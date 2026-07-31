Zeekr 9X: Το νέο πολυτελές SUV των 897 ίππων με τεχνολογία Super Hybrid

Σχεδιασμένο στο Γκέτεμποργκ, το 6θέσιο μοντέλο της Zeekr συνδυάζει αρχιτεκτονική 900V, αυτονομία έως 737 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης 10-80% σε 9,5 λεπτά.

Η Zeekr παρουσίασε το νέο 9X, κάνοντας την είσοδό της στην κατηγορία των πολυτελών SUV. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, συνδυάζοντας ευρωπαϊκές σχεδιαστικές γραμμές με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές. Διατίθεται σε εξαθέσια διαμόρφωση (Ultra 6-Seater) και κινείται από ένα υβριδικό σύστημα νέας γενιάς.

Το σύστημα κίνησης Super Hybrid βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 900V και συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος εκτελεί χρέη γεννήτριας για τη διατήρηση της ενέργειας και την επέκταση της αυτονομίας. Η συνολική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 897 ίππους, επιτρέποντας στο όχημα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ορίζεται στα 240 χλμ./ώρα.

Η συνολική αυτονομία του Zeekr 9X φτάνει έως και τα 737 χιλιόμετρα. Η μπαταρία υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), καθιστώντας δυνατή την πλήρωση από το 10% στο 80% σε 9,5 λεπτά. Για τη διαχείριση της οδικής συμπεριφοράς, το SUV εξοπλίζεται με κλειστή αερανάρτηση δύο θαλάμων με προσαρμοζόμενη λειτουργία και ηλεκτρομαγνητικά αμορτισέρ CDC διπλής βαλβίδας.

Εσωτερικό με έμφαση στην άνεση και την πολυτέλεια

Στο εσωτερικό της καμπίνας, η διαμόρφωση περιλαμβάνει καθίσματα επενδυμένα με δέρμα Nappa, τα οποία διαθέτουν λειτουργίες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη σειρά. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς προσφέρουν δυνατότητα πλήρους ανάκλισης με επεκτεινόμενο υποπόδιο, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται ενσωματωμένο ψυγείο με εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από -6°C έως +50°C.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, στην επένδυση οροφής από σουέτ είναι ενσωματωμένη μια οθόνη 17 ιντσών 3K OLED, η οποία μετακινείται ηλεκτρικά έως και 88 εκατοστά προς τους επιβάτες. Το ηχοσύστημα φέρει την υπογραφή της Naim® και αποτελείται από 32 ηχεία, ενισχυτή 40 καναλιών, διπλά subwoofers και ειδικούς ενεργοποιητές δόνησης στα καθίσματα. Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου και χειροποίητες διακοσμητικές επενδύσεις από φυσικό ξύλο Nordic Wood.

Τεχνολογίες υποβοήθησης και πρακτικότητα

Στη θέση οδήγησης, ο οδηγός περιβάλλεται από μια οθόνη Head-Up Display 47 ιντσών, έναν πίνακα οργάνων 13 ιντσών και μια κεντρική διπλή οθόνη OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3.5K. Το τεχνολογικό υπόβαθρο υποστηρίζεται από σύστημα ADAS που περιλαμβάνει τεχνολογία LiDAR, Highway Navigation Assist και σύστημα απομακρυσμένης υποβοήθησης στάθμευσης.

Σε ό,τι αφορά τους διαθέσιμους χώρους, ο όγκος του πορτμπαγκάζ ανέρχεται στα 677 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα 2.148 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Επιπλέον, το Zeekr 9X διαθέτει δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου έως 2.000 κιλά.

