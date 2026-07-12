Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati έκανε το απόλυτο, κυριάρχησε στο Σάχσενρινγκ και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ακριβώς πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Το GP Γερμανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην πίστα του Σάξενρινγκ επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ποιος είναι ο απόλυτος «Βασιλιάς» της. Ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducato Lenovo μετέτρεψε την pole position σε μια εμφατική και κυρίαρχη νίκη, ολοκληρώνοντας ένα τέλειο αγωνιστικό τριήμερο με τη συγκομιδή του απόλυτου αριθμού των 37 βαθμών, μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου. Ο Ισπανός σταρ της εργοστασιακής Ducati δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού με μια ασφαλή διαφορά από τον δεύτερο, που ήταν για άλλον έναν αγώνα ο εκπληκτικός Άι Ογκούρα με την Aprilia.

Με αυτή του την επιτυχία, ο Μάρκεθ έφτασε τις 13 νίκες στην καριέρα του στη συγκεκριμένη γερμανική πίστα σε όλες τις κατηγορίες και τις 10 στο MotoGP. Το επίτευγμα αυτό έχει ιστορική σημασία, καθώς τον τοποθετεί πλέον στην ίδια κορυφή με τον θρυλικό ρέκορντμαν Τζιάκομο Αγκοστίνι στη λίστα με τους αναβάτες που έχουν πανηγυρίσει τις περισσότερες νίκες στην ίδια πίστα.

Το οικογενειακό θρίλερ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την οικογένεια Μάρκεθ, καθώς ο Μαρκ έστριψε πρώτος στην Κούρβα 1, με τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ, να πλασάρεται αμέσως στη δεύτερη θέση. Οι δυο τους άρχισαν γρήγορα να αποσπώνται από το υπόλοιπο grid, με μοναδικό διώκτη τον Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse, ο οποίος κατάφερε να κρατηθεί στον ρυθμό τους. Αντίθετα, ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο έκανε κακή εκκίνηση από την τρίτη θέση και υποχώρησε πέμπτος, προτού τελικά πέσει στην Κούρβα 10 και εγκαταλείψει, σε μια μαύρη ημέρα για τον ίδιο, καθώς είχε ήδη καταστρέψει την πρώτη του μοτοσυκλέτα στο warm-up. Σημειώνεται ότι από το grid απουσίαζε και ο Μάρκο Μπετζέκι λόγω τραυματισμού.

Το σκηνικό της αναμέτρησης άλλαξε δραματικά στον ένατο γύρο. Ο Άλεξ Μάρκεθ έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του υπό καθεστώς πίεσης στα φρένα για την Κούρβα 9, πετώντας στα σκουπίδια αυτό που έμοιαζε με μια σίγουρη δεύτερη θέση. Με τον 30χρονο αναβάτη εκτός μάχης, ο μεγάλος του αδελφός κληρονόμησε μια διαφορά ασφαλείας 1,5 δευτερολέπτου στην κορυφή, την οποία διαχειρίστηκε υποδειγματικά μέχρι την καρώ σημαία, πιστοποιώντας ότι είναι ένας απόλυτα υπολογίσιμος διεκδικητής του φετινού τίτλου.

Ο «εμφύλιος» της Trackhouse Aprilia

Πίσω από την απομονωμένη Ducati του Μάρκεθ, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στη σπουδαία μονομαχία των δύο αναβατών της Trackhouse για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου. Ο Άι Ογκούρα, δείχνοντας εξαιρετικά δυνατός στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, εξαπέλυσε την επίθεσή του στον teammate του, Ραούλ Φερνάντεθ. Με πέντε γύρους να απομένουν για το τέλος, ο Ογκούρα πήρε καλύτερη έξοδο από την Κούρβα 13 και «βούτηξε» στα φρένα της Κούρβα 1 για να κλειδώσει μια σπουδαία δεύτερη θέση, αφήνοντας τον Φερνάντεθ στην τρίτη θέση του πόντιουμ.

Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Πέδρο Ακόστα. Ξεκινώντας από την όγδοη θέση του grid, ο νεαρός αναβάτης πραγματοποίησε εξαιρετικές προσπεράσεις στους πρώτους γύρους, αφήνοντας πίσω του τόσο τον Φραντσέσκο Μπανιάια όσο και τον Χόρχε Μαρτίν. Το αποτέλεσμα αυτό αποκτά χαρακτήρα άθλου, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ακόστα έτρεχε μόλις μία εβδομάδα μετά από χειρουργική επέμβαση στον αριστερό του καρπό. Πιο πίσω, η μάχη για την πέμπτη θέση κράτησε μέχρι τον τελευταίο γύρο, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν της Aprilia να αμύνεται επιτυχημένα απέναντι στην εργοστασιακή Ducati του Μπανιάια.

Η βαθμολογία πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα

Η κυριαρχία του Μάρκεθ και το βάθρο του Ογκούρα ανακάτεψαν για τα καλά την πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. Ο Χόρχε Μαρτίν διατηρεί τα ηνία της κατάταξης, όμως πλέον νιώθει την ανάσα της έτερης Aprilιας του Άι Ογκούρα, ο οποίος βρίσκεται 14 βαθμούς πίσω του. Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας σκαρφάλωσε ο μεγάλος νικητής Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος υπολείπεται μόλις 4 βαθμούς από τον Ιάπωνα.

Την πρώτη δεκάδα του γερμανικού Grand Prix συμπλήρωσαν ο Φάμπιο Κουαρταραρό με Yamaha στην έβδομη θέση, ο Λούκα Μαρίνι που οδήγησε την προσπάθεια της Honda στην όγδοη θέση μετά την πτώση του Ζοάν Μιρ στον όγδοο γύρο, ενώ οι Ενέα Μπαστιανίνι και Μπραντ Μπίντερ έκλεισαν το Top 10 για λογαριασμό της KTM.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix της Γερμανίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εισέρχεται στο καθιερωμένο καλοκαιρινό του διάλειμμα. Οι αναβάτες και οι ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 3ημερ 5-7 Αυγούστου για το GP M. Βρετανίας στο Σίλβερστον.

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