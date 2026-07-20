XPENG L03: Το νέο Coupé SUV κάνει ντεμπούτο σε 65 χώρες ταυτόχρονα

Το νέο μοντέλο της XPENG είναι σχεδιασμένο από πρώην επικεφαλής της Ferrari και ποντάρει πολλά στη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η XPENG πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή παρουσίαση στο Μόναχο, αποκαλύπτοντας το νέο XPENG L03 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Physical AI for All». Το νέο μοντέλο αποτελεί σταθμό για την εταιρεία, καθώς είναι το πρώτο που κάνει το ντεμπούτο του ταυτόχρονα σε 65 διεθνείς αγορές. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τον παγκόσμιο προσανατολισμό της μάρκας και σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο βήμα της στην Ευρώπη.

Το XPENG L03 συστήνεται ως ένα AI SUV Coupé νέας γενιάς, σχεδιασμένο για να συνδυάζει την κορυφαία αισθητική με την καθημερινή πρακτικότητα. Η σχεδίασή του φέρει την υπογραφή του Χουάνμα Λόπεζ, πρώην επικεφαλής εξωτερικού σχεδιασμού της Ferrari. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία «Vital Flow», το αμάξωμα διακρίνεται για τη fastback σιλουέτα του, τις πόρτες χωρίς πλαίσιο και τον εκπληκτικό αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,228.

Σχεδίαση supercar με καμπίνα lounge

Στο εσωτερικό του, το L03 προσφέρει μια άκρως premium εμπειρία με lounge καθίσματα, κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, σύστημα προβολής W-HUD και έξυπνο κλιματισμό. Η πρακτικότητα ενισχύεται από 37 αποθηκευτικούς χώρους και ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να πληροί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πέντε αστέρων.

Στον τομέα των συστημάτων κίνησης, το SUV Coupé θα είναι διαθέσιμο τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό (BEV) όσο και στην έκδοση L03 Power X (REEV). Η τελευταία ενσωματώνει την τεχνολογία Kunpeng Range Extender της XPENG, η οποία εξαλείφει πλήρως το άγχος της αυτονομίας κατά τη διάρκεια των μεγάλων ταξιδιών.

Υπολογιστική ισχύς-μαμούθ

Η τεχνολογική υπεροχή του μοντέλου βασίζεται στο Next Generation Pilot, το σύστημα NGP (VLA 2.0). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τριπλό επεξεργαστή Turing AI Chips με υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 2.250 TOPS, επιτρέποντας στο όχημα να αντιλαμβάνεται τον δρόμο και να αντιδρά όπως ένας έμπειρος οδηγός. Η σταδιακή διάθεση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη προγραμματίζεται να ξεκινήσει από το 2027.

Παράλληλα, η XPENG ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με το Google Maps, αποτελώντας την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού που ενσωματώνει το Google Maps Auto SDK. Αυτό επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μια πλήρως εξατομικευμένη και ενσωματωμένη εμπειρία πλοήγησης χωρίς τη χρήση smartphone. Τα δεδομένα χαρτών της Google θα υποστηρίζουν άμεσα και τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης NGP και XPILOT Assist.

Το ευρύτερο οικοσύστημα της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Χε Σιαοπένγκ, τόνισε πως το L03 ενσωματώνει πάνω από δέκα χρόνια επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της εταιρείας είναι να φέρει το Physical AI στην καθημερινή ζωή, κάνοντας τις μετακινήσεις πιο ασφαλείς και ελεύθερες. Η στρατηγική «In Europe, For Europe» αποδεικνύεται έμπρακτα μέσω του ανεξάρτητου κέντρου R&D που διατηρεί η XPENG στο Μόναχο.

Το όραμα της XPENG για το Physical AI εκτείνεται και πέρα από τα αυτοκίνητα. Η εταιρεία σχεδιάζει τη διεθνή διάθεση του ανθρωποειδούς ρομπότ IRON από το 2027, ενώ παράλληλα ξεκινά δοκιμές για την πλατφόρμα Robotaxi στην Κίνα. Με αυτό τον τρόπο, θέτει τις βάσεις για μελλοντικές παγκόσμιες συνεργασίες στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας.