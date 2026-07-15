Εντείνεται το πολιτικό παρασκήνιο στη Formula 1 με το μέλλον των περιστρεφόμενων πίσω αεροτομών να είναι άγνωστο στο προσεχές μέλλον.

Το πολιτικό παιχνίδι στη Formula 1 πέρασε σε νέο επεισόδιο, με τη Red Bull Racing να επιχειρεί μια ξεκάθαρη κίνηση τακτικής ενόψει του Grand Prix Βελγίου. Η ομάδα του Μίλτον Κινς έχει βρεθεί στο προσκήνιο, έπειτα από τις δύο συνεχόμενες αστοχίες στην περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή της, που έχουν κοστίσει στον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ η FIA ξεκίνησε έρευνα για τέτοιου είδους αεροδυναμικές λύσεις. Η Red Bull δεν είναι η μοναδική ομάδα με περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή, με τη δεύτερη να είναι η Ferrari.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τεχνικό αδιέξοδο και πολιτικά παιχνίδια

Τώρα, το νέο σημείο τριβής στο grid είναι η περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή. Η Red Bull Racing παρουσίασε τη συγκεκριμένη διάταξη στο Μαϊάμι, έχοντας επενδύσει μήνες στη σχεδίασή της. Ωστόσο, στην πράξη αποδείχθηκε εξαιρετικά προβληματική. Σύμφωνα με τις τεχνικές αναλύσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το σύστημα της RBR, παρότι μειώνει αποτελεσματικά την οπισθέλκουσα (drag) στις ευθείες, παρουσιάζει σοβαρή αστάθεια κατά τη φάση που το πτερύγιο κλείνει για να επαναφέρει τις βασικές αεροδυναμικές συνθήκες στις στροφές.

Αυτή η ξαφνική απώλεια κάθετης δύναμης καθιστά την RB22 απρόβλεπτη και έχει κοστίσει ήδη πολύτιμους βαθμούς στον Μαξ Φερστάπεν. Με την FIA να ερευνά το ζήτημα υπό το πρίσμα της ασφάλειας, η Red Bull βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της υποχρεωτικής απόσυρσης της πτέρυγας.

Οι εξελίξεις από τον αγώνα του Σίλβερστον μέχρι σήμερα «τρέχουν». Αδυνατώντας να λειτουργήσει με ασφάλεια τη δική της περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή, οι «ταύροι» στράφηκαν στην FIA ζητώντας την καθολική απαγόρευση της συγκεκριμένης τεχνικής λύσης, όχι μόνο της δικής της. Στόχος της αυστριακής ομάδας είναι να στερήσει από τη Ferrari το σημαντικό αεροδυναμικό πλεονέκτημα που έχει ήδη εξασφαλίσει, ελπίζοντας ότι μια γενική απαγόρευση θα μηδενίσει την απόσταση ανάμεσα στα δύο μονοθέσια.

Η προσφυγή στην Ομοσπονδία με σκοπό τον περιορισμό των καινοτομιών του ανταγωνισμού αποτελεί διαχρονική τακτική στο σπορ.

Η απάντηση της Ferrari στην πίστα

Στον αντίποδα, στο Μαρανέλο επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Η Ferrari είχε αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα αστάθειας κατά τις ελεύθερες δοκιμές στην Κίνα, αλλά επέλεξε να καθυστερήσει την επίσημη εισαγωγή της πτέρυγας προκειμένου να τη βελτιώσει και να εξασφαλίσει την ασφάλεια της λύσης.

Η τεχνική ομάδα υπό τον Λοΐκ Σερά προχώρησε σε δομικές ενισχύσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα και επανασχεδίασε πλήρως το σύστημα ενεργοποίησης του φτερού. Έτσι, εξασφάλισε ένα απόλυτα ασφαλές, γρήγορο και νόμιμο σύστημα.

Με τη Ferrari να έχει λύσει τον τεχνικό γρίφο, η Red Bull ακολουθεί πλέον τη λογική «αν δεν μπορούμε εμείς, δεν θα μπορεί κανείς». Ωστόσο, αυτός ο πολιτικός ελιγμός στερείται ισχυρών επιχειρημάτων και θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να γίνει δεκτός από τη FIA, αφήνοντας την αυστριακή ομάδα εκτεθειμένη στις δικές της σχεδιαστικές αδυναμίες.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.