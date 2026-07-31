Χάμιλτον: «Οι αγωνοδίκες είναι ασυνεπείς, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη για τις ποινές»

Ο Βρετανός σταρ της Ferrari ξέσπασε για το μπαράζ τιμωριών στους τελευταίους τρεις αγώνες, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των συζητήσεων με την FIA.

Το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται σε έναν πραγματικό πονοκέφαλο για τον Λούις Χάμιλτον στο μέτωπο των ποινών. Στους τρεις τελευταίους αγώνες σε Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και Ουγγαρία, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είδε τους αγωνοδίκες να του επιβάλλουν τρεις ποινές 5 δευτερολέπτων, καθώς και μια ποινή υποβιβασμού τριών θέσεων στην εκκίνηση.

Η αλληλουχία αυτή των τιμωριών στοίχισε πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο ίδιος αποφάσισε να τοποθετηθεί ανοιχτά για το ζήτημα, ασκώντας κριτική για την ασυνέπεια που παρατηρείται στις αποφάσεις των αγωνοδικών, χωρίς ωστόσο να αποποιηθεί τις δικές του ευθύνες.

Το σερί των ποινών

Η αρχή έγινε στο Σίλβερστον, όπου ο Χάμιλτον τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα για άκυρη εκκίνηση, επειδή το μονοθέσιό του μετακινήθηκε ελάχιστα πριν σβήσουν τα φώτα, χωρίς πάντως να πάρει αντικανονικό πλεονέκτημα, τερματίζοντας τελικά 3ος. Στη συνέχεια, στο Σπα, δέχθηκε νέα ποινή 5 δευτερολέπτων για την επαφή που είχε στον πρώτο γύρο με τον Τζορτζ Ράσελ, παρά το γεγονός ότι ακόμα και ο ίδιος ο οδηγός της Mercedes χαρακτήρισε το συμβάν ως απλό αγωνιστικό περιστατικό.

Το αποκορύφωμα ήρθε στην Ουγγαρία. Εκεί, ο Χάμιλτον δέχθηκε ποινή 3 θέσεων στο grid επειδή παρεμπόδισε τον Όσκαρ Πιάστρι στις κατατακτήριες δοκιμές, χάνοντας τη 2η θέση της εκκίνησης. Στον αγώνα, μια υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit-lane για μόλις 0,1 χλμ./ώρα επιβάρυνε τον χρόνο του κατά ακόμα 5 δευτερόλεπτα, ρίχνοντάς τον από την 4η στην 5η θέση, πίσω από τον ομόσταβλό του, Σαρλ Λεκλέρ.

Οι συζητήσεις με τους αγωνοδίκες και η αυτοκριτική

Μιλώντας για τις επαφές που είχε με τους εκπροσώπους της FIA, ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως το θέμα της ασυνέπειας τέθηκε στην ενημέρωση των οδηγών: «Συζητήσαμε στο briefing για το γεγονός ότι υπάρχει ασυνέπεια σε αυτά τα θέματα. Στο παρελθόν υπήρξαν οδηγοί που μετακινήθηκαν και δεν τιμωρήθηκαν. Τους εξηγήσαμε ότι όσο δεν μετακινείσαι όταν τα φώτα είναι αναμμένα και παραμένεις μέσα στο πλαίσιο σου, δεν θα έπρεπε να δέχεσαι ποινή. Συμφώνησαν και είπαν ότι θα το επανεξετάσουν».

Παράλληλα, ο Βρετανός ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη που αναλογούν στον ίδιο: «Οι δύο τελευταίοι αγώνες πριν την Ουγγαρία ήταν αρκετά κακοί από την πλευρά μου. Στο Σίλβερστον ήταν δικό μου λάθος. Όσο για το περιστατικό με τον Πιάστρι, ήταν απλά ατυχία. Αναλαμβάνω την τελική ευθύνη, έπρεπε να είχα κοιτάξει τους καθρέφτες μου, αλλά υπήρξε ένα σφάλμα στην επικοινωνία».