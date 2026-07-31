Pole Position by Allwyn: Η ανάλυση της νίκης Norris στην εκπομπή του Gazzetta

Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Pole Position by Allwyn, η ομάδα του Gazzetta αναλύει όλα όσα συνέβησαν στο Grand Prix Ουγγαρίας και τη σπουδαία νίκη του Λάντο Νόρις.

Οι Δήμητρα Ηρειώτη, Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης σχολιάζουν τις στρατηγικές των ομάδων, τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστών, εξηγώντας πώς κρίθηκε η μάχη για την κορυφή σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες της Formula 1.

Μια δυνατή τριάδα στο τιμόνι της ενημέρωσης

Η καρδιά της "Pole Position" χτυπά μέσα από τη χημεία και την εμπειρία των τριών παρουσιαστών της εκπομπής. Ο Κώστας Παστρίμας, ο Στάθης Κοκκορόγιαννης και η Δήμητρα Ηρειώτη ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας ο καθένας τη δική του ξεχωριστή ματιά, την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, αλλά και το απαραίτητο χιούμορ που απαιτεί μια σύγχρονη digital παραγωγή.

Μεγάλος υποστηρικτής και συνοδοιπόρος σε αυτό το νέο τηλεοπτικό ταξίδι είναι η Allwyn. Ως επίσημος χορηγός της εκπομπής, η Allwyn εξασφαλίζει ότι η "Pole Position" θα έχει την κορυφαία αισθητική, την αρτιότερη τεχνική κάλυψη και τα premium γραφικά που αρμόζουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.