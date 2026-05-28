Το νέο κινεζικό C-SUV εισέρχεται στην εγχώρια αγορά με προηγμένη υβριδική τεχνολογία, ηλεκτρική αυτονομία 100 χιλιομέτρων και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Η Changan Hellas επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα του ολοκαίνουργιου Deepal S05 Plug-in Hybrid. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μοντέλο που τοποθετείται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων SUV (C-SUV), στοχεύοντας τόσο στους ιδιώτες όσο και στους εταιρικούς χρήστες. Χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂ που διαμορφώνονται στα 47 γρ./χλμ., το όχημα προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας μια ελκυστική επιλογή για την αγορά των εταιρικών στόλων.

Το νέο μοντέλο έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις και τα αυστηρά πρότυπα των Ευρωπαίων οδηγών, δίνοντας έμφαση στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, την ασφάλεια και την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες και θα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Changan Hellas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης.

Σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive με 4 λειτουργίες κίνησης

Στην καρδιά του Deepal S05 Plug-in Hybrid βρίσκεται το προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της Changan, ένα ultra-hybrid σύνολο νέας γενιάς που σχεδιάστηκε για υψηλή αποδοτικότητα και άμεση απόκριση. Η εξελιγμένη υβριδική αρχιτεκτονική P13 συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης νέας γενιάς με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 258 ίππων (190 kW) και συνδυαστική ροπή 300 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς (FWD), επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, με τη μέση συνδυαστική κατανάλωση καυσίμου να περιορίζεται στα 2,0 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Το intelligent energy management system προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες, προσφέροντας στον οδηγό τέσσερα διαφορετικά έξυπνα προγράμματα οδήγησης (Intelligent Drive Modes). Πρόκειται για το EV Mode για αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση, το PHEV Mode για τυπική plug-in υβριδική λειτουργία, το REEV Mode (υβριδικό σύστημα με επέκταση αυτονομίας) και το ICE Mode για κίνηση αποκλειστικά με τον θερμικό κινητήρα. Η διαχείριση αυτή εξασφαλίζει ομαλή μετάβαση μεταξύ των λειτουργιών και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε κάθε διαδρομή.

Ηλεκτρική αυτονομία 100 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC

Στο EV Mode, το SUV κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση. Με ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως και τα 100 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP, καλύπτει με ευκολία το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών αστικών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση καυσίμου. Όταν εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας, η συνδυασμένη λειτουργία των δύο κινητήρων επιτρέπει τη συνολική αυτονομία του οχήματος να αγγίξει τα 1.060 χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας μεγάλα ταξίδια χωρίς περιορισμούς.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 18,4 kWh. Το σύστημα υποστηρίζει φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ισχύ έως 11 kW, καθώς και ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ έως 55 kW. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC, η αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά. Επιπλέον, το Deepal S05 ενσωματώνει τη χρηστική τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία και φόρτιση εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης.

Ευρυχωρία και ψηφιακό cockpit

Εξωτερικά, το Deepal S05 ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίαση, τις καθαρές επιφάνειες και τον σύγχρονο premium χαρακτήρα του. Το μήκος του αμαξώματος ανέρχεται στα 4.598 χιλιοστά, ενώ το μεγάλο μεταξόνιο των 2.880 χαρίζει κορυφαίους χώρους για την άνετη φιλοξενία των επιβατών. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει βασική χωρητικότητα 552 λίτρων, η οποία μπορεί να αυξηθεί έως και τα 1.310 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, το πλαίσιο προσφέρει αυξημένη πρακτικότητα, υποστηρίζοντας δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα που αγγίζει τα 1.600 κιλά.

Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβει το προηγμένο ψηφιακό cockpit και οι έξυπνες λειτουργίες συνδεσιμότητας. Στο επίκεντρο του ταμπλό στις ανώτερες εκδόσεις βρίσκεται η ανακλινόμενη οθόνη αφής 15,4 ιντσών, γνωστή ως "Sunflower", η οποία συμπληρώνεται από ένα Head-up Display με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Η καμπίνα εξοπλίζεται με καθίσματα από vegan δέρμα, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W, καθώς και ένα πλήρες πακέτο ασφάλειας που περιλαμβάνει κάμερα περιμετρικής ορατότητας 360°, ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης.

Εκδόσεις εξοπλισμού, τιμές και εγγυήσεις

Το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, τις εκδόσεις MAX και ULTRA. Η εισαγωγική έκδοση MAX περιλαμβάνει στάνταρ ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, vegan δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση εμπρός, online πλοήγηση, κάμερα 360°, frameless παράθυρα με φιμέ κρύσταλλα και σύστημα V2L. Η έκδοση ULTRA προσθέτει Head-up Display με AR, ηλεκτρικές κρυφές θυρολαβές, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και την ανακλινόμενη οθόνη 15,4". Διατίθεται επίσης και η έκδοση ULTRA Panoramic, η οποία εξοπλίζεται επιπλέον με πανοραμική γυάλινη οροφή και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Η Changan Hellas προσφέρει το μοντέλο με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμπορική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει προωθητικό PHEV Bonus ύψους 2.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις κατά την περίοδο του λανσαρίσματος. Παράλληλα, το S05 συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, καθώς και εγγύηση για τη μπαταρία υψηλής τάσης που φτάνει τα 8 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Οι τελικές τιμές ανά έκδοση, μετά την εφαρμογή του PHEV Bonus, διαμορφώνονται ως εξής: