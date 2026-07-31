Test drive Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 2WD: Ο αντίπαλος της υπερβολής

Σε μια εποχή όπου όλοι αναζητούν τον εντυπωσιασμό, το ιαπωνικό B-SUV επιμένει στην ουσία, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση, σύγχρονη τεχνολογία και πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που βασίζουν την καριέρα τους στον εντυπωσιασμό των πρώτων λεπτών και άλλα που χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης που αντέχει στον χρόνο. Το Suzuki Vitara ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Από το 1988, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως ένα πρωτοποριακό και ανάλαφρο lifestyle τετρακίνητο, μέχρι τις μέρες μας, έχει καταφέρει να διατηρήσει τον πυρήνα του αναλλοίωτο μέσα σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Ειδικά στην ελληνική αγορά, η σχέση του με το αγοραστικό κοινό είναι σχεδόν συναισθηματική, καθώς έχει ταυτιστεί με την έννοια του απροβλημάτιστου, ανθεκτικού και πρακτικού οικογενειακού οχήματος. Στη νεότερη ανανέωσή του, η Suzuki δεν επέλεξε να αλλάξει τη συνταγή, αλλά να τη φρεσκάρει προσεκτικά στα σημεία. Οι αλλαγές αγγίζουν τόσο την εξωτερική αισθητική όσο και τις τεχνολογικές προδιαγραφές, προκειμένου το αυτοκίνητο να εναρμονιστεί με τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ρύπων και ασφάλειας. Η δοκιμή μας επικεντρώνεται στην έκδοση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον για τον καθημερινό οδηγό: αυτή με την κίνηση στους εμπρός τροχούς (2WD), το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.4 λίτρων με το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V.

Εξωτερικά, το ανανεωμένο Vitara διατηρεί την αναγνωρίσιμη και στιβαρή σιλουέτα του, αποκτώντας παράλληλα μια πιο καθαρή και σύγχρονη αισθητική. Η πιο αισθητή αλλαγή εντοπίζεται στο εμπρός μέρος, όπου η νέα μάσκα υιοθετεί ένα φινίρισμα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα (piano black), προσδίδοντας έναν ελαφρώς πιο premium χαρακτήρα. Την εικόνα συμπληρώνουν οι επανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες και τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, τα οποία χαρίζουν μια πιο αεροδυναμική όψη. Με μήκος που διατηρείται λίγο πάνω από τα 4,1 μέτρα, το Vitara παραμένει εξαιρετικά ευέλικτο μέσα στα στενά όρια της πόλης. Παράλληλα, η απόσταση από το έδαφος παραμένει στα 17,5 εκατοστά, επιτρέποντας στον οδηγό να κινηθεί με άνεση σε χωματόδρομους ή να αντιμετωπίσει τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος χωρίς άγχος. Το τετραγωνισμένο σχήμα του αμαξώματος προσφέρει ένα σπάνιο πλεονέκτημα για τα δεδομένα της εποχής: ανεμπόδιστη περιμετρική ορατότητα, η οποία διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς και τη στάθμευση.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός χωρίς εκπτώσεις στην εργονομία

Περνώντας στην καμπίνα των επιβατών, η αρχιτεκτονική παραμένει οικεία, αλλά εμφανίζεται σαφώς αναβαθμισμένη στον τομέα της τεχνολογίας. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η νέα οθόνη αφής 9 ιντσών του συστήματος infotainment. Πρόκειται για μια μονάδα με αισθητά ταχύτερη επεξεργαστική ισχύ, πιο καθαρά γραφικά και, κυρίως, υποστήριξη ασύρματης συνδεσιμότητας για Apple CarPlay και Android Auto. Η συγκεκριμένη δυνατότητα καταργεί την ανάγκη για καλώδια, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές του smartphone. Επιπλέον, το Vitara ενσωματώνει πλέον τις τηλεματικές υπηρεσίες Suzuki Connect. Μέσω της σχετικής εφαρμογής στο κινητό, ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση του οχήματος από απόσταση, να το εντοπίζει σε χώρους στάθμευσης ή να λαμβάνει ειδοποιήσεις για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις.

Παρά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, η Suzuki παρέμεινε πιστή στην εργονομική απλότητα. Κάτω από την οθόνη διατηρούνται οι φυσικοί διακόπτες για τον χειρισμό του κλιματισμού, επιτρέποντας τον άμεσο ρυθμισμό του χωρίς ο οδηγός να αποσπά την προσοχή του από τον δρόμο. Η θέση οδήγησης είναι τοποθετημένη ψηλά, προσφέροντας τη χαρακτηριστική εποπτική αίσθηση που αναζητούν οι αγοραστές των SUV, ενώ τα εμπρός καθίσματα παρέχουν καλή πλευρική στήριξη και παραμένουν άνετα ακόμα και μετά από πολλές ώρες οδήγησης.

Υβριδική τεχνολογία 48V: Η ουσία πίσω από τους αριθμούς

Στο μηχανικό πεδίο, ο γνωστός τετραSelected κινητήρας 1.4 Boosterjet έχει δεχθεί τροποποιήσεις (κωδικός GSR2) προκειμένου να καλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές ρύπων Euro 6e. Η ονομαστική ισχύς του θερμικού κινητήρα διαμορφώνεται πλέον στους 110 ίππους (81 kW) στις 4.500 σ.α.λ., με τη ροπή να αγγίζει τα 235 Nm σταθερά από τις 2.000 έως τις 3.000 σ.α.λ. Αν και η απόδοση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με τους 129 ίππους της προηγούμενης εκδοχής, στην καθημερινή χρήση το αυτοκίνητο δεν παρουσιάζει σημάδια νωθρότητας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V SHVS. Η γεννήτρια-εκκινητής (ISG) προσφέρει επιπλέον 10 kW (περίπου 13,6 ίππους) και 50 Nm ροπής κατά τη φάση της επιτάχυνσης.

Η ηλεκτρική αυτή υποβοήθηση ενισχύει την απόκριση στις χαμηλές στροφές, εκεί όπου ο στροβιλοπιεστής δεν έχει αναπτύξει πλήρη πίεση. Το αποτέλεσμα είναι μια γραμμική και πολιτισμένη παροχή δύναμης, που θυμίζει ατμοσφαιρικό κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού. Η διαδικασία της επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,4 δευτερόλεπτα, όμως η αίσθηση στην προσπέραση είναι αισθητά πιο ζωντανή, χάρη και στο συγκρατημένο βάρος του αμαξώματος που στην προσθιοκίνητη έκδοση περιορίζεται στα 1.165 κιλά.

Πολιτισμένη κύλιση και κορυφαία οικονομία

Ο κινητήρας συνεργάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων, το οποίο διακρίνεται για τη σαφή και μηχανική αίσθηση του επιλογέα. Η κλιμάκωση των σχέσεων είναι μελετημένη ώστε να προσφέρει ζωντάνια στις πρώτες ταχύτητες μέσα στην πόλη, ενώ η 6η σχέση διατηρεί τις στροφές του κινητήρα χαμηλά στον αυτοκινητόδρομο, ευνοώντας την ησυχία και την οικονομία καυσίμου. Η επιλογή της κίνησης αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς αφαιρεί βάρος και τριβές σε σύγκριση με τις τετρακίνητες εκδόσεις AllGrip. Αυτό αντικατοπτρίζεται άμεσα στην κατανάλωση καυσίμου. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας σε μικτές συνθήκες (πόλη, επαρχιακό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο), η μέση τιμή σταθεροποιήθηκε μεταξύ 5,4 και 5,6 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια επίδοση που προσεγγίζει τα επίπεδα κατανάλωσης των παλαιότερων πετρελαιοκίνητων μοντέλων.

Η ρύθμιση της ανάρτησης (γόνατα MacPherson εμπρός, ημιάκαμπτος άξονας πίσω) δίνει προτεραιότητα στην απορρόφηση των ανωμαλιών του οδοστρώματος. Παρά τον οικογενειακό προσανατολισμό, το αμάξωμα δεν εκδηλώνει υπερβολικές κλίσεις στις στροφές, ενώ η συμπεριφορά του παραμένει προβλέψιμη. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, διευκολύνοντας τους ελιγμούς παρκαρίσματος, αν και προσφέρει μέτρια πληροφόρηση όταν ο ρυθμός οδήγησης ανέβει. Στον αυτοκινητόδρομο, το Vitara ταξιδεύει με σταθερότητα, ενώ η σουίτα συστημάτων υποβοήθησης Suzuki Safety Support (που περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control και σύστημα διατήρησης λωρίδας) ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας.

Η αξία της ειλικρίνειας

Το Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 2WD επιβεβαιώνει ότι η εμπορική επιτυχία δεν απαιτεί εντυπωσιασμούς, αλλά συνέπεια. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που εστιάζει στην ουσία της μετακίνησης, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση, σύγχρονο εξοπλισμό ασφάλειας και συνδεσιμότητας, καθώς και την παροιμιώδη ιαπωνική αξιοπιστία.

Με αρχική τιμή από τις 20.580 ευρώ, το ιαπωνικό B-SUV τοποθετείται ως μία από τις πιο συμφέρουσες και «τίμιες» επιλογές της αγοράς, αποτελώντας έναν ολοκληρωμένο συνεργάτη για την καθημερινότητα στην πόλη αλλά και τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

