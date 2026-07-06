Η εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας φέρνει στην επιφάνεια την έντονη εσωτερική κρίση στη Red Bull Racing.

Στον αγώνα του Σίλβερστον ο Μαξ Φερστάπεν ήταν καθοδόν για το τρίτο του βάθρο στο 2026 μέχρι τον 48ο γύρο. Ο Ολλανδός είχε έξοδο που τον οδήγησε σε εγκατάλειψη, με τη Red Bull Racing να κάνει λόγο για αστοχία της κινούμενης πίσω αεροτομής.

Το χθεσινό Grand Prix Μ. Βρετανίας δεν έφερε απλώς μια οδυνηρή εγκατάλειψη για τον Μαξ Φερστάπεν. Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια τεράστια εσωτερική κρίση που απειλεί να τινάξει στον αέρα τη Red Bull Racing.

Σήμερα, Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Ο Φερστάπεν τα «βάζει» με την ομάδα του

Μετά το πέρας του αγώνα στο Σίλβερστον, ο Φερστάπεν κλήθηκε να σχολιάσει την εγκατάλειψή του. Ο Ολλανδός όχι μόνο χαρακτήρισε επικίνδυνη την RB22, αλλά τόνισε πως η ομάδα δεν ακολούθησε τις εντολές του.

«Θα προτιμούσα να ξεκινήσω από το pit lane, τους είπα πως θα συνέβαινε αυτό. Όλο το τριήμερο είχα κάκιστη ισορροπία στο μονοθέσιο. Ήταν όπως στην Αυστρία. Διαφορετική αιτία αλλά ίδιο αποτέλεσμα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό γιατί μπορεί να χτυπήσεις, δύο φορές συνέβη. Ήμουν τυχερός στην Αυστρία αλλά έχω βαρεθεί. Στον αγώνα το ίδιο συνέβη και το είχα προβλέψει», είπε.

Ερωτώμενος σχετικά με το αν θα συζητήσει με τα μεγάλα στελέχη της Red Bull σχετικά με τα προβλήματα της RB22, o Φερστάπεν είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να πω μαζί τους».

Ο απογοητευμένος Φερστάπεν και η ρήτρα εξόδου

Η αρχή του κακού εντοπίζεται πίσω στον Μάιο. Μετά από μια άκρως απογοητευτική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά, ο Φερστάπεν είχε εκφράσει δημόσια τα παράπονά του, τονίζοντας με ειρωνικό ύφος ότι τα «μεγάλα μυαλά» της Red Bull στο Μίλτον Κινς αρνήθηκαν να τον ακούσουν σχετικά με την επιλογή του setup για την RB22. Το ίδιο συνέβη και αυτό το τριήμερο στη Μ. Βρετανία, με τον Φερστάπεν να ζητά να ξεκινήσει από το pit lane, ωστόσο δεν εισακούστηκε το «θέλω» του.

Από σήμερα, ο Φερστάπεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα για να «σπάσει» το συμβόλαιό του και να γίνει free agent ενόψει 2027. Ο Ολλανδός είναι ήδη σε συζητήσεις με τη McLaren Racing και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του.

Με την RB22 να έχει υποτονική εμφάνιση στο Σίλβερστον σε σχέση με την Αυστρία, η Red Bull Racing φαίνεται πως δεν έκανε τα βήματα που ήθελε με το μεγάλο πακέτο της Αυστρίας.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.