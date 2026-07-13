Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο η McLaren Racing βρέθηκε από την κορυφή της Formula 1 στη μάχη για μία θέση στο βάθρο στη νέα εποχή.

Η McLaren πέρασε από το απόλυτο σημείο αναφοράς της Formula 1 στην πλήρη αεροδυναμική και τεχνολογική σύγχυση. Η ομάδα που κυριάρχησε πέρυσι κατακτώντας το νταμπλ στα πρωταθλήματα, βρίσκεται πλέον τρεις μήνες πίσω από την καμπύλη εξέλιξης της εργοστασιακής Mercedes.

Οι ελπίδες για υπεράσπιση των τίτλων της στη σεζόν του 2026 εξανεμίζονται γρήγορα, καθώς η αγωνιστική κρίση στο Ουόκινγκ δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

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Η μάχη για τον τίτλο κόστισε πολύ το 2025

Την περασμένη σεζόν η McLaren σταμάτησε την εξέλιξη της MCL39 πριν από την καλοκαιρινή διακοπή. Η Red Bull Racing είδε την ευκαιρία να παλέψει για το πρωτάθλημα και με συνεχόμενες αναβαθμίσεις κατάφερε στους τελευταίους αγώνες να έχει το ταχύτερο μονοθέσιο και ο Μαξ Φερστάπεν να διεκδικεί τον τίτλο μέχρι τέλους. Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, παραδέχθηκε πως η μάχη απέναντι στη Red Bull το 2025 είναι ένας από τους λόγους της κακής προετοιμασίας για το 2026.

«Σίγουρα, θα έλεγα ότι σε μια τόσο στενή μάχη για το πρωτάθλημα με τη Red Bull, και ειδικότερα με τον Φερστάπεν στους οδηγούς, απαιτούσε ένα μέρος της προσοχής μας ώστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο μονοθέσιο. Ακόμα κι αν δεν φέραμε αναβαθμίσεις, έπρεπε οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή από τεχνικής σκοπιάς στην MCL39, επειδή έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι μεγιστοποιούσαμε την απόδοσή μας αγώνα με τον αγώνα, καθώς η πρόκληση από τον Φερστάπεν γινόταν όλο και πιο χειροπιαστή. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης [για το 2026], νομίζω ότι υιοθετήσαμε κάποιες κατευθύνσεις, από δομικής άποψης, τις οποίες, καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τους κανονισμούς του 2026, θα έλεγα ότι τις επαναπροσδιορίζουμε. Και αυτό, όπως οτιδήποτε άλλο, ειδικά από αεροδυναμικής σκοπιάς, δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις να συγκλίνει μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Συνήθως παίρνει έναν ή δύο μήνες. Αυτοί οι δύο μήνες είναι η καθυστέρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι είναι πιθανώς δύο, τρεις μήνες, το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των αναβαθμίσεων που βλέπουμε από τις κορυφαίες ομάδες», είπε ο Ιταλός.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της MCL39 είναι η υπερβολική οπισθέλκουσα (drag), η οποία στερεί πολύτιμη τελική ταχύτητα. Σύμφωνα με τον Στέλα το συνολικά έλλειμμα σε σχέση με τη Mercedes W17 που είναι το σημείο αναφοράς να εντοπίζεται κατά 70% στις στροφές και 30% στις ευθείες.

Οι Νόρις και Πιάστρι είναι δυσαρεστημένοι με την MCL40

Η απογοήτευση των οδηγών ξεχείλισε στο Σίλβερστον, όπου η McLaren έμεινε οκτώ δέκατα μακριά από την pole position. Όταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις ρωτήθηκε γιατί μεγάλωσε η διαφορά, απάντησε κοφτά:

«Δεν είμαι μηχανικός. Απλώς οδηγώ το μονοθέσιο».

Μετά τον αγώνα, όπου τερμάτισε στην 4η θέση, ο Βρετανός ήταν ισοπεδωτικός: «Όλα εκτός από το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικά. Δεν ξέρω πώς τερματίσαμε στην 4η θέση, ειλικρινά. Ένα μεγάλο κομμάτι πλέον είναι απλώς το να μην κάνεις λάθη και η αξιοπιστία. Αυτό το κομμάτι το πετύχαμε σωστά σήμερα, αλλά ο ρυθμός ήταν αρκετά κακός. Το μονοθέσιο δεν είναι απολαυστικό, δεν είναι ωραίο μονοθέσιο για να οδηγήσεις. Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα αυτοκίνητα που έχω οδηγήσει ποτέ στη Formula 1. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε καλύτερα».

Από τη μεριά του, ο Όσκαρ Πιάστρι ανέφερε πως η MCL40 είναι ένα πολύ ευαίσθητο μονοθέσιο στις εναλλασσόμενες συνθήκες, καθώς το παράθυρο λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα μικρό.

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δυσκολευόμαστε όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Το είδαμε στον Καναδά και στο Μονακό όταν οι θερμοκρασίες των ελαστικών ήταν δύσκολες και ήταν δύσκολο να τα φέρουμε στο σωστό παράθυρο λειτουργίας. Όταν ο άνεμος είναι ισχυρός δυσκολευόμαστε, όταν τα πάντα είναι απλώς λίγο έξω από τη ζώνη άνεσής μας με το μονοθέσιο φαίνεται να δυσκολευόμαστε πολύ. Οπότε αυτό είναι πιθανώς το μεγαλύτερο βάρος μας».

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