Μετά τα συνεχόμενα ατυχήματα του Μαξ Φερστάπεν, η FIA καλεί στο τραπέζι τις Red Bull Racing και Ferrari να συζητήσουν για την ασφάλεια των αεροτομών τους.

Οι πρωτοποριακές, αλλά και αμφιλεγόμενες, περιστρεφόμενες πίσω πτέρυγες της Formula 1 μπαίνουν επίσημα στο… μικροσκόπιο της FIA. Η Διεθνής Ομοσπονδία αποφάσισε να παρέμβει ζητώντας επιπλέον στοιχεία από τις Ferrari και Red Bull Racing, τις μοναδικές ομάδες που έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σύστημα ενεργής αεροδυναμικής στους φετινούς αγώνες.

Η κίνηση αυτή της FIA έρχεται ως άμεση αντίδραση μετά το σοβαρό ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν στο Σίλβερστον. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Ολλανδός αντιμετώπισε αστοχία στο συγκεκριμένο σύστημα,με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την κατάσταση «άκρως επικίνδυνη». Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα δηλώνοντας ότι η ομάδα θα εξετάσει κάθε λεπτομέρεια για να εγγυηθεί την ασφάλεια.

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Η μάχη της αεροδυναμικής και η επιθετική σχεδίαση της Red Bull

Η Ferrari εμφάνισε πρώτη την περιστρεφόμενη πτέρυγα στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν. Σκοπός της είναι η δραστική μείωση της οπισθέλκουσας (drag) στις ευθείες, εισάγοντάς την τελικά στον αγώνα του Μαϊάμι. Η Red Bull Racing παρουσίασε τη δική της εκδοχή στο ίδιο Grand Prix, έχοντας αναπτύξει το concept ανεξάρτητα από τον Νοέμβριο του 2025.

Ωστόσο, η σχεδίαση των «ταύρων», η οποία περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της Ferrari, είναι πολύ πιο επιθετική. Δημιουργεί μεγαλύτερο αεροδυναμικό άνοιγμα και προσφέρει μεγαλύτερο κέρδος σε ταχύτητα στις ευθείες, γεγονός όμως που φαίνεται πως την καθιστά και πιο ευάλωτη, καθώς η Ferrari δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα τεχνικό πρόβλημα μέχρι στιγμής.

Perbandingan buka-tutup 'Macarena' wing versi Ferrari dengan Red Bull.



Ferrari butuh waktu dua bulan untuk sempurnakan versi ini sampai dipakai reguler di GP Miami. Sementara Red Bull meski diklaim sudah lama dikembangkan, tapi langsung dipakai reguler di Miami tanpa uji coba… — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) July 8, 2026

Το όριο των 400 χιλιοστών του δευτερολέπτου

Η έρευνα της FIA επικεντρώνεται στο αν οι δύο ομάδες συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ασφαλείας κατά τη λειτουργία του συστήματος. Ένας από τους βασικότερους κανόνες είναι ότι η πίσω πτέρυγα πρέπει να κλείνει και να επιστρέφει στην αρχική της θέση μέσα σε μέγιστο χρονικό διάστημα 400 χιλιοστών του δευτερολέπτου (400ms) από τη στιγμή που δίνεται η εντολή από την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) της FIA.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το γεγονός ότι η πτέρυγα κλείνει μηχανικά μέσα στο χρονικό όριο, δεν εγγυάται αυτόματα ότι η ροή του αέρα επανέρχεται αμέσως στην κανονική της κατάσταση για να προσφέρει την απαιτούμενη κάθετη δύναμη στο φρενάρισμα. Αν η FIA διαπιστώσει ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί δεν επαρκούν, ενδέχεται να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους ή, στο πιο ακραίο σενάριο, να απαγορεύσει πλήρως το concept. Κάτι τέτοιο, πάντως, δεν βρίσκεται στα άμεσα πλάνα της για την ώρα.

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