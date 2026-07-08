Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Γερμανία και την πίστα του Σάχσενρινγκ.

Ο μαγικός κόσμος του MotoGP επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με έναν από τους πιο παραδοσιακούς αγώνες στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Έπειτα από το GP Ολλανδίας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Γερμανίας το τριήμερο 10-12 Ιουλίου στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Πρόκειται για τον 11ο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν και τον τελευταίο πριν από την καλοκαιρινή διακοπή.

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1998 και από το 2001 απέκτησε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η διαδρομή έχει μήκος 3,67 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές, δέκα αριστερές και μόλις τρεις δεξιές. Πρόκειται για ένα μια πολύ διαφορετική πίστα από το Άσεν, με τις απαιτήσεις από αναβάτες και μοτοσικλέτες να είναι διαφορετικές.

Τις περισσότερες νίκες στο Σάχσενρινγκ έχει κατακτήσει ο Μαρκ Μάρκεθ με 9 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα του 2025 ήταν ο Ισπανός της Ducati. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Χόρχε Μαρτίν με στο 1:20,667 από το 2024. Η υψηλότερη τελική ταχύτητα που έχει καταγραφεί είναι από τον Πέκο Μπανάια στα 306,8 χλμ/ώρα.

Lots of aura is farmed at the Ring 🗿



Here are a few examples of how it's been done over the years 😎#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/0mw2MwpjPc July 7, 2026

Το πρωτάθλημα έχει πάρει «φωτιά»

Στον αγώνα της Ολλανδίας στο Άσεν είχαμε αλλαγή στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος, με τον Χόρχε Μαρτίν να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών και έχει πλέον το προβάδισμα. Οι δορυφορικοί αναβάτες της Aprilia είναι επίσης σε εξαιρετικό «φεγγάρι», όμως παραδοσιακά το Σάχσενρινγκ είναι πίστα που ταιριάζει απόλυτα στον Μαρκ Μάρκεθ.

Η Ducati έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, ενώ υπολογίσιμη δύναμη είναι και ο Πέδρο Ακόστα με την KTM.

Η μετάδοση και το πρόγραμμα του αγώνα

Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Γερμανίας για το MotoGP θα γίνει από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ενδέκατου αγώνα της φετινής σεζόν στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Γερμανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 10 Ιουλίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 11 Ιουλίου

11:10-11:40 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 12 Ιουλίου

10:40-10-50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.