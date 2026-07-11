Το 2026 συνεχίζει να εξελίσσεται με το χειρότερο τρόπο για τον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στις κατατακτήριες του Σάχσενρινγκ.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP δέχεται ένα ακόμα ισχυρό σοκ. Ένας εκ των βασικών διεκδικητών του φετινού τίτλου, ο Μάρκο Μπετζέκι., τέθηκε εκτός μάχης για το υπόλοιπο του αγωνιστικού τριημέρου στη Γερμανία. Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia είχε μια σφοδρή πτώση highside στην κατηφορική στροφή 7 της πίστας του Σάχσενρινγκ κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, η οποία του κόστισε έναν σοβαρό τραυματισμό.

Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμα εκτενής επίσημη ανακοίνωση για το ακριβές διάστημα της απουσίας του, η Aprilia επιβεβαίωσε ότι οι ακτινογραφίες στο ιατρικό κέντρο της πίστας έδειξαν «πλήρες και παρεκτοπισμένο» κάταγμα στην αριστερή κλείδα.

Άμεση επιστροφή στην Ιταλία για χειρουργείο

Η σοβαρότητα του κατάγματος καθιστά απαραίτητη την άμεση χειρουργική επέμβαση προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή αποκατάσταση. Η Aprilia προέβη άμεσα σε επίσημη ανακοίνωση, η οποία ανέφερε:

«Υπό την επίβλεψη του ιατρικού διευθυντή του MotoGP, Δρ. Ανχέλ Σαρτέ, ο Μπετζέκι υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο ο οποίος αποκάλυψε πλήρες και παρεκτοπισμένο κάταγμα της αριστερής κλείδας. Ο τύπος του κατάγματος απαιτεί χειρουργική επέμβαση για τη βέλτιστη ανάρρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Δρ. Τζουσέπε Πορσελίνι στην Ιταλία. Ο Μάρκο Μπετζέκιπρογραμματίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του το συντομότερο δυνατό».

Με την επιστροφή του στην Ιταλία, ο Μπετζέκι αφήνει οριστικά κενή την 8η θέση του grid τόσο για τον σημερινό αγώνα σπριντ όσο και για το αυριανό Grand Prix της Κυριακής, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία.

BREAKING 🚨 Marco Bezzecchi will miss the #GermanGP after sustaining a broken left collarbone



Wishing you a speedy recovery, Bez! 💪❤️#MotoGP pic.twitter.com/4Ps4DYA1KQ July 11, 2026

Σύμμαχος η καλοκαιρινή διακοπή

Πριν από το ατύχημα, ο Μπετζέκι βρισκόταν σε απόσταση 7 βαθμώνπίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Χόρχε Μαρτίν. Ο τραυματισμός του είναι ένα σοβαρό πλήγμα, ωστόσο ο Ιταλός έχει έναν σημαντικό σύμμαχο στο πλευρό του: τον χρόνο.

Το Σάχσενρινγκ είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από την καθιερωμένη καλοκαιρινή διακοπή του MotoGP. Οι αναβάτες θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 7-9 Αυγούστου για το Grand PrixΜ. Βρετανίας στο Σίλβερστον. Αυτό δίνει στον Μπετζέκι ένα περιθώριο σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων για να αναρρώσει από το χειρουργείο και να επιχειρήσει την επιστροφή του, περιορίζοντας τις πιθανότητες να χάσει επιπλέον αγώνες.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.