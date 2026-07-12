Η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ στη Γερμανία ανακάτεψε την κορυφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μετατρέποντας τη μάχη του τίτλου σε απόλυτο θρίλερ.

Η εντυπωσιακή νίκη του Μαρκ Μάρκεθ στη Γερμανία ανακάτεψε πλήρως τις ισορροπίες στο Πρωτάθλημα MotoGP. Παρότι ο Χόρχε Μαρτίν της εργοστασιακής Aprilia παραμένει επικεφαλής της βαθμολογίας, ο πρωταθλητής με την εργοστασιακή Ducati, συγκεντρώνοντας το απόλυτο των 37 βαθμών, σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Ο Μάρκεθ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη απουσία του Μάρκο Μπετζέκι λόγω τραυματισμού, ο οποίος μοιραία έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη των πρωτοπόρων.

Την ίδια ώρα, ο Άι Ογκούρα επιβεβαιώνει ότι είναι η ήρεμη δύναμη της Trackhouse. Με τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Σάχσενρινγκ, ο Ιάπωνας αναβάτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έχει ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πλέον, απέχει μόλις 14 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Μαρτίν, ενώ κρατά πίσω του τον Μάρκεθ για μόλις 4 βαθμούς, βάζοντας φωτιά στη διεκδίκηση του τίτλου ενόψει της συνέχειας.

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