Το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo αποδεικνύει ότι μια ολόκληρη κατηγορία είναι ακόμα ζωντανή, με αξιοπεπή αυτονομία, μεγάλη πρακτικότητα και τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 ευρώ.

Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric αποτελεί την ηχηρή απάντηση της γαλλικής μάρκας σε όσους βιάστηκαν να ξεγράψουν την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης (A-Segment). Η ηλεκτρική αναβίωση του εμβληματικού γαλλικού μοντέλου έρχεται σε μια εποχή που οι περισσότεροι κατασκευαστές εγκαταλείπουν τα compact οχήματα λόγω αυστηρών προτύπων και κόστους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Renault τολμά και επαναφέρει δυναμικά το Twingo στο προσκήνιο, ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό, προσιτό και εξαιρετικά επιθυμητό city car.

Η πρώτη μας οδηγική γνωριμία επί ελληνικού εδάφους επιβεβαιώνει ότι οι Γάλλοι πέτυχαν διάνα. Το Twingo E-Tech Electric καταφέρνει να μετατρέψει το συμπαγές μέγεθός του στο απόλυτο πλεονέκτημα για την καθημερινότητα, συνδυάζοντας την αστική ευελιξία με κορυφαία τεχνολογία και έξυπνη πρακτικότητα, χωρίς να απαιτεί μια περιουσία για να αποκτηθεί. Η ιστορία που ξεκίνησε το 1992, με εκείνο το αντισυμβατικό, χαρούμενο μοντέλο των 4,1 εκατομμυρίων πωλήσεων, συνεχίζεται σήμερα με τον πιο ώριμο, σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.

Γαλλική σικ σχεδίαση και ρετρό χαμόγελο

Από την πρώτη ματιά, το νέο Twingo σε κερδίζει με τον αυθεντικό του χαρακτήρα, καθώς αποφεύγει τις σχεδιαστικές υπερβολές και επενδύει στο συναίσθημα. Το κλασικό ενός όγκου σχήμα της πρώτης γενιάς επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά παρουσιάζεται πιο σμιλεμένο, μοντέρνο και «γεμάτο». Το εμπρός μέρος, με τα χαρακτηριστικά τοξωτά full LED φώτα ημέρας, σχηματίζει ένα διακριτικό «χαμόγελο» που παραπέμπει άμεσα στο εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '90, ενώ η φωτεινή υπογραφή παραμένει συνεχώς αναμμένη, καθιστώντας το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο.

Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 3,79 μέτρα, το γαλλικό μοντέλο είναι εξαιρετικά συμπαγές για τις δύσκολες συνθήκες της πόλης. Ωστόσο, οι σχεδιαστές δούλεψαν έξυπνα τις αναλογίες: το μεταξόνιο έχει αυξηθεί στα 2,49 μέτρα και οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στις τέσσερις άκρες του αμαξώματος, προσδίδοντας μια σταθερή και δυναμική παρουσία στον δρόμο. Στην έκδοση evolution συναντάμε τροχούς 16 ιντσών "domino", ενώ η έκδοση techno εφοδιάζεται με εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών "reverso", που τονίζουν ακόμη περισσότερο το στυλ του.

Καμπίνα-θαύμα με χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας

Αν η εξωτερική εμφάνιση φέρνει χαμόγελο, το εσωτερικό του Twingo E-Tech Electric προκαλεί ευχάριστη έκπληξη με την εκμετάλλευση και του τελευταίου εκατοστού της καμπίνας. Η Renault έβαλε την πρακτικότητα σε πρώτο πλάνο, δημιουργήθοντας ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας. Το μεγάλο highlight είναι τα δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα (στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις), τα οποία μετακινούνται εμπρός-πίσω κατά 17 εκατοστά, επιτρέποντας στους πίσω επιβατές να απολαμβάνουν άπλετο χώρο για τα γόνατα.

Η ευελιξία του μοντέλου είναι υποδειγματική για τα δεδομένα των micro-cars. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 260 λίτρα με τα καθίσματα τραβηγμένα πίσω, εκτοξεύεται στα 360 λίτρα όταν συρθούν μπροστά, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους ξεπερνά τα 1.000 λίτρα. Στην έκδοση techno, η αναδιπλούμενη πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2 μέτρων. Επιπλέον, κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ υπάρχει ένας έξυπνος χώρος 50 λίτρων για το καλώδιο φόρτισης, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα αγγίζουν τα 19 λίτρα.

High-tech ψηφιακός κόσμος

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί το εισαγωγικό ηλεκτρικό μοντέλο της Renault, το Twingo δεν κάνει κανέναν συμβιβασμό στην τεχνολογία. Από τη βασική κιόλας έκδοση evolution, εξοπλίζεται standard με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και την κεντρική οθόνη πολυμέσων OpenR Link 10,1 ιντσών. Στην έκδοση techno, το σύστημα OpenR Link ενσωματώνει υπηρεσίες Google (Google built-in), προσφέροντας πλοήγηση μέσω Google Maps, φωνητικό έλεγχο με το Google Assistant και πρόσβαση σε δεκάδες εφαρμογές. Μάλιστα, ο AI βοηθός Gemini της Google κάνει την εμφάνισή του μέσω over-the-air ενημερώσεων.

Μαζί μας στο ταξίδι βρίσκεται και ο «Reno», το έξυπνο ψηφιακό avatar της Renault που υποστηρίζει τον οδηγό σε κάθε του βήμα, ενώ ο κορυφαίος ήχος εξασφαλίζεται από το ηχοσύστημα Arkamys Auditorium με 6 ηχεία, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Ζαν-Μισέλ Ζαρ. Στον τομέα της ασφάλειας, το Twingo εξοπλίζεται με έως και 24 συστήματα υποβοήθησης (ADAS), στα οποία περιλαμβάνονται το Adaptive Cruise Control με Stop&Go και το πρωτοποριακό My Safety Switch, που επιτρέπει στον οδηγό να απενεργοποιεί ταυτόχρονα τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των ADAS με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

Παιχνίδι στην πόλη

Πίσω από το τιμόνι, το Twingo E-Tech Electric ξεδιπλώνει τον πραγματικά ευχάριστο και ζωντανό του χαρακτήρα. Με βάρος που ξεκινά από τα μόλις 1.200 κιλά και ένα ιδιαίτερα άμεσο σύστημα διεύθυνσης, το αυτοκίνητο κινείται με μοναδική ελαφρότητα και νεύρο μέσα στον αστικό ιστό. Ο κύκλος στροφής των 9,87 μέτρων καθιστά τις αναστροφές και το παρκάρισμα στα στενά παιχνιδάκι. Μέσα στο μποτιλιάρισμα, η λειτουργία One Pedal (διαθέσιμη στην έκδοση techno μέσω paddles στο τιμόνι) επιτρέπει την πλήρη επιβράδυνση και ακινητοποίηση του οχήματος χωρίς τη χρήση του πεντάλ του φρένου, κάνοντας την οδήγηση εξαιρετικά ξεκούραστη και οικονομική.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι το Twingo δεν φοβάται να βγει έξω από τα τείχη της πόλης. Βασισμένο στην πλατφόρμα RGEV Small (την ίδια που χρησιμοποιούν τα Renault 5 και Renault 4), διαθέτει εξαιρετικά ρυθμισμένη ανάρτηση και στιβαρό πλαίσιο που του χαρίζουν ποιότητα κύλισης και σταθερότητα επιπέδου κατηγορίας B, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση ακόμη και στον ανοιχτό δρόμο.

Κάτω από το καπό φιλοξενείται ένας σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 80 ίππων (60 kW) με ροπή 175 Nm, ο οποίος κινεί με εξαιρετική προθυμία το ελαφρύ αμάξωμα. Η επιτάχυνση 0-50 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,85 δευτερόλεπτα, προσφέροντας την απαραίτητη σπιρτάδα στα φανάρια, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα. Η ενέργεια αντλείται από μια μπαταρία τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) ωφέλιμης χωρητικότητας 27,5 kWh.

Η Renault επέλεξε συνειδητά το συγκεκριμένο μέγεθος μπαταρίας για να κρατήσει χαμηλά το βάρος και το κόστος, προσφέροντας παράλληλα μια άκρως ρεαλιστική αυτονομία που αγγίζει τα 263 χιόνια (κατά WLTP). Με δεδομένο ότι ο μέσος οδηγός πόλης διανύει περίπου 35 χιλιόμετρα την ημέρα, το Twingo απαιτεί φόρτιση μόλις 1 με 2 φορές την εβδομάδα, επιτυγχάνοντας παράλληλα μια εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση της τάξης των 12,2 kWh/100 χλμ.

Τιμή που αλλάζει τα δεδομένα

Το Twingo E-Tech Electric δεν κάνει συμβιβασμούς ούτε στον τομέα της φόρτισης. Όλες οι εκδόσεις που έρχονται στην ελληνική αγορά εξοπλίζονται standard με το πακέτο «Advanced Charge», το οποίο περιλαμβάνει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 50 kW. Έτσι, η αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% έως το 80% σε ταχυφορτιστή DC διαρκεί μόλις 30 λεπτά, ενώ μια πλήρης φόρτιση AC (10%-100%) ολοκληρώνεται σε 2 ώρες και 35 λεπτά. Επιπλέον, υποστηρίζεται η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Το κερασάκι στην τούρτα της επιστροφής του γαλλικού icon είναι η τιμολογιακή πολιτική της GA Hellas. Η αρχική τιμή της έκδοσης evolution ορίζεται στα 19.490 ευρώ. Με την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ, το κόστος μειώνεται στα 16.490 ευρώ, ενώ με το πρόσθετο όφελος της απόσυρσης παλαιού οχήματος (1.500 ευρώ), η τελική τιμή προσγειώνεται στα 14.990 ευρώ! Αντίστοιχα, η πλουσιότερη έκδοση techno έχει αρχική τιμή 22.900 ευρώ. Με την κρατική επιδότηση το κόστος διαμορφώνεται στα 19.900 ευρώ, ενώ με το δικαίωμα της απόσυρσης η τελική τιμή για το γαλλικό μοντέλο διαμορφώνεται στα 18.400 ευρώ. Όλες οι εκδόσεις του νέου Renault Twingo E-Tech Electric συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.