Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Γιος Φερστάπεν πήρε φωτιά (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αγώνες από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού περιλαμβάνονται στην τελευταία αναδρομή του μήνα, με κύριο θέμα να είναι και πάλι η Formula 1. Σήμερα το… ταξίδι μας ξεκινά από το 1977 και φτάνει μέχρι και το 2022 και περιλαμβάνει αγώνες σε Γερμανία και Ουγγαρία. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε σε αγώνες του MotoGP, αλλά και του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 31/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν Σήμερα το 1977, το GP Γερμανίας της F1 διεξήχθη στο Χοκενχάιμ και σηματοδότησε την οριστική απόσυρση του παλιού Νίρμπουργκρινγκ από το καλεντάρι. Ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα, έχοντας γλυτώσει τα χειρότερα μετά το μεγάλο του ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση» έναν χρόνο νωρίτερα, κατάφερε να κερδίσει με άνεση οδηγώντας μια Ferrari 312T2B. Ο Αυστριακός, άφησε δεύτερο τον Τζόντι Σέκτερ της Wolf και τρίτο τον Χανς-Γιοακίμ Στουκ.

Σαν Σήμερα το 1978, γεννήθηκε ο αείμνηστος οδηγός της F1 και νικητής στο Indycar, Τζάστιν Ουίλσον. Πρωταθλητής στην Formula 3000 το 2001, αυτός ο πανύψηλος και αγαπητός Βρετανός από το Γιόρκσαϊρ τελικά εξασφάλισε τα απαιτούμενα χρήματα ώστε να αγωνιστεί το 2003 στην F1, αρχικά με τη Minardi και στη συνέχεια με την Jaguar. Μάλιστα βαθμολογήθηκε τερματίζοντας 8ος στο Αμερικανικό GP. Τελικά, μια σειρά παρασκηνιακών εξελίξεων τον έθεσε εκτός F1 στα τέλη της χρονιάς παρά τις καλές του επιδόσεις και ο Ουίλσον μετακόμισε στις ΗΠΑ για συμμετοχή στα ChampCars. Αφού τερμάτισε δεύτερος στο πρωτάθλημα για το 2006-2007 με την ομάδα RuSPORT, εξελίχθηκε σε έναν διάσημο οδηγό του Indycar και πρόλαβε να κερδίσει τρεις φορές σε 120 εμφανίσεις, πριν σκοτωθεί τραγικά στο Πόκονο το 2015.

Σαν Σήμερα το 1980, γεννήθηκε ο πρώην οδηγός αγώνων ράλλυ, Μίκο Χίρβονεν. Η καριέρα του «Ιπτάμενου Φινλανδού» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) ξεκίνησε το 2002 και στην πορεία εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή της Ford, βοηθώντας την μάλιστα να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές το 2006 και 2007. Ο Χίρβονεν ήταν εξαιρετικά σταθερός ως οδηγός αλλά περιορίστηκε –όπως και πολλοί άλλοι– στη σκιά του ασταμάτητου Σεμπαστιέν Λεμπ. Το 2009 έχασε οριακά τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς. Σημείωσε συνολικά 15 νίκες (14 με την Ford και μία με τη Citroën).

Σαν Σήμερα το 1994, το GP Γερμανίας της F1 έμεινε στην ιστορία κυρίως για την πυρκαγιά που ξέσπασε προσωρινά στο pit-box του Γιος Φερστάπεν, όταν μπήκε στα pits στον 15ο γύρο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν δράματα για τους μηχανικούς της Benetton και τον Ολλανδό οδηγό. Ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari κατέκτησε την 9η νίκη του στην F1, ενώ στις θέσεις 2 και 3 ήταν οι Ligier των Ολιβιέ Πανίς και Ερίκ Μπερνάρ.

Σαν Σήμερα, επίσης το 1994, ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι σημείωσε την δεύτερη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) επικρατώντας στη Νέα Ζηλανδία, στο ίδιο μέρος όπου θριάμβευσε με ένα Subaru Legacy της Prodrive την προηγούμενη χρονιά.

Σαν Σήμερα το 2005, ο Κίμι Ράικονεν τέθηκε επικεφαλής του GP Ουγγαρίας μετά την εγκατάλειψη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και κατέκτησε άνετα τη νίκη, μπροστά από τον πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός ήταν κυρίαρχος στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας εκκινήσει από την pole position, αλλά στην φάση των pit-stops έμεινε πίσω από από τις δύο McLaren και δεν μπόρεσε να αντεπιτεθεί. Τρίτος ήταν ο Ραλφ Σουμάχερ της Toyota.

Σαν Σήμερα, επίσης το 2005, στο GP Γερμανίας του MotoGP, ο Βαλεντίνο Ρόσι γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την 150η του εμφάνιση σε Grand Prix κατακτώντας την 76η νίκη της καριέρας του, όγδοη στη σεζόν. Ακολούθησαν οι Σέτε Ζιμπερνάου και Νίκι Χέιντεν.

Σαν Σήμερα το 2011, το GP Ουγγαρίας της F1 αποδείχθηκε ανατρεπτικό, λόγω των μεικτών συνθηκών. Μάλιστα, είχαμε αριθμό ρεκόρ στα pit-stop (88). Ο επεισοδιακός αυτός αγώνας είχε αρχικά ως επικεφαλής τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από τις ψιχάλες που μείωσαν την πρόσφυση του οδοστρώματος στον 40ο γύρο και έκανε τετ-α-κέ στο σικέιν των στροφών 6-7. Οι εξελίξεις αυτές προβίβασαν στην πρωτοπορία τον Τζένσον Μπάτον, ο οποίος κράτησε πίσω τον πρωταθλητή Σεμπάστιαν Φέτελ για να κερδίσει στη 200η του εμφάνιση στην F1. Το βάθρο έκλεισε από τον Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.

Σαν Σήμερα το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ έκανε κακή εκκίνηση από την pole position στο Grand Prix της πατρίδας του και έπεσε πίσω τόσο από τον Λιούις Χάμιλτον, όσο και από τις Red Bull των Ντάνιελ Ρικάρντο και Μαξ Φερστάπεν. Μάλιστα, ο Γερμανός της Mercedes δεν μπόρεσε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος καθώς δέχτηκε ποινή χρόνου για μια αντικανονική προσπέραση στον Φερστάπεν. Τελικά περιορίστηκε στην 4η θέση, με τον Χάμιλτον να κερδίζει με άνεση στο Χοκενχάιμ μπροστά από τους οδηγούς της αυστριακής ομάδας.

Σαν Σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό και ανατρεπτικό Grand Prix Ουγγαρίας. Πρωταγωνιστές ήταν οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι εκκίνησαν από την πέμπτη σειρά της εκκίνησης. Η Red Bull Racing επέλεξε την καλύτερη στρατηγική βάζοντας τον Ολλανδό νωρίς για την πρώτη του αλλαγή ελαστικών κι έπειτα κατάφερε να κινηθεί σε τρομερό ρυθμό και πήρε μια φοβερή νίκη. Από την άλλη, ο Χάμιλτον ξεπέρασε τα εμπόδια των οδηγών της Ferrari και του poleman teammate του, Τζορτζ Ράσελ, για να πάρει τη 2η θέση. Ο νεαρός Βρετανός τον ακολούθησε στο 2-3 για τη Mercedes.

Φωτογραφίες: rsf_motorsport/X