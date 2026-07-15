Η Volkswagen παρουσίασε το νέο μέλος της ηλεκτρικής της οικογένειας, προσφέροντας αυξημένους χώρους, τρεις επιλογές ισχύος και μια έξυπνη ψηφιακή λειτουργία «Retro».

Η Volkswagen αποκάλυψε σε παγκόσμια πρεμιέρα το ID. Cross, το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV. Το συγκεκριμένο μοντέλο εντάσσεται στη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων της γερμανικής μάρκας και βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+. Στόχος του είναι να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός SUV με την ευελιξία και τις συμπαγείς διαστάσεις που απαιτούνται για την κίνηση εντός πόλης.

Με μήκος 4.153 χιλιοστά, πλάτος 1.794 χιλιοστά και ύψος 1.581 χιλιοστά, το ID. Cross τοποθετείται στην κατηγορία των compact SUV. Το μεταξόνιο των 2.601 χιλιοστών υπόσχεται αυξημένους εσωτερικούς χώρους για πέντε επιβάτες, ξεπερνώντας σε ευρυχωρία το συμβατικό T-Cross με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Έξυπνη εκμετάλλευση χώρων

Η πρακτικότητα ενισχύεται σημαντικά από τη σχεδίαση του χώρου αποσκευών. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει χωρητικότητα 475 λίτρων, ενώ κάτω από το μεταβλητό δάπεδο υπάρχει πρόσθετος χώρος για τη μεταφορά αντικειμένων. Παράλληλα, κάτω από το εμπρός καπό έχει τοποθετηθεί ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος (frunk) 25 λίτρων, ο οποίος προορίζεται κυρίως για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Στον τομέα της σχεδίασης, το ID. Cross εισάγει τη σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive» της Volkswagen. Αυτή χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές, την οροφή «Flying Roof» και την έντονη πίσω κολόνα C. Η εξωτερική του εικόνα συμπληρώνεται από φωτιζόμενα λογότυπα VW και εγκάρσιες λωρίδες LED, ενώ στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix.

Η νοσταλγική λειτουργία Retro στον ψηφιακό κόσμο

Στο εσωτερικό, η Volkswagen επέλεξε μια καθαρή σχεδιαστική προσέγγιση με υφασμάτινη επένδυση στο ταμπλό και έμφαση στην ποιότητα των υλικών. Η ψηφιακή εμπειρία καθορίζεται από δύο οθόνες τοποθετημένες σε κοινό οριζόντιο άξονα. Πιο συγκεκριμένα, συναντάμε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro των 10,25 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment των 12,9 ιντσών.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η λειτουργία «Retro». Με το πάτημα του πλήκτρου «View» στο τιμόνι, τα γραφικά του ψηφιακού πίνακα οργάνων αλλάζουν και παραπέμπουν στα κλασικά αναλογικά όργανα του Golf πρώτης γενιάς. Στην αριστερή πλευρά προβάλλεται ένα κλασικό ταχύμετρο, ενώ στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ένα όργανο που παραπέμπει σε στροφόμετρο και λειτουργεί ως ένδειξη παροχής και ανάκτησης ενέργειας.

Μπαταρίες, επιδόσεις και χρόνοι φόρτισης

Το ID. Cross θα προσφέρεται με τρία επίπεδα ισχύος και δύο επιλογές μπαταριών. Η βασική έκδοση αποδίδει 116 ίππους (85 kW), η μεσαία 135 ίππους (99 kW), ενώ η κορυφαία φτάνει τους 211 ίππους (155 kW) χάρη στον νέο ηλεκτροκινητήρα APP290. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh ή 52 kWh, με τη μέγιστη αυτονομία να αγγίζει τα 427 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Η φόρτιση AC υποστηρίζει ισχύ έως 11 kW. Σε ταχυφορτιστή DC, η μικρή μπαταρία των 37 kWh φορτίζει με ισχύ έως 90 kW και χρειάζεται περίπου 23 λεπτά για να φτάσει από το 10% στο 80%. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει φόρτιση DC έως 105 kW, ολοκληρώνοντας την ίδια διαδικασία σε περίπου 24 λεπτά, με ιδιαίτερα σταθερή καμπύλη φόρτισης.

Συστήματα ασφάλειας και έναρξη προπώλησης

Η σουίτα συστημάτων υποβοήθησης είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη λειτουργία One Pedal Driving και το Connected Travel Assist. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τους φωτεινούς σηματοδότες και να επιβραδύνει αυτόματα το όχημα όταν εντοπίσει κόκκινο φανάρι. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης το Park Assist Pro για αυτόματους ελιγμούς στάθμευσης μέσω smartphone, καθώς και η λειτουργία Vehicle-to-load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW.

Η προπώληση του μοντέλου ξεκινά άμεσα στη Γερμανία με τις πλούσιες εκδόσεις Life και Style, οι οποίες εξοπλίζονται με την ισχύ των 211 ίππων και τη μπαταρία των 52 kWh. Η βασική έκδοση Trend με τους 116 ίππους και τη μπαταρία των 37 kWh αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα.