Το νέο κινεζικό C-SUV με τα ευρωπαϊκά γονίδια έρχεται με άγριες διαθέσεις στην ελληνική αγορά, με «όπλα» 100 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, συνολική εμβέλεια πάνω από 1.000 χλμ. και ειδική τιμή λανσαρίσματος από 31.990 ευρώ.

Η κατηγορία των μικρομεσαίων SUV (C-SUV) στην Ελλάδα αποκτά έναν νέο, εξαιρετικά υπολογίσιμο παίκτη που υπόσχεται να ταράξει τα νερά. Η Changan φέρνει επίσημα στη χώρα μας το Deepal S05 Plug-in Hybrid, μια πρόταση που σχεδιάστηκε για να γεφυρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δύο κόσμους: την αμιγώς ηλεκτρική, οικονομική καθημερινή μετακίνηση εντός των τειχών και τη σιγουριά της υβριδικής τεχνολογίας όταν έρθει η ώρα για τις μεγάλες αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

Η έλευση του μοντέλου συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα επιθετική εμπορική πολιτική, η οποία αναμένεται να τραβήξει αμέσως το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών. Το Deepal S05 PHEV είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε τρεις πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού (Max, Ultra και Ultra Panoramic). Κατά την περίοδο του λανσαρίσματος, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 31.990 ευρώ, ενώ η κανονική τιμή του μοντέλου μετά το πέρας της προώθησης θα ξεκινά από τις 33.990 ευρώ.

258 ίπποι και 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας χωρίς άγχος

Κάτω από το μυώδες αμάξωμα κρύβεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό plug-in hybrid σύστημα κίνησης που αποδίδει συνολικά 258 ίππους και 300 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η Changan έχει δώσει τεράστια έμφαση στην ηλεκτρική πλευρά του συνόλου. Η εξελιγμένη μπαταρία του εξασφαλίζει έως και 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (κατά το πρότυπο WLTP), μια επίδοση που τοποθετεί το S05 ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές και πρακτικές plug-in προτάσεις που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στην κατηγορία.

Στο τεχνολογικό προσκήνιο βρίσκεται το σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της Changan, το οποίο υιοθετεί την προηγμένη αρχιτεκτονική P13 και συνδυάζεται με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Αυτή η νέα γενιά plug-in hybrid τεχνολογίας υπόσχεται μια εξαιρετικά ομαλή, γραμμική και αποδοτική λειτουργία σε σύγκριση με τις πιο συμβατικές λύσεις του ανταγωνισμού. Το μεγάλο highlight, ωστόσο, είναι η συνολική εμβέλεια του αυτοκινήτου, η οποία με γεμάτο ρεζερβουάρ και φορτισμένη μπαταρία φτάνει τα 1.060 χιλιόμετρα (WLTP), εξαλείφοντας οριστικά το Range Anxiety.

Κορυφαίος εξοπλισμός και έως 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Ένα από τα πιο ισχυρά όπλα στη φαρέτρα του Deepal S05 είναι η value-for-money προσέγγισή του. Η Changan επέλεξε συνειδητά να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των «φτωχών» βασικών εκδόσεων. Αντίθετα, το μοντέλο έρχεται εντυπωσιακά εξοπλισμένο από την πρώτη κιόλας έκδοση, προσφέροντας κορυφαία ψηφιακή τεχνολογία, συστήματα ασφαλείας και ανέσεις που συνήθως χρεώνονται ως έξτρα. Αυτή η στρατηγική στοχεύει στο να αναδείξει την πραγματική αξία που λαμβάνει ο οδηγός σε σχέση με το κόστος αγοράς.

Για να κάμψει κάθε πιθανή επιφύλαξη του κοινού απέναντι σε μια νέα μάρκα, η ελληνική αντιπροσωπεία συνοδεύει το SUV με ένα εξαιρετικά ισχυρό πακέτο καλύψεων. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο διατίθεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, ενώ η μπαταρία του συστήματος καλύπτεται ξεχωριστά για 8 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη δέσμευση αξιοπιστίας, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά επιχειρήματα για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους Έλληνες καταναλωτές.

Μια επιθετική value-for-money πρόταση στην καρδιά των C-SUV

Πέρα από τα νούμερα των επιδόσεων και των εγγυήσεων, το Deepal S05 αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά πρακτικό οικογενειακό εργαλείο. Στην Ελλάδα, το υπερπλήρες Changan Deepal S05 Plug-in Hybrid ξεκινά από 31.990 ευρώ στην προωθητική περίοδο λανσαρίσματος για την έκδοση PHEV Max (η κανονική τιμή της ίδιας έκδοσης διαμορφώνεται στις 33.990 ευρώ). Πιο πάνω στη γκάμα βρίσκονται οι εκδόσεις PHEV Ultra με τιμή 34.390 ευρώ στην προσφορά λανσαρίσματος (από 36.390 ευρώ), ενώ η κορυφαία Ultra Panoramic φτάνει στα 36.390 ευρώ στην προωθητική τιμή (38.390 ευρώ χωρίς την έκπτωση).

Η επίσημη έναρξη της διάθεσής του στην Ελλάδα επιβεβαιώνει μια ευρύτερη τάση της αγοράς: οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ανεβάζουν πλέον κατακόρυφα τον πήχη, όχι μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά και στα plug-in υβριδικά. Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές αναζητούν εξηλεκτρισμένες λύσεις με λογικό κόστος κτήσης, πλούσιο εξοπλισμό και πραγματική καθημερινή χρηστικότητα, το Changan Deepal S05 PHEV συστήνεται με ένα πληρέστατο πακέτο. Το αν θα καταφέρει να κυριαρχήσει στους ελληνικούς δρόμους θα το δείξει ο χρόνος, όμως η πρώτη του εμφάνιση αφήνει τις καλύτερες υποσχέσεις.