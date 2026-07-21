Ο πρώην οδηγός της Formula 1 θεωρεί πως θα ήταν λάθος της Mercedes F1 να πλαισιώσει τον νέο της αστέρα Κίμι Αντονέλι με τον Ολλανδό πολυπρωταθλητή.

Η ραγδαία άνοδος του Κίμι Αντονέλι στη Mercedes αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά των οδηγών της Formula 1. Η ανάδειξη του Ιταλού επηρεάζει ακόμα και τα μελλοντικά πλάνα του Μαξ Φερστάπεν. Παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός πρωταθλητής συνδέεται εδώ και καιρό με τη γερμανική ομάδα και πιο πρόσφατα με τη McLaren, η εντυπωσιακή πορεία του νεαρού Ιταλού φαίνεται πως κλείνει πόρτες παρά ανοίγει.

Στη δεύτερη μόλις σεζόν του στο σπορ, ο Αντονέλι έχει εξελιχθεί σε διεκδικητή του τίτλου, έχοντας μάλιστα χτίσει μια διαφορά 25 βαθμών από τον έμπειρο teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Αυτή η κυριαρχική εμφάνιση δείχνει ότι ο Αντονέλι έχει ήδη θέσει τις βάσεις ώστε εδραιωθεί ως ο φυσικός ηγέτης της Mercedes για τα επόμενα χρόνια.

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Ο Αντονέλι δεν κάνει για νούμερο δύο

Μιλώντας στο podcast F1 Nation, ο πρώην οδηγός της Formula 1, Τζόλιον Πάλμερ, τοποθετήθηκε για τη φετινή Silly Season. O Βρετανός εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για το αν η Mercedes πρέπει να προβεί σε αλλαγή οδηγών και αν η συνύπαρξη του Φερστάπεν με τον Αντονέλι κάτω από την ίδια στέγη θα μπορούσε να λειτουργήσει ομαλά:

«Το μόνο ζήτημα που βλέπω με τη Mercedes είναι το εξής: Αν ο Τζορτζ αποφάσιζε να φύγει για να κάνει ένα νέο ξεκίνημα αλλού, κάτι που αποτελεί ένα μεγάλο "αν", θα ήθελε πραγματικά ο Τότο Βολγ να βάλει τον Μαξ Φερστάπεν δίπλα στο σπουδαίο ταλέντο που ακούει στο όνομα Κίμι Αντονέλι; Κάτι τέτοιο μοιάζει με συνταγή καταστροφής. Θεωρώ ότι ο Κίμι έχει αποδείξει πλέον ότι είναι οδηγός πρώτης γραμμής, ένας ξεκάθαρος "νούμερο ένα". Δεν πρόκειται να έρθει στην ομάδα για να έχει δεύτερο ρόλο. Έχει ανεβάσει το επίπεδό του σε τέτοιο βαθμό που, αν ο Τζορτζ αποχωρήσει, ο Μαξ δεν είναι πλέον ο ιδανικός αντικαταστάτης», ανέφερε ο Πάλμερ.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση αυτή, ο παρουσιαστής Τομ Κλάρκσον σημείωσε χαριτολογώντας ότι μια τέτοια κόντρα μπορεί να ήταν καταστροφική για την ομάδα, αλλά θα πρόσφερε ένα μοναδικό τηλεοπτικό θέαμα για τους θεατές.

Αυτό που φαίνεται μέρα με τη μέρα είναι πως οι επιλογές του Φερστάπεν είναι από περιορισμένες έως μηδαμινές σε περίπτωση που θέλει να αποχωρήσει από τη Red Bull Racing στο τέλος της φετινής σεζόν.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.