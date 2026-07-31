Οι νέοι ιδιοκτήτες της ιστορικής πίστας ξεκίνησαν συζητήσεις με τον Στέφανο Ντομενικάλι, επενδύοντας 250 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Το Γερμανικό Grand Prix απουσιάζει από το καλεντάρι της Formula 1 από το 2019, όταν ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε σε έναν επικό αγώνα υπό βροχή. Εκτοτε, η παραδοσιακή δύναμη του μηχανοκίνητου αθλητισμού έμεινε χωρίς αγώνα, όμως τα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν, καθώς η διοίκηση του Χοκενχάιμ χτύπησε την πόρτα της Formula 1 για την επιστροφή του αγώνα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον όμιλο Emodrom Group, ο οποίος από το 2024 κατέχει το 74,99% των μετοχών της πίστας. Οι νέοι επενδυτές έχουν ήδη δρομολογήσει ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση του Porsche Experience Centre, τη δημιουργία νέου ξενοδοχείου και την κατασκευή εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων.

Οι όροι του Ντομενικάλι

Ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πρώτη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως ξεκαθάρισε, η επένδυση για την διοργάνωση ενός αγώνα F1 απαιτεί διαφορετική οικονομική κλίμακα σε σχέση με την απλή ανάπτυξη του τεχνολογικού πάρκου.

«Το Χοκενχάιμ ήταν αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί μας και είχαμε μια πρώτη συζήτηση. Αναπτύσσουν το πάρκο μηχανοκίνητου αθλητισμού εκεί με διαφορετικό στόχο. Αν θέλουν να συζητήσουμε για ενδεχόμενο αγώνα F1, προφανώς η επένδυση πρέπει να είναι διαφορετικού επιπέδου, αλλά το έχουμε ήδη συζητήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός.

Το ενδιαφέρον για την Ευρώπη παραμένει

Παρά την τάση επέκτασης της Formula 1 σε νέες αγορές, ο Στέφανο Ντομενικάλι επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζει εκ νέου μεγάλη δυναμική και αύξηση του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτό αφήνει χαραμάδα ελπίδας για ευρωπαϊκές πίστες όπως το Χοκενχάιμ, αν και ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει σκληρός.

Χώρες όπως η Ρουάντα και η Νότια Αφρική πιέζουν για αγώνα στην Αφρική, στην Ασία υπάρχει ενδιαφέρον από την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία, ενώ στη Λατινική Αμερική η Αργεντινή διεκδικεί την επιστροφή της λόγω του κύματος ενθουσιασμού που έχει δημιουργήσει ο Φράνκο Κολαπίντο.

Το παράδειγμα της Μαλαισίας

Η πίεση για μια θέση στο πρόγραμμα είναι τεράστια, κάτι που αποδεικνύεται και από την έκτακτη παρουσία της Μαλαισίας στο φετινό καλεντάρι υπό την ονομασία «Grand Prix Μπαχρέιν», λόγω της χρηματοδότησης από το Μπαχρέιν εξαιτίας των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Ντομενικάλι όμως ξεκαθάρισε ότι τέτοιες λύσεις δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Για να καταφέρει λοιπόν το Χοκενχάιμ να εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση στο ημερολόγιο, θα πρέπει να καλύψει τα υψηλά παράβολα φιλοξενίας που απαιτεί το σπορ σήμερα, συνδυάζοντας την ιστορικότητα της πίστας με τις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις της Formula 1.

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