Η Audi παρουσιάζει τα νέα πακέτα εξοπλισμού S Design και Lounge για το Q3 SUV και Sportback, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του δημοφιλούς SUV της, παρουσιάζοντας δύο νέα προνομιακά πακέτα εξοπλισμού: το S Design, που αναδεικνύει τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, και το Lounge, που ενισχύει την άνεση και την premium εμπειρία στο εσωτερικό.

Σε συνδυασμό με το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium, τα νέα πακέτα δημιουργούν ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες των αγοραστών. Παράλληλα, προσφέρονται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε σχέση με τη μεμονωμένη επιλογή των επιμέρους στοιχείων, εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος για τον πελάτη.

S Design: Έμφαση στον σπορ χαρακτήρα

Το νέο πακέτο S Design ενισχύει τη δυναμική παρουσία του Audi Q3, με στοιχεία που αναδεικνύουν τη σχεδιαστική του ταυτότητα.

Περιλαμβάνει εξωτερικό πακέτο S line, πακέτο Black Exterior, σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι δύο ακτίνων (επίπεδο στο επάνω και κάτω μέρος) με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, καθώς και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε σχέδιο πέντε βραχιόνων σε απόχρωση Platinum Grey με ελαστικά 255/45 R19.

Το κόστος του πακέτου S Design ξεκινά από τα 1.600 ευρώ ανάλογα με την έκδοση, προσφέροντας όφελος που φτάνει έως και τα 3.177 ευρώ.

Lounge: Άνεση και premium ατμόσφαιρα

Το νέο πακέτο Lounge αναδεικνύει τον πολυτελή χαρακτήρα του μοντέλου, δημιουργώντας ένα πιο φωτεινό, άνετο και ήσυχο εσωτερικό περιβάλλον.

Περιλαμβάνει ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή, φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα, καθώς και εμπρός πλευρικά παράθυρα με ηχομονωτικό κρύσταλλο.

Το πακέτο Lounge διατίθεται με σταθερό κόστος 1.200 ευρώ για όλες τις εκδόσεις, προσφέροντας όφελος πελάτη έως και 1.500 ευρώ.

Premium: Ολοκληρωμένος εξοπλισμός άνεσης

Το πακέτο Premium συμπληρώνει τις επιλογές, προσφέροντας μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρική ρύθμιση μέσης για τα εμπρός καθίσματα, σπορ καθίσματα, Ambient Lighting Plus και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού από αλουμίνιο Cross-Brushed Matt.

Το κόστος του κυμαίνεται από 1.600 έως 2.800 ευρώ, με το οικονομικό όφελος να αγγίζει έως και τα 2.394 ευρώ.

Συνδυαστικές επιλογές για όλους

Τα τρία πακέτα (Premium, S Design, Lounge) μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή να συνδυαστούν μεταξύ τους για το Audi Q3 SUV και το Audi Q3 Sportback, σε όλες τις επιλογές κινητήρων (TFSI Hybrid, TDI, TDI quattro, e-hybrid).

Στους συνδυασμούς των πακέτων, το οικονομικό όφελος πολλαπλασιάζεται. Ο συνδυασμός Premium & S Design προσφέρεται με κόστος από 3.200 ευρώ και όφελος έως 5.066 ευρώ, ενώ ο συνδυασμός Premium & Lounge ξεκινά από τα 2.800 ευρώ με όφελος έως 3.650 ευρώ.

Στον πλήρη συνδυασμό και των τριών πακέτων (Premium, S Design & Lounge), το συνολικό όφελος για τον πελάτη κορυφώνεται, φτάνοντας έως και τα 6.540 ευρώ στην έκδοση Q3 SUV TDI και Q3 Sportback TDI quattro. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις βασικές εκδόσεις TFSI Hybrid (από 41.480€), η λιανική τιμή προ φόρων παραμένει κάτω από το όριο των 40.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης.