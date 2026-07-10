Ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Η δράση στο Grand Prix Γερμανίας, τον 11ο αγώνα του MotoGP στο 2026, ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Οι αναβάτες είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να εξοικειωθούν με τα δεδομένα του Σάχσενρινγκ και να αντλήσουν δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Δίχως ιδιαίτερο δράμα ξεκίνησε ο αγώνας, με τρεις αναβάτες να έχουν πτώση κατά τη διάρκεια του FP1. Η πιο αξιοσημείωτη ήταν αυτή του Μάβερικ Βινιάλες στη γρήγορη στροφή 11.

Η Trackhouse είναι σε εξαιρετική φόρμα

Ταχύτερος αναβάτης από το FP1 του GP Γερμανίας ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ. Ο αναβάτης της Trackhouse Racing με φρέσκο ελαστικό στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:20,829 και πήρε την 1η θέση κάνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο τριήμερο.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, o οποίος ήταν μόλις 0,051 δλ, με τον Ισπανό να έχει πτώση τα πρώτα λεπτά του FP1. Από κοντά του ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, με τον αναβάτη της VR46 να είναι 0,107 δλ μαριά από την κορυφή.

Ο Τζοάν Μιρ έφερε τη Honda στην 4η θέση, ενώ ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha ήταν ο Τζακ Μίλερ στην 5η θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ ακολούθησε 6ος για τη Gresini, μπροστά από τη Yamaha του Άλεξ Ρινς. Μόλις στην 8η θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φράνκο Μορμπιντέλι και Χόρχε Μαρτίν.

Στις 10 πρώτες θέσεις δεν είδαμε κανέναν αναβάτη της KTM, ενώ ο Πέκο Μπανάια ήταν μόλις στη 19η θέση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν οι πρώτοι 10 αναβάτες που θα πάρουν μέρος στο Q2 του Σαββάτου.

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