα 45 βαθμών έναντι του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος γνωρίζει ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα. Δυνατή αναμένεται να είναι τόσο η Red Bull Racing όσο και η McLaren.

A Mansell special on Senna! 💪



This overtake completed a through-the-field masterclass from Mansell who had started in P12 🤯#F1 #HungarianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/U9vjGGy6jb — Formula 1 (@F1) July 21, 2026

Τα ελαστικά της Pirelli για το τριήμερο

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Ουγγαρία. Με δεδομένο πως πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής φίρμας δεν αποκλείεται να δούμε δύο pit-stop.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

To GP Μ. Βρετανίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 11ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Ουγγαρίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Ιουλίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 25 Ιουλίου

13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 26 Ιουλίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.