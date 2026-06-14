Η Toyota Racing πανηγύρισε μία επική νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα δίνοντας σκληρές μάχες με τις BMW και Cadillac.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2026 αποδείχθηκε ένας αγώνας ιδιαίτερα συναρπαστικός και ανατρεπτικός. Ο τρίτος σταθμός του WEC στη σεζόν είχε τρεις πρωταγωνιστές που έδωσαν «ψυχή και σώμα» για να πάρουν την πολυπόθητη νίκη.

Αυτή όμως που ξεχώρισε ήταν η Toyota Racing. Οι Καμούι Κομπαγιάσι, Νικ ντε Βρις και Μάικ Κόνγουεϊ με το #7 Toyota TR010 αναδείχθηκαν νικητές μετά από 381 γύρους στο Circuit de la Sarthe δίνοντας στην Toyota την 6η της νίκη στο Μαν. Για να το καταφέρουν έπρεπε να δώσουν σκληρές μονομαχίες, με τη #20 BMW των Ρενέ Ραστ, Σέλντον βαν ντερ Λίντε και Ρόμπιν Φρινς να τερματίζουν μόλις 10,9 δευτερόλεπτα πίσω τους.

Όλα κρίθηκαν την τελευταία ώρα όταν η Toyota χρησιμοποίησε το #8 TR010 για να προστατέψει το #7 από το κρεσέντο της BMW. Για να φτάσει στην κορυφή όμως έπρεπε να παίξει έξυπνα το παιχνίδι της στρατηγικής. Και το έκανε, όχι μόνο στο φινάλε αλλά από την αρχή των 24 ωρών, μιας και από το πρώτο pit stop κέρδισε πάνω από 10 θέσεις. Πρόκειται για μία από τις πιο συναρπαστικές μάχες στο Λε Μαν, με τη διαφορά πρώτου και δεύτερου να είναι η μικρότερη στην ιστορία. Στην 3η θέση τερμάτισαν οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα με το #8 Toyota.

Η Cadillac ήταν στο παιχνίδι της νίκης μέχρι και την 23η ώρα, όμως λόγω κακού timing σε ένα Full Course Yellow έχασε πολύτιμο χρόνο, με το #12 να τερματίζει στην 5η θέση.

Μέτρια εμφάνιση για τη Ferrari στις φετινές 24 Ώρες, με τη #51 499P να παίρνει την 5η θέση όντας περισσότερα από 2 λεπτά μακριά από την κορυφή. Στην 6η θέση ήταν το #35 της Alpine, μπροστά από τους νικητές του 2025 στη #83 Ferrari. Την πρώτη 10άδα έκλεισε η #007 Aston Martin, το #101 Cadillac και το #36 Alpine.

Η ανατροπή του πρωινού σκέλους

Ή μάχη στην κορυφή συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τις Cadillac, BMW και Toyota να πρωταγωνιστούν. Η στρατηγική ελαστικών ήταν καθοριστική, καθώς κόστιζε 30 δευτερόλεπτα σε χρόνο κι έτσι στο ένα stint ήταν μπροστά η μία ομάδα και στο άλλο η μία άλλη ομάδα. Αυτό που άρχισε να φαίνεται ως δεδομένο όσο περνούσαν οι γύροι ήταν πως η μάχη για τη νίκη θα ήταν ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ομάδες.

Η Toyota στάθηκε άτυχη με την εμφάνιση ορισμένων Slow Zones, καθώς έχασαν χρόνο από τις Cadillac και BMW. Το #8 είχε βρεθεί 40 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, ενώ το #7 Toyota είχε πέσει πάνω από δύο λεπτά πίσω. Σαν να μην έφτανε αυτό τα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους. Σε μία στάση στα pits, το #8 έχασε 1 ολόκληρο λεπτό λόγω ζημιάς στο εμπρός αριστερό φρένο, με τους μηχανικούς της Toyota να το επιδιορθώνουν πολύ γρήγορα.

NEW LEADER! 📣

The #12 Cadillac has been handed a drive-through penalty for speeding in a Slow Zone! The #8 Toyota inherits the lead, with the #20 BMW hot on its heels! This race is wide open! #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/I6vdgyOF5O June 14, 2026

Η στιγμή που άλλαξαν όλα

Με 6 ώρες για το φινάλε όλα άλλαξαν στο Λε Μαν. Το ατύχημα της #91 Porsche της GT3 κατηγορίας είχε ως αποτέλεσμα να κάνει την εμφάνισή του το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Τα δύο Toyota μόλις είχαν μπει στα pits και δεν έχασαν γύρο από τη #20 BMW ή το #12 Cadillac.

SAFETY CAR IS OUT! 🚨

Huge off for the #91 MANTHEY DK ENGINEERING Porsche! The Safety Car has been deployed immediately.



Watch live at https://t.co/Q2na0mXS84!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/klnhHiASHc — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026

Οι διαφορές μηδενίστηκαν και η μάχη για τη νίκη θα ήταν σαν ένα 100άρι σπριντ, με τις τρεις ομάδες να τα δίνουν όλα. Όταν αποχώρησε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μπροστά ήταν η BMW, ακριβώς πίσω της η Cadillac και λίγα δευτερόλεπτα μακριά τα δύο Toyota που ήταν αμφότερα πλέον στη μάχη. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό με το ρεκόρ πίστας για αγωνιστικά Hypercar να σπάει σε κάθε γύρο, με πρωταγωνίστρια να είναι η ιαπωνική ομάδα.

Για τις επόμενες δύο ώρες είδαμε εντυπωσιακές μάχες, με χαμένη να βγαίνει η BMW που έπεσε στην 4η θέση. Έτσι ξεκίνησε το κυνηγητό της Cadillac από τα δύο Toyota, με τη διαφορά να είναι μηδενική.

Έπειτα από μία σύντομη Full Course Yellow η Toyota βρήκε την ευκαιρία και πέρασε στην κορυφή, με τον Χάρτλεϊ στο #8 να κάνει ένα εξαιρετικό προσπέρασμα. Εν συνεχεία ακολούθησε το #7 Toyota, το οποίο είχε αλλάξει σε φρέσκα ελαστικά κι ως αποτέλεσμα οι Ιάπωνες ήταν ξαφνικά στο 1-2.

What an incredible feat! Toyota is back in charge at Le Mans. Nyck de Vries passes the Cadillac to take second place. pic.twitter.com/eYgdTeHMdy — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026

Σε εκείνο το σημείο η BMW άρχισε να πιέζει και μείωνε τη διαφορά. Η εμφάνιση της FCY για την εγκατάλειψη του #30 LMP2 πλήγωσε σημαντικά το #12 Cadillac, καθώς έχασε μισό λεπτό από τους άλλους τρεις ανταγωνιστές. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Toyota να παίξει ακόμη περισσότερο με τη στρατηγική, με το #7 TR010 να έχει το προβάδισμα και το #8 σε υποστηρικτικό ρόλο. Μπορεί αυτό να θυσίασε τη 2η θέση από τη #20 BMW, όμως εξασφάλισε τη νίκη και την 3η θέση σε έναν εξαιρετικό αγώνα.

BMW TAKES P2! 🔥

@RFrijns in the #20 has been hunting down the #8 Toyota driven by @sebastien_buemi and he finally gets it done as they approach the Porsche curves! What a battle!



Watch the action live on https://t.co/w6RMSwCPPk!

#WEC #LeMans24 #BMWM #Toyota pic.twitter.com/SHtyqePtj2 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 14, 2026

H Ferrari δεν είχε την ταχύτητα για τη νίκη

Παρά το γεγονός πως μηδενίστηκαν οι διαφορές από το δεύτερο Αυτοκίνητο Ασφαλείας, η Ferrari δεν ήταν γρήγορη. Οι #51 και #83 499P έχαναν συνεχώς χρόνο και κοίταξαν να ξεμακρύνουν αρχικά από το #35 Alpine κι εν συνεχεία να επικεντρωθούν στη δική τους μάχη.

Η ομάδα που ανέβηκε θέσης ήταν η Aston Martin με τη #007 Valkyrie να μπαίνει στη 10άδα και να εδραιώνεται στην 8η θέση. Σε αυτό βοήθησαν οι 4 ποινές που δέχθηκε το #101 Cadillac που έπεσε στην 9η θέση από την 5η που ήταν πριν ξημερώσει.

Το δράμα των υπόλοιπων κατηγοριών

Οι διαφορές δεν μηδενίστηκαν μόνο στη Hypercar αλλά και στις LMP2 και LMGT3. Στη δεύτερη σε ιεραρχία κατηγορία του αγώνα ξεχώρισε το #30 της Duqueine και τα δύο πρωτότυπα της Inter Europol Competition, με τα τρία αγωνιστικά να δίνουν σκληρή μάχη.

Όμως το δράμα δεν έλλειψε από την κατηγορία, με το #30 να έχει ταυτόχρονα αστοχία ανάρτησης και εμπρός αριστερού φρένου και τέθηκε εκτός μάχης ενώ ήταν στην πρωτοπορία. Έτσι, η Ντοριάν Πιν έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει η πρώτη γυναίκα νικήτρια στην κατηγορία. Στη μάχη μπήκε η Forestier by Panis με το #29 και με 2 ώρες για το φινάλε χώρισε τα δύο αγωνιστικά της Inter Europol.

Η Πολωνική ομάδα έδειξε για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται μια από τις κορυφαίες στον κόσμο της LMP2 κάνοντας το 1-2, με το #43 να είναι μπροστά από το #343 Oreca.

🏆 3 Le Mans LMP2 victories already for Inter Europol Competition!



Congratulations, champions! 👏💛🖤 pic.twitter.com/JIxSzSn4SB — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026

Στην LMGT3 η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας έβαλε στο παιχνίδι της νίκης αγωνιστικά των Corvette, Aston Martin, Ferrari και Lexus να χωρίζονται σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Το προβάδισμα ήταν με τη #33 Corvette, η οποία έμπαινε στα pits πιο αργά από τους αντιπάλους της.

Η Aston Martin είχε δύο Vantage GT3 στη μάχη, όμως η #23 ενώ ήταν στη 2η θέση αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και εγκατέλειψε. Με τον τρόπο αυτό το Λε Μαν έδειξε πως αυτό επιλέγει τον νικητή για μία ακόμη φορά. Παρά τις προσπάθειες των Lexus και Aston Martin, η ανατροπή δεν έγινε με τη #33 Corvette της TF Sport να παίρνει μία επική νίκη έχοντας εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις της κατηγορίας.

