Για έναν από τους πιο εκνευριστικούς παράγοντες της σημερινής Formula 1 μίλησε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ζητά άμεσα απεξάρτηση.

Μπορεί οι διαμαρτυρίες και η έντονη κριτική για τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1 να έχει μειωθεί αισθητά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως αυτό δεν σταματάει τους οδηγούς από το να μιλούν για τα προβλήματα. Η κατάσταση με τη διαχείριση ενέργειας έχει βελτιωθεί αισθητά από το ξεκίνημα της σεζόν, όμως ακόμη δεν είναι στα επίπεδα που επιθυμούν οι οδηγοί.

Οι έντονες αντιδράσεις και καταστάσεις στη σημερινή Formula 1 οδήγησαν την FIA να προβεί σε αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Ορισμένες τροποποιήσεις έγιναν για τη φετινή σεζόν, ενώ προοδευτικές αλλαγές, όπως η αύξηση ισχύος του κινητήρα εσωτερικής καύσης θα ισχύσουν από το 2027.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η F1 πρέπει να είναι κατανοητή σε όλους

Μιλώντας στον διάσημο αστροφυσικό, Νιλ Ντεγκράις Τάισον, στο πλαίσιο του podcast StarTalk, ο οδηγός της Ferrari εξήγησε πόσο δυσνόητοι και αντικρουόμενοι έχουν γίνει οι τεχνικοί κανονισμοί, ειδικά μετά την κατάργηση του συστήματος MGU-H:

«Είναι πραγματικά δύσκολο για τους οπαδούς να το καταλάβουν πλήρως, όπως είναι δύσκολο και για εμάς, επειδή ο απόλυτος στόχος όταν οδηγείς ένα μονοθέσιο της Formula 1 είναι να πιέζεις το αυτοκίνητο στο όριο. Όσο πιο γρήγορα παίρνεις μια στροφή, τόσο περισσότερο θα έπρεπε να κερδίζεις σε χρόνο σε σύγκριση με τους άλλους. Με αυτό που έχουμε τώρα, επειδή η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι περιορισμένη, όταν αφήνεις το γκάζι φορτίζεις και όταν το πατάς καταναλώνεις ενέργεια».

Το παράδοξο της νέας γενιάς μονοθεσίων, το οποίο έγινε εμφανές και στις οδηγίες της Ferrari προς τον Βρετανό στο Σίλβερστον να «θυσιάζει» την έξοδο των στροφών, οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς φόρτισης. Ο Χάμιλτον, ο οποίος έχει κατακρίνει στο παρελθόν τη νέα τεχνολογία, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο πώς η απόλυτη δέσμευση ενός οδηγού μέσα στη στροφή μπορεί τελικά να γυρίσει μπούμερανγκ:

«Έχουμε λιγότερη φόρτιση φέτος επειδή αφαίρεσαν το MGU-H που είχαμε πέρυσι. Έτσι, βασικά, αν πάρεις μια γρήγορη στροφή με υψηλή ταχύτητα, αν είσαι πιο αποφασισμένος, πάρεις περισσότερο ρίσκο και πας πιο γρήγορα, τιμωρείσαι αμέσως μετά, επειδή δεν έχεις φορτώσει αρκετά την μπαταρία», τόνισε.

Η μεγάλη εξάρτηση από το λογισμικό

H νέα τεχνολογία της Formula 1 έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δυνατοτήτων των οδηγών. Η πολυπλοκότητα του λογισμικού μπορεί να φέρει τον οδηγό σε κατάσταση απόγνωσης.

«Όπως συνέβη στις κατατακτήριες δοκιμές, έχανα τρία δέκατα του δευτερολέπτου απλώς και μόνο επειδή το λογισμικό δεν έκανε τη δουλειά του. Δεν το ήξερα μέχρι που επέστρεψα στους μηχανικούς μου. Τους είπα "συγγνώμη, είμαι αργός" και μου απάντησαν: "Δεν είσαι αργός, το λογισμικό δεν δούλευε". Αυτό προκαλεί αληθινή απόγνωση, γιατί παλιότερα δεν είχαμε τέτοια θέματα. Χρειαζόμαστε λιγότερα λογισμικά», είπε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δίνοντας παράδειγμα από τον πρόσφατο αγώνα στο Σίλβερστον.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.