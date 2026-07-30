Ο Λοράν Μεκίς παραδέχεται ότι το budget cap υποχρεώνει την ομάδα να μειώσει τον ρυθμό των αναβαθμίσεων και να στρέψει νωρίτερα την προσοχή της στο 2027.

Η Red Bull Racing ξεκίνησε το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 στην τέταρτη θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, όμως η εικόνα αυτή δεν αποδίδει την πραγματική πρόοδο της ομάδας, γιατί από την πρεμιέρα της σεζόν στη Μελβούρνη μέχρι σήμερα, το συγκρότημα του Μίλτον Κινς έχει πετύχει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη στην πίστα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Paceteq, η Red Bull βρισκόταν έως και 1,3 δευτερόλεπτα πίσω σε ρυθμό αγώνα στους πρώτους γύρους σε Αυστραλία και Κίνα, παλεύοντας με ομάδες όπως η Haas και η Alpine. Στους δύο τελευταίους αγώνες πριν από τις διακοπές, η διαφορά αυτή μειώθηκε στα μόλις δύο με τρία δέκατα του δευτερολέπτου.

Το κόστος των αναβαθμίσεων

Η κάλυψη μιας διαφοράς της τάξης του ενός δευτερολέπτου απαίτησε τεράστια προσπάθεια και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Η ομάδα παρουσίασε δύο μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων στο Μαϊάμι και την Αυστρία, αλλάζοντας ριζικά την αεροδυναμική φιλοσοφία της RB22 και μειώνοντας παράλληλα το αυξημένο βάρος του μονοθεσίου.

Την ώρα που ο Τότο Βολφ εξέφραζε απορίες για τη συχνότητα αναβαθμίσεων της Ferrari, η ιταλική ομάδα σημείωνε ότι η Red Bull παρουσίασε ακόμα περισσότερα νέα εξαρτήματα στους πρώτους έντεκα αγώνες της χρονιάς. Ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, παραδέχθηκε ότι η διατήρηση αυτού του ρυθμού εξέλιξης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας του οικονομικού ορίου των 215 εκατομμυρίων δολαρίων που ισχύει για το 2026.

Ο Λοράν Μεκίς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φέραμε τεράστιο όγκο αναβαθμίσεων στο αυτοκίνητο από τον πρώτο αγώνα μέχρι σήμερα, προκειμένου να διορθώσουμε το μεγάλο έλλειμμα που είχαμε αρχικά. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να καλύψουμε αυτά τα τελευταία δύο με τρία δέκατα».

Αλλαγή στρατηγικής με φόντο το 2027

Παράλληλα με τους οικονομικούς περιορισμούς, η Red Bull καλείται να διαχειριστεί σοφά τον διαθέσιμο χρόνο στη σήραγγα αεροδυναμικής. Η διοίκηση της ομάδας εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επαναλάβει τα λάθη της περασμένης χρονιάς, όταν εξάντλησε τους πόρους της για να βοηθήσει τον Μαξ Φερστάπεν να διεκδικήσει τον πέμπτο τίτλο του, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά το ξεκίνημα του 2026, όπως είχε δηλώσει ο τεχνικός διευθυντής Πιέρ Βασέ.

Η απόφαση για τη μεταφορά του βάρους στο μονοθέσιο του 2027 αναμένεται να ληφθεί νωρίτερα αυτή τη φορά. Ο Λοράν Μεκίς υπογράμμισε ότι η ομάδα θα πρέπει να ισορροπήσει την κατανομή των πόρων, δίνοντας έγκαιρα προτεραιότητα στη νέα χρονιά.



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