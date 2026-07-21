Από το 2027 ο Φάμπιο Κουαρταραρό αλλάζει παραστάσεις και θα οδηγεί για λογαριασμό της Honda στο πρωτάθλημα του MotoGP.

Η Honda επιβεβαίωσε και επίσημα την υπογραφή του Φάμπιο Κουαρταραρό, ολοκληρώνοντας μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στο MotoGP. Ο Γάλλος αναβάτης θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του νέου project του HRC, ηγούμενος της εργοστασιακής ομάδας στην ανατολή της νέας εποχής των 850cc.

Η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί από τα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση καθυστέρησε λόγω της άτυπης συμφωνίας των κατασκευαστών να μην προβαίνουν σε μεταγραφικές ανακοινώσεις πριν την υπογραφή της νέας εμπορικής συμφωνίας του πρωταθλήματος, αλλά και λόγω του εταιρικού προγραμματισμού της Honda. Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι για 2 χρόνια.

Με αυτή την κίνηση, ο Κουαρταραρό αποχωρεί από τη Yamaha μετά από οκτώ χρόνια κοινής πορείας. Ο αναβάτης από τη Νίκαια έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία το 2019 με τη δορυφορική Sepang Racing Team, προβιβάστηκε στην εργοστασιακή ομάδα το 2021 και την ίδια χρονιά κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Οι λόγοι της απόφασης και το παλμαρέ του «El Diablo»

Παρά την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Yamaha τον Απρίλιο του 2024, η έλλειψη αισθητής βελτίωσης στην ανταγωνιστικότητα της μοτοσικλέτας ενόψει των κανονισμών του 2027, σε συνδυασμό με τη μεταβολή στη διοικητική δομή της ομάδας, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της πρότασης της Honda. Ο Κουαρταραρό μετακομίζει στο HRC έχοντας ένα εντυπωσιακό βιογραφικό στη μεγάλη κατηγορία, το οποίο περιλαμβάνει 1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2021, 11 νίκες, 32 βάθρα και 21 pole positions.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Honda Racing Corporation ανέφερε πως ο Γάλλος θα αγωνίζεται με την εργοστασιακή ομάδα της Honda HRC καθώς το πρωτάθλημα εισέρχεται στη νέα εποχή των 850cc. Δεν περιλήφθηκαν δηλώσεις του ίδιου του αναβάτη, καθώς δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο από τη Yamaha.

Η στελέχωση του γκαράζ και η επόμενη μέρα

Για τη γρήγορη προσαρμογή του Γάλλου στην RC213V, η Honda επέλεξε τον Κρίστιαν Πουπουλίν ως νέο αρχιμηχανικό του Κουαρταραρό.

Αυτό που απομένει να διευκρινιστεί είναι ο teammate του στη δεύτερη εργοστασιακή μοτοσικλέτα. Μετά την ανακοίνωση της ένταξης του Νταβίντ Αλόνσο στη Honda, ο Κολομβιανός διεκδικεί τη θέση μαζί με τον Ντιόγκο Μορέιρα. Ο αναβάτης που δεν θα επιλεγεί για την εργοστασιακή ομάδα αναμένεται να αγωνιστεί με τα χρώματα της LCR Honda το 2027.