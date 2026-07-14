Σαν Σήμερα: O Μάνσελ έκανε τον... ταξιτζή στον Σένα (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Στο επίκεντρο της προσοχής για μία ακόμη μία ημέρα είναι το Grand Prix Μ. Βρετανίας για τη Formula 1 με έξι συνολικά αγώνες να περιλαμβάνονται στο σημερινό μας ρεπερτόριο. Από τη νίκη του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, στο τεράστιο ατύχημα του 1973 στο Σίλβερστον, την κυριαρχία του Νάιτζελ Μάνσελ και ακόμη έναν θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον. Επιπλέον, θα ταξιδέψουμε για μία ακόμη φορά στη Γερμανία για αγώνα του MotoGP, ενώ ένας θρύλος του WRC κέρδισε για τελευταία φορά.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1956, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο έκανε εντυπωσιακή ανάκαμψη έπειτα από ένα τετ-α-κε στο αρχικό σκέλος του GP Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστον και κατέκτησε την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Ο Αργεντινός της Ferrari προσπέρασε τον Στέρλινγκ Μος στον 69ο από τους 101 γύρους και δεν απειλήθηκε ξανά.

Σαν σήμερα το 1973, το GP Μεγάλης Βρετανίας έμεινε στην ιστορία για το τρομακτικό ατύχημα που προκάλεσε ο Τζόντι Σέκτερ στο τέλος του πρώτου γύρου. Συνολικά εγκατέλειψαν 9 οδηγοί στην στροφή Γούντκοτ - μόνο από αυτό το συμβάν. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο Αντρέα Ντε Άνταμιτς. Πολλοί οδηγοί αιτήθηκαν ισόβιο αποκλεισμό του Σέκτερ, με την McLaren απλώς να τον αφήνει εκτός δράσης για δύο μήνες. Τον αγώνα κέρδισε ο Πίτερ Ρέβσον για την πρώτη του νίκη στην F1, μπροστά από τους Ρόνι Πέτερσον και Ντένι Χιουλμ.

Σαν σήμερα το 1979, η Williams κατέκτησε επιτέλους την πρώτη της νίκη στην F1, χάρη στον Κλέι Ρεγκατσόνι στο GP Μεγάλης Βρετανίας. Ο βετεράνος οδηγός είχε εκμεταλλευτεί την εγκατάλειψη του Άλαν Τζόουνς και τερμάτισε μπροστά από τους Ρενέ Αρνού και Ζαν-Πιέρ Ζαριέ.

Σαν σήμερα το 1991, ο Νάιτζελ Μάνσελ ήταν ασυναγώνιστος στην πίστα του Σίλβερστον και πήρε τη νίκη, όντας μάλιστα ταχύτερος όλων σε κάθε περίοδο του τριημέρου. Δεύτερος ήταν ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ και τρίτος ο Αλέν Προστ. Μετά τον τερματισμό, ο Μάνσελ είδε τον Άιρτον Σένα να έχει σταματήσει στην άκρη της πίστας. Ο Βραζιλιάνος έμεινε από καύσιμα στον τελευταίο γύρο ενώ ήταν δεύτερος. Ο Βρετανός προσφέρθηκε να πάρει μαζί του τον Βραζιλιάνο σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην ιστορία του σπορ.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ντέιμον Χιλ απέτυχε να κερδίσει τον αγώνα της πατρίδας του με την πανίσχυρη Williams, όταν εγκατέλειψε στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Μίκα Χάκινεν. Έτσι, ο rookie Ζακ Βιλνέβ, πήρε τη νίκη μπροστά από τους Γκέρχαρντ Μπέργκερ και Μίκα Χάκινεν.

Σαν σήμερα το 2002, στο GP Μεγάλης Βρετανίας του MotoGP, ο Βαλεντίνο Ρόσι πραγματοποίησε την 100η του εμφάνιση σε Grand Prix και την συνδύασε με την 46η νίκη της καριέρας του, την έβδομη στη σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2002, ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι κατέκτησε την 25η και τελευταία του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Η νίκη αυτή σημειώθηκε στο Ράλλυ Σαφάρι, με τον Σκωτσέζο να οδηγεί ένα Ford Focus RS. Ήταν σχεδόν τρία λεπτά μπροστά από το Peugeot 206 του Χάρι Ροβάνπερα.

Σαν σήμερα το 2013, το GP Γερμανίας του MotoGP έλαβε χώρα εν απουσία των τραυματιών Χόρχε Λορένθο και Ντάνι Πεντρόσα. Έτσι ο rookie τότε, Μαρκ Μάρκεθ, επωφελήθηκε και έφτασε στη νίκη και παράλληλα ανέβηκε πρώτος και στη βαθμολογία αναβατών.

Σαν σήμερα το 2019, οι Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας έδωσαν μια εντυπωσιακή μονομαχία για τη νίκη στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Βρετανός είχε επωφεληθεί από την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας που τον έφερε στην κορυφή της κατάταξης. Στη συνέχεια τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να κινηθεί με δαιμονιώδη ρυθμό και να ανοίξει κατά πολύ τη διαφορά. Φοβερή μάχη είχαμε για την 3η θέση ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν. Οι δύο οδηγοί ήρθαν πολλές φορές κοντά σε επαφή, προσφέροντας άπλετο θέαμα στον κόσμο που ήταν στις κερκίδες. Ο Ολλανδός στάθηκε άτυχος όμως όταν στον 36ο γύρο ο Σεμπάστιαν Φέτελ τον χτύπησε στη στροφή 16 στην προσπάθειά του να τον προσπεράσει.

Φωτογραφίες: legendarysf1/Χ